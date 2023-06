Preisgekrönte Künstlerin macht die Geschichte der Frauenbewegung zum spannenden Stoff

Um die Geschichte der Frauenbewegung geht es in den Kunstwerken der Beate von Passow, die jetzt im Dimu in Freising zu sehen sind. © Lehmann

„Fight Club“ heißt die neue Sonderausstellung im Dimu Freising. Das Thema weist in die Vergangenheit und ist doch brandaktuell.

Freising - Unter dem Titel „Fight Club“ zeigt das Diözesanmuseum Freising von Sonntag, 18. Juni, bis Sonntag, 10. September, eine Studioausstellung der Münchner Künstlerin Beate Passow. Am Donnerstag wurde die Werkschau offiziell von Passow (Bild vor einer gewebten Darstellung einer Femen-Demonstration 2019 in Paris) und Carmen Roll, der stellvertretenden Direktorin des Diözesanmuseums Freising, erläutert. von Sonntag, 18. Juni, bis Sonntag, 10. September, eine Studioausstellung der Münchner Künstlerin Beate Passow.

Im Umgang des zweiten Obergeschoßes des Hauses sind neue textile Werke zu sehen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Geschichte der Frauenbewegung auseinandersetzen. Für die gezeigten Werke fügte die mit dem Gabriele-Münter-Preis ausgezeichnete Künstlerin auf Basis von Fotomontagen zunächst verschiedene Bildvorlagen zusammen. „Nach diesen Vorlagen entstanden in der Weberei des Staatlichen Textil- und Industriemuseums Augsburg die ausgestellten Tapisserien, mit denen sich die Künstlerin der Emanzipierung der Frauen auf vielschichtige Weise nähert“, meldet das Ordinariat.

Beate Passow, die von 1969 bis 1975 an der Akademie der Bildenden Künste München studierte, 2002 den Kunstpreis der Landeshauptstadt München und 2022 der Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung erhielt, „ist in den vergangenen Jahren immer wieder mit Textilarbeiten in Erscheinung getreten. Bereits 2017 stellte sie in Augsburg Tapisserien aus. Im Diözesanmuseum bringt Passow nun erstmals die Textilwirkerei mit politisch-gesellschaftlichen Belangen der Frauen in Beziehung. Von Sonntag, 18. Juni, bis Sonntag, 10. September, ist die Ausstellung täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Beate Passow bietet am 22. und 29. Juni sowie am 13. und 20. Juli und am 19. September jeweils um 16.30 Uhr einen Rundgang durch die Ausstellung an. Zur Werkschau erscheint ein Katalog. (ft)

