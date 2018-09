Draufschlagen ist nichts für sie: Freisinger Stadträte beim Volksfest-Rundgang

Er gehört zum guten Ton des Freisinger Volksfest: der Rundgang von Stadtvertretern am ersten Fest-Samstag. Und obwohl sie eigentlich geübt sein müssten: Die Räte machen nicht bei allen Wettbewerben eine gute Figur.

Freising – Manche sind mutig, wagen sich in den Tropical Trip oder gar ins Around the World. Für manche ist schon in der Spaßfabrik und beim Camel Derby die Grenze des Wagemuts erreicht. Gegen den Gladiator freilich tritt niemand an. Und so sitzen beim Volksfestrundgang mit dem OB am Ende Tapfere und weniger Mutige vereint im Bierzelt.

Für Jubilar Hierl gibt es gleich zwei Herzen

+ Im Hamsterrad befindet sich Robert Zellner von der Stadtverwaltung. Er ist in diesem Jahr erstmals für die Organisation des Volksfests verantwortlich. © Lehmann Zuvor hatte Hubert Hierl bereits ein riesiges Lebkuchenherz umgehängt bekommen: Der Kultur- und Festreferent feierte am Samstag seinen 74. Geburtstag. Von der Kapelle aus Skofja Loka gab es dafür ein Geburtstagsständchen. Dass Hierl zwar am traditionellen Rundgang der Stadtverwaltung und der Stadträte teilnahm, die ersten Stationen aber ausließ und sich lieber zusammen mit Bürgermeisterin Eva Bönig ein Gläschen Sekt gönnte, war da nur allzu verständlich.

In der Spaßfabrik hatten fast alle ihren Spaß. Dawaren noch viele Teilnehmer mutig. Das änderte sich schon ein paar Meter weiter: Zum Tropical Trip traten schon weniger Stadtvertreter an. Manchen Gesichtern derer, die sich keine Feigheit vor dem Fahrgeschäft vorwerfen lassen wollten, nach zu urteilen war es auch die richtige Entscheidung, lieber zuzuschauen. Klassiker und fester Bestandteil jedes Rundgangs: das Camel Derby. Stadtrat Karl-Heinz Freitag machte es ganz geschickt, ließ seine Tochter ran und konnte sich so im Ruhm ihres Sieges sonnen. Er habe ihr ja ganz genau eingeflüstert und gesagt, wie sie die Kugel zu rollen habe, versuchte Freitag seinen Anteil am Sieg des Kamels mit der Nummer 11 hochzujubeln.

Trauriger Freitag vermisst den Lukas

Man muss Freitag verstehen, ist doch seine Paradedisziplin – nämlich Hau den Lukas – heuer erstmals nicht auf dem Volksfest vertreten: „Das ist für mich schon ein Einschnitt.“ Der Mann, der das Geschäft jahrzehntelang betrieben hat, ist laut Eschenbacher heuer in Rente gegangen.

Büchsenwerfen statt Gladiator – das war das Motto ein paar Meter weiter. Man hielt es wohl so wie der Oberbürgermeister, dem solch heftig spektakulären Fahrgeschäfte gar nicht taugen. „Ich seh‘ das gar nicht“, beschrieb Eschenbacher seinen Umgang mit solchen Attraktionen. Dann also doch lieber eine Schlittenfahrt im Kreis und nur vorwärts.

Hierl hatte inzwischen zum Lebkuchen- auch noch ein Holz-Herzerl angesteckt bekommen: „I bin der Hubert und da bin i dahoam“ stand darauf zu lesen. Das half dem Jubilar allerdings beim lustigen Nagelspiel auch nicht viel, bei dem die Stadträte eher einen peinlichen Eindruck hinterließen. Man könnte es auch positiv formulieren: Draufschlagen ist nichts für sie. Torwandschießen allerdings auch nicht: Weder Peter Geiger noch Sebastian Habermeyer noch Robert Weller konnten einen Treffer setzen – auch wenn es oft knapp war.

Oberbürgermeister glänzt mit Schnellfeuereinlage

Ins gemütliche Riesenrad wollten dann wieder ganz viele einsteigen, das hochfliegende Karussell Around the World war da schon etwas weniger beliebt. Die Stadträte Monika Schwind, Christian Dobler und Susanne Günther beispielsweise wollten zusammen mit Referatsleiter Robert Zellner den Ausblick genießen. Interpretiert man die Gesichtsfarbe nach der Fahrt richtig, war das nicht für alle ein Genuss.

Zum Abschluss wie immer: Schießen. Während Eschenbacher eine grandiose Schnellfeuereinlage hinlegte, war die Trefferquote von Polizist Robert Weller jetzt nicht ganz soooo groß. Das brachte ihm reichlich Spott ein. Für süße rosa Plüschflamingos freilich reichte es. Und die durften dann auch mit ins Festzelt zu Bier und Hendl.