Domstadt Freising trauert um den ehemaligen Dekan Peter Lederer

Von: Wolfgang Schnetz

War in Freising beliebt: Monsignore Peter Lederer. Nach langer Krankheit starb er im Klinikum Landshut. © Lehmann

Er war seit längerer Zeit schon in Behandlung. Jetzt ist Monsignore Peter Lederer im Alter von 62 Jahren im Klinikum Landshut gestorben.

Freising - Es wurde an einem Wochenende im Juli 2021 in den Kirchen des Pfarrverbands St. Korbinian bekanntgegeben: „Stadtpfarrer Peter Lederer will aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern entbunden werden“. Er war – nach einem Klinikaufenthalt – seit längerer Zeit schon in Beandlung. Jetzt ist Monsignore Peter Lederer im Alter von 62 Jahren im Klinikum Landshut gestorben.

Der beliebte Geistliche war im Jahr 2013 von Oberammergau nach Freising gekommen. Er hatte damals die Nachfolge von Stadtpfarrer Michael Schlosser angetreten. Große Aufgaben warteten auf ihn, der zu den Stillen, Bescheidenen und Ausgleichenden unserer hektischen Zeit gehörte. Allem voran galt es, den Pfarrverband St. Korbinian zu gründen – und dabei war ihm der Schulterschluss, das Miteinander mit den Gläubigen in den einzelnen Freisinger Pfarreien sehr wichtig, wie er des Öfteren im Interview mit dem Tagblatt betonte.

Die Aufgaben

Doch die Umstrukturierung war damit längst nicht am Ende angelangt. Jahre später galt es laut hochoffizieller Weisung aus München, das Konzept Stadtkirche auf die Beine zustellen. „Das Modell der Stadtkirche Freising hilft uns, dass wir nicht in die Zukunft hineinstolpern oder hineingestoßen werden, sondern sie selbstbestimmt gestalten“, äußerte sich der Geistliche seinerzeit. Der Dekan sah im neuen Modell trotz des Personalmangels in der Kirche generell die Chance, die einzelnen Pfarreien im Verbund Stadtkirche zu stärken.

Die Veränderung

Doch diese Aufgabe konnte Peter Lederer aufgrund seiner angegriffenen Gesundheit nicht mehr stemmen und wollte sie in andere Hände gelegt wissen. Deswegen bat er – wie anfangs erwähnt – Kardinal Marx darum, von seinen Ämtern in Freising entbunden zu werden.

Diesem Wunsch wurde entsprochen: Der Attenkirchener Pfarrherr Stephan Rauscher wurde zum Pfarradministrator für St. Korbinian ernannt und mit der Bildung der Stadtkirche betraut.

Inzwischen wechselte Domkapitular Daniel Reichel (46) von Rosenheim nach Freising und wird ab 1. Januar 2023 die neue Leitung der geplanten Stadtkirche Freising, bestehend aus den Pfarrverbänden St. Korbinian, Freising-Neustift und der Pfarrei Freising-Lerchenfeld-St. Lantpert, übernehmen.

Noch im April zeigte sich Lederer weiter voller Zuversicht. Nach zwei Jahren im Krankenstand fühlte er sich auf dem Weg der Besserung und bereit dazu, die Amtsgeschäfte von Pfarrer Wolfgang Lanzinger in St. Franziskus Neufahrn zu übernehmen. Lanzinger war als Ruhestandsgeistlicher in den Pfarrverband Holzkirchen gewechselt.

Für Lederer war der Schritt, der im April in St. Georg und St. Franziskus verkündet wurde, „die Erfüllung eines Wunsches“, erzählte er damals im Tagblatt. Dieser Wunsch ging nicht mehr in Erfüllung.