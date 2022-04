Dom-Gymnasiasten tüfteln Freising-Touren aus: Beim Spazierengehen Mathe-Wissen testen

Von: Andreas Beschorner

Fühlten sich wie Lehrkräfte: (v. l.) Annika Huthansl, Johanna Behr, Julia Berger, Lara Pausch, Moritz Warsberg, Johannes Kolk, Luca Lepore, Paul Engemann mit Seminarleiterin Barbara Zohm. Nicht auf dem Foto: Lore-Marie Leupold, Vevina Wong, Clemens Ball und Daniel Kubiak. © Schule

Schüler des Dom-Gymnasiums haben drei Touren in und um Freising ausgetüftelt. Ganz nebenbei kann man so sein Mathe-Wissen testen.

Freising – Was hat Mathematik mit einem Spaziergang durch Freising zu tun? Nichts? Von wegen. Dem P-Seminar Mathematik des Dom-Gymnasiums ist es zu verdanken, dass es in und um Freising nun drei Touren gibt, auf denen man seine Mathe-Kenntnisse testen kann. Hat man alles richtig gemacht und alle Aufgaben gelöst, winkt am Ende das richtige Lösungswort – und die Erfahrung, dass es auch einen ganz anderen Blick auf Algebra und Co. gibt als den, den man aus Schulbüchern kennt.

„Plumis Reise“

In drei Gruppen hatten sich die zwölf P-Seminar-Schülerinnen und -Schüler aufgeteilt, als man im Februar 2021 mit dem Projekt startete – drei Gruppen, die in den darauffolgenden Monaten drei verschiedene Touren für drei verschiedene Altersklassen konzipierten. Da ist zunächst der Spaziergang mit dem Namen „Plumis Reise“, der sich an Grundschüler der dritten und vierten Jahrgangsstufe richtet. Einmal durch die Innenstadt und über den Domberg führt die Reise, die auf eine Dauer von 60 Minuten ausgelegt ist, wie P-Seminarteilnehmer Luca Lepore erzählt.

Es geht darum, Hausnummern zu finden, auszurechnen, wann ein parkendes Auto wieder wegfahren muss, wie viele Höhenmeter man absolviert hat, oder auch, wie hoch die Mariensäule ist. Damit das auch alles altersgerecht ist, habe man sich zum einen die Lehrpläne angeschaut, zum anderen auch die Mutter eines Mitschülers befragt, die Grundschullehrerin ist, verrät Lepore.

Nach Weihenstephan

Einen mathematischen Lernpfad vom Domberg bis nach Weihenstephan hat die zweite Gruppe konzipiert. Der richtet sich an Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten. Klassen. Auch sie haben sich die Lehrpläne angesehen und sind den Weg ganz konzentriert und aufmerksam abmarschiert, berichtet Schülerin Julia Berger. Da geht es dann schon um sogenannte Additionspyramiden, wie viel Wasser in den Brunnen am Marienplatz passt, wie viele Schritte man braucht, um eine Brücke zu überqueren, und und und. Weil die Tour etwas länger geworden ist als eigentlich vorgesehen, könne man auch schon in der Mitte aufhören oder auch die letzten Stationen extra absolvieren, erläutert Berger.

Der Rätselpfad

Und dann ist da noch die dritte Tour, der Mathematik-Rätselpfad: Dieser ist für Schülerinnen und Schüler (und Familien) der Mittelstufe gedacht und führt über den Walderlebnispfad an der Plantage. Man wollte einen etwas anderen Blick auf Mathematik werfen, betont Annika Huthansl. 17 Aufgaben sind es, die bei den verschiedenen Stationen des Walderlebnispfads auf die Besucher warten. Es geht um Spinnen, um Sandsäcke, um Raupen, um Tempel und um vieles mehr – knifflig.

Die Aufgabenhefte, die den jungen Mathematikern den Weg weisen, sind auch auf der Homepage des Dom-Gymnasiums zu finden (www.dom-gymnasium.de) – entweder als Handyversion oder als Broschüre zum Ausdrucken. Und weil die Touren mit ihren Aufgaben auch durchaus für den Unterricht in den jeweiligen Klassen taugen, sind sich die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Mathematik fast schon so vorgekommen wie ihre Lehrerin Barbara Zohm. „Das war schon mal gut, sich wie ein Lehrer zu fühlen.“ Ein gutes Gefühl hatte auch Zohm die ganze Zeit über, denn ihre Schützlinge hätten sich bei dieser Aufgabe sehr gut organisiert.

Und dazu gehörte auch, dass man kurzfristig Aufgaben noch ändern musste, weil sich eben auch in der Freisinger Innenstadt derzeit manches ändert: Da hat ein Tor plötzlich eine ganz andere Farbe oder ist der Weg zu einer Station versperrt. Aber echte Mathe-Genies schmeißt das nicht aus der Bahn.

