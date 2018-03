Der Bauhof-Stab

Drei Mann waren an der Weizengasse als Doubles für die neue Innenstadtbeleuchtung unterwegs.

Drei „Doubles“ für neue Freisinger Lichtstelen am Werk

von Manuel Eser schließen

Mit langen Brettern simulierte dieser Tage ein Bauhof-Trio in Freising den Standort für neue Lichtstelen in der Innenstadt. Der erste Einsatz der Drei war in der Weizengasse.