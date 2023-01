Westen soll klare Grenzen setzen: Russland-Experte spricht in Freising über Putin und Krieg gegen die Ukraine

Im Austausch: Am Dom-Gymnasium sprach der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, mit den Schülerinnen und Schülern über den Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen. Eine Thematik, die er auch in seinem Buch „Zeitenwende“ behandelt. © Lehmann

Russland-Experte Rüdiger von Frisch war am Freisinger Dom-Gymnasium zu Gast. Mit 200 Schülern sprach er über Putin und den Krieg gegen die Ukraine - und beantwortete viele Fragen.

Freising – Eine außergewöhnliche Veranstaltung bot nun das Freisinger Dom-Gymnasium seinen Schülern: Kein Geringerer als der ehemalige Botschafter Deutschlands in Moskau und Buchautor, Rüdiger von Fritsch, war eingeladen worden, um mit den Gymnasiasten über den Krieg gegen die Ukraine zu sprechen. Am eindrucksvollsten waren die Fragen der Schüler, die durchaus zeitweise für Gänsehaut sorgten.

Krieg gegen Ukraine könnte laut Experte auf verschiedenen Wegen enden

Rund 200 Schüler der Oberstufen wurden am Freitagvormittag durch den Musikraum „durchgeschleust“, damit alle in den Genuss des Vortrags des ehemaligen Botschafters kommen konnten. Unter dem Schlaglicht „Zeitenwende“, was zugleich der Titel seines neuesten Sachbuchs ist, führte von Fritsch rund 30 Minuten in die Sachlage ein – eine Sachlage, die durchaus komplex ist, die er allerdings schulgerecht und dennoch präzise aufgearbeitet hatte.

„Putin träumt einfach immer noch vom alten Reich, mit Glanz und Größe“, sagte von Fritsch. „Gleichzeitig hat er versäumt, mit dem Reichtum des Landes eine Wirtschaft aufzubauen, um sich selbst zu versorgen.“ Was dazukomme: Putin „ist ein KGB-Mann und denkt immer zuerst an Verschwörungen. Und so handelt er auch: mit Propaganda, Repressionen und Bestechungen“, erklärte der ehemalige Botschafter. Das wohl größte Debakel: „Der Staatschef kämpft in der Ukraine mit militärischen Mitteln um seine eigene Macht zu Hause.“ Enden könne das laut dem Autor auf verschiedenen Wegen: etwa durch einen Waffenstillstand samt Verhandlungen oder veränderten Machtverhältnissen in Russland, etwa durch einen Militärputsch.

„Ihm zu geben, was er will, damit er zufrieden ist, wird nicht funktionieren“

Die erste Frage war dann auch jene, die den meisten auf den Nägeln brannte: Kommt es zu einem Atomkrieg? Von Fritsch sagte: „Ganz auszuschließen ist das leider nicht. Aber Putin ist nicht völlig verrückt geworden, das darf man nicht glauben. Ich selbst halte einen atomaren Schlag für nicht wahrscheinlich.“ Auch eine Schülerfrage: Wie wahrscheinlich ist es, dass sich das russische Volk erhebt und damit der Krieg beendet wird? „Wer mit gesenktem Haupt geht, dem wird der Kopf nicht abgeschlagen“, zitierte von Fritsch ein russisches Sprichwort. Allerdings hole Putin jetzt Väter, Brüder und Söhne in den Krieg. „Das könnte etwas verändern.“

Weil von Fritsch als Botschafter den russischen Präsidenten selbst kennengelernt hatte, blieb diese Frage natürlich nicht aus: „Wie ist der eigentlich so, der Putin?“ Von Fritsch gab bereitwillig Auskunft: „Man hat halt immer das Gefühl, einem Geheimdienstmitarbeiter gegenüberzusitzen – bei dem unter der Oberfläche ganz viel Wut steckt.“ Gerade deshalb dürfe man ihn auf keinen Fall unterschätzen und müsse genau wissen, was ein Sieg Russlands bedeuten würde: nämlich „weitere Experimente“ Putins in puncto Länder-Akquierierung. „Ihm zu geben, was er will, damit er zufrieden ist, wird nicht funktionieren. Das ist eine Denke von 1938.“ Deshalb müsse der Westen eine deutliche Linie ziehen – auch mit Waffenlieferungen.

Dass Putin jedoch so waghalsig wäre, seine Angriffe über die EU-Grenzen auszuweiten, glaubt von Fritsch nicht. Eine der abschließenden Fragen konnte der Experte mit einem deutlichen Ja beantworten, nämlich „Hat Putin den Präsidenten der Ukraine unterschätzt?“ Von Fritsch konnte sich nämlich noch daran erinnern, was Putin in seiner Anwesenheit einmal über Selenskyj gesagt habe: „Das mag ich hier aber gar nicht wiedergeben, so abfällig war das.“

