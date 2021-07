Drei neue Stellvertreter für den Freisinger JU-Chef

JU-Vorsitzender Christopher Bergmann wird im Amt bestätigt und bekommt ein „Vize-Trio“ an die Seite

Der Freisinger JU-Chef Christopher Bergmann wurde wiedergewählt. Hundertprozentig. Und er bekam drei „Neue“ an seine Seite.

Freising - „Ihr seid meine politische Heimat“, betonte CSU-Ortsvorsitzender Jürgen Mieskes bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) am Freitag im Grünen Hof. Wie auch der Bundestagsabgeordnete Erich Irlstorfer, zeigte sich Mieskes in bester Wahlkampf-Stimmung. Beide nutzten das JU-Treffen als Präludium zur darauf folgenden Jahreshauptversammlung der CSU (siehe Bericht oben). Mieskes hielt Rückschau: Auch für ihn habe es bei der JU angefangen, jetzt sei er Stadtrat und Sportreferent. Zur Politik habe ihn Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher gebracht – und der sei, erinnerte Mieskes, eigentlich „einer von uns“. Was Mieskes besonders gefällt: Durch seine Stadtratstätigkeit könne er „Fäden in der Hand halten“. So sei es beispielsweise bei der jüngsten Stadtratsitzung um das heikle Thema Luftfilter für Klassenzimmer gegangen, bei der seiner Meinung nach auf die CSU „eingedroschen“ worden sei. Für Mieskes stelle sich da schon die Frage: „Geht’s da ums Geld oder nur um CSU-Bashing?“ So sei nur ein „Minimal-Antrag“ angenommen worden, der nun umständlich ausgeschrieben werden müsse. „Da vergehen jetzt zwei Jahre“, ärgerte sich Mieskes.

Der JU-Vorsitzende wurde wiedergewählt, mit 100 Prozent

Eine starke Jugend in puncto Nachwuchs wünschte sich auch der JU-Kreisvorsitzende Martin Hauner, denn die Union müsse unbedingt am Regierungsruder bleiben. Nur die würde dafür sorgen, dass jeder „in Lohn und Brot“ stehe und sich möglichst viele Menschen ein eigenes Zuhause leisten könnten.

Doch wie schaut es bei der JU Freising aus? Vorsitzender Christopher Bergmann gab Auskunft: Aktuell habe die JU 37 Mitglieder, davon seien zwölf weiblich. Zehn von ihnen waren gekommen, um bei der anstehenden Neuwahl ihre Stimme abzugeben. Hier gab es nämlich einige Veränderungen, denn sämtliche Stellvertretungsposten mussten neu besetzt werden. Weiterhin Chef bleibt Bergmann, der mit zehn Stimmen sozusagen zu 100 Prozent zum alten und neuen Chef gewählt wurde. Die frische Vize-Riege: Melanie Haußner, Florian Huber und Kilian Winhart. Für eine neue Amtszeit wird Marcus Fleischmann als Schatzmeister und Marco Riedel als Schriftführer zu Verfügung stehen.

Man braucht dringend neue Mitglieder

Bergmann zeigte sich froh, dass endlich wieder Treffen möglich seien, denn für die JU würden vor allem die Gemeinschaft und die gesellschaftlichen Aspekte eine Rolle spielen – auch um dringend notwendige neue Mitglieder an Bord zu holen. Wie wichtig die CSU im Allgemeinen sei, betonte auch Erich Irlstorfer. Etwa im Stadtrat Freising: Zwar seien es wenige, aber die seien halt „Reißnägel“, die wichtige Themen „aufreißen“ würden. Politischer Nachwuchs stehe für ihn an erster Stelle, aber auch dass man mit jungen Menschen spricht und nicht über sie. Das sei moderne Politik. rl

