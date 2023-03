Da Vinci zu Gast auf dem Freisinger Domberg: Die „Verdammte Lust“ im Diözesanmuseum

„Der Disput von Kirchenlehrern über die unbefleckte Empfängnis“, vor dem Museums-Chef Christoph Kürzeder die Gäste des Rundgangs begrüßte, hängt normalerweise in der Gemäldegalerie Berlin. Geschaffen wurde es von Guglielmo de Marcillat. © Lehmann

Diese Ausstellung hat lange Schatten vorausgeworfen, und sie wird mit Sicherheit noch sehr lange nachhallen: Die „Verdammte Lust!“ im Diözesanmuseum Freising.

Freising – Unter dem provokanten Titel „Verdammte Lust!“ zeigt das Diözesanmuseum Freising in einer Sonderausstellung mehr als 150 eindrucksvolle Kunstwerke, die sich allesamt mit dem Spannungsfeld von Sexualität und Kirche auseinandersetzen – manchmal spielerisch, oftmals schmerzhaft, aber immer prägnant im Subtext der Sujets. Und auch das muss durch diese Schau Freising attestiert werden – es weht die Brise einer gewaltigen Metropol-Ausstellung über den Domberg, für jeden Kunstliebhaber spätestens spürbar, sobald er mit Gänsehaut im letzten Raum vor dem Werk Leonarda da Vincis steht.

„Der Rausch des Silens“ ist diese bacchantische Darstellung betitelt. Das Gemälde entstand im 17. Jahrhundert. Der Meister war Giulio Cesare Carpioni. © Lehmann

Europaweit im Fokus

Während des ersten Presse-Rundgangs wurde noch fleißig an den Feinheiten gewerkelt und auch die Illumination der Werke ließ noch zu wünschen übrig. Dennoch wurde eines für den Betrachtenden sofort deutlich: So etwas hat es in Freising noch nie gegeben, es ist ein Novum und wird das Diözesanmuseum europaweit in den Fokus rücken. Museumsdirektor Dr. Christoph Kürzeder ist das Glück anzusehen, als er bei der Eröffnungsrede der ersten Pressekonferenz vor Ort scherzte: „Ich hab noch nie so oft ,Mutig’ gehört wie in der letzten Zeit – und ja, wir haben uns was getraut, das stimmt.“ Und ja, es ist mutig, sich in Zeiten von Missbrauchs-Skandalen als Museum konkret und ohne Abstriche mit dem Thema Kirche und Sexualität auseinanderzusetzen – und zwar mit über 150 Kunstwerken von der Antike bis ins frühe 19. Jahrhundert, von da Vinci über Tintoretto und Cranach bis hin zu Artemesia Gentileschi und Guido Reni. Beteiligt an der Ausstellung sind 52 Leihgeber aus acht Ländern, darunter renommierte Museen wie die Uffizien in Florenz, das Staatliche Kunstmuseum in Kopenhagen oder das Kunsthistorische Museum Wien. Aufgezeigt, und das betonte Kürzeder, werden dabei strukturelle Probleme der Kirche und Widersprüche, welche die kirchliche Sexuallehre von ihren Anfängen bis heute begleiten. Aufgegliedert wurde dafür die Ausstellung in acht Kapitel – darunter etwa „Der sündige Körper“, „Der sinnliche Körper“ oder der Abschluss mit „Es bleibt schwierig“.

Viele Höhepunkte

Dabei reiht sich ein Kunst-Highlight an das andere: Albrecht Dürers „Adam und Eva“ im Dialog mit Lucas Cranach etwa, während eine große Videoprojektion tanzende Nackte zeigt, sozusagen als Blick ins Paradies, als es noch keine Scham gab. Die Brüche prägnant und manchmal schmerzhaft beim Betrachten – wie unter anderem bei den Werken, die den Körper verbieten, oftmals als Himmelfahrts-Visionen und das Zölibat als Reinheit definierend. Und auch das ist spannend: Während für die Etrusker ein Grabstein im Form eines Phallus nichts Ungewöhnliches war, taten sich die Kirchenkünstler später schwer mit der Darstellung von Geschlechtsorganen – oder wie es Kürzeder formulierte: „Da sieht halt eine Brust aus wie eine Wärmflasche.“

Da Vinci-Blatt

Den „Angelo Incarnato“ (fleischgewordener Engel) schuf Leonardo da Vinci. © Lehmann

Das Werk, das vielleicht am stärksten berührt, ist allerdings da Vincis „Angelo Incarnato“. Auf einem relativ kleinen Blatt zeichnete einst da Vinci seinen „fleischgewordenen Engel, der erst beim genauen Hinschauen einiges an Details offenbart und auch einiges über den Künstler selbst erzählt. Der Engel sei für das Museum, hießt es am Donnerstag, „durchaus eine frühe Auseinandersetzung mit dem Thema sexuelle Diversität“. Richard Lorenz