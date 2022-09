MdL Becher (Grüne) lädt zur Digitalkonferenz: Kita-Personal kommt zu Wort

Teilen

Wie schafft man es, echte Verbesserungen für das pädagogische Personal, die Situation der Familien und die Bildungschancen der Kinder zu erreichen? Die Diskussionsveranstaltung „Jetzt redet ihr!“ soll dazu Hilfestellung geben. © Uwe Anspach/dpa

MdL Johannes Becher (Grüne) setzt auf Diskussion mit den Kita-Verantwortlichen: „Jetzt redet ihr!“ heißt es daher am 12. September

Freising – MdL Johannes Becher, Sprecher der grünen Landtagsfraktion für frühkindliche Bildung, möchte in einer digitalen Diskusskionsveranstaltung am Montag, 12. September, Kita-Mitarbeiter, Kindertagespflegepersonen, Eltern und Vertreter der Fachverbände und Gewerkschaften zu Wort kommen lassen: Wie schafft man es, echte Verbesserungen für das pädagogische Personal, die Situation der Familien und die Bildungschancen der Kinder zu erreichen?

Die Diskussionsveranstaltung „Jetzt redet ihr!“ findet ab 20 Uhr digital über Zoom statt. Die Zugangsdaten gibt es auf der Homepage des Abgeordneten unter www.johannes-becher.de.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Am Limit

Becher schreibt: „Die frühkindliche Bildung in Bayern ist am Limit. Seit Jahren werden die nötigen Investitionen in bessere Arbeitsbedingungen für das Personal in Kitas und Kindertagespflege und damit in die pädagogische Qualität von der Staatsregierung verschlafen. Die aktuellen Rahmenbedingungen führen inzwischen zu einer pädagogischen Arbeit an der Belastungsgrenze, vielerorts sogar zur Schließung von Gruppen und einer Verkürzung der Öffnungszeiten. Betroffen sind vor allem die verbliebenen Mitarbeiter in Kitas und Kindertagespflege, die mehr Arbeitsbelastung schultern müssen, die Eltern, die Schwierigkeiten bekommen, Familie und Beruf zu vereinbaren, sowie die Kinder, die nur noch betreut statt gebildet werden können, oder für die erst gar kein Platz frei ist.

Die Bayerische Sozialministerin reagiert nun mit Maßnahmen, die vor allem auf Kosten der Qualität in den Einrichtungen gehen und in keinster Weise die grundlegenden Arbeitsbedingungen verbessern.“ ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.