Drei Notüberläufe sollen Freising vor verheerenden Fluten schützen

Von: Andreas Beschorner

Das Landratsamt Freising warnt eindringlich vor Überschwemmungen. © Montage: dpa/afo

Ein Regenrückhaltebecken unter dem Marienplatz ist der erste Baustein des Freisinger Hochwasserkonzepts. Die Umsetzung aber wird dauern.

Freising – „Überstauereignisse“, wie man die Überschwemmungen bei Starkregen gerne auch mal nennt, beschäftigen die Stadt und vor allem auch die Bewohner der Heiliggeistgasse schon seit einigen Jahren. Drei Maßnahmen, so hat man berechnet und erkannt, ermöglichen es, den gesetzlichen Anforderungen an die Bewältigung eines fünfjährlichen Hochwassers gerecht zu werden. Und dabei bleibt es. Allerdings muss man die Reihenfolge, in der man die drei Projekte anpackt, grundlegend ändern, wie am Dienstag in der Sitzung des Werkausschusses für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung bekannt gegeben wurde.

Notüberlauf an der Karlwirt-Kreuzung erst einmal vertagt

Ein Notüberlauf an der Karlwirt-Kreuzung in den Umgehungssammler ist die eine Maßnahme, die man benötigt, um die Innenstadt sicherer zu machen. Diese Maßnahme ist allerdings erst für das Jahr 2029 vorgesehen. Geplant war eigentlich, dass als erste Maßnahme ein Regenrückhaltebecken im Bereich des Christopher-Paudiß-Platzes realisiert werden soll, das vor allem die Heiliggeistgasse schützt.

Wie Werkleiter Bernhard Knopek nun allerdings verkünden musste, komme es da zu Verzögerungen, weil wasserrechtliche Belange bezüglich des Notüberlaufs bei der ehemaligen Knabenschule St. Georg geklärt werden müssen. Zudem wolle man abwarten, ob es dafür Förderungen aus dem Projekt KLAPS50 gebe.

Die dritte Maßnahme kommt jetzt zuerst

Die Folge: Man wolle nun das Regenrückhaltebecken unter dem Marienplatz – die dritte der notwendigen Maßnahmen – vorziehen. Das sei möglich, weil wasserrechtliche Belange dabei kaum eine Rolle spielten. Und das sei auch sinnvoll, weil der neue Oberflächenbelag im Zuge der Innenstadtsanierung sowieso erst nach Bau des Regenrückhaltebeckens aufgebracht werden sollte. Man wolle nun unverzüglich mit den Planungen beginnen, an die sich diverse EU-weite Ausschreibungen anschließen.

Die Umsetzung soll jedoch erst nach dem Jubiläumsjahr 2024, wenn man 1300 Jahre Korbinian in Freising und die Landesausstellung feiert, erfolgen und dann bis Sommer 2026 abgeschlossen sein. Danach werde man mit den Planungen und der Ausführung der Maßnahme in der Unteren Altstadt beginnen, die dann bis Mitte 2029 dauern.

Die Maßnahmen sind zwingend vorgeschrieben, und sie kosten eine Stange Geld

Während Hans Hölzl (FSM) grundsätzlich an dem Erfolg dieser Maßnahmen zweifelte, betonten Knopek, OB Tobias Eschenbacher und auch Sebastian Habermeyer (Grüne), dass man auf diese Weise gesetzliche Vorgaben erfülle, man also gar nicht anders könne als die Projekte zu realisieren.

Die freilich kosten Geld – Geld, das der Eigenbetrieb Stadtentwässerung nicht aus seinem Geschäft erwirtschaften könne, sondern über Kredite finanzieren müsse, wie bei der Vorlage und beim Bericht zur Jahresrechnung 2021 durch die Landestreuhand Weihenstephan gesagt wurde. Dabei hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung im vergangenen Jahr einen Überschuss von 1,35 Millionen Euro erwirtschaftet, nachdem man im Jahr zuvor noch ein Minus von 2,4 Millionen Euro verbuchen musste.

Stadtentwässerung macht Gewinn, dank höherer Gebühren

Wesentlich dafür verantwortlich war die durch eine Anpassung der Gebühren bewirkte Steigerung der Umsatzerlöse von acht Millionen Euro in 2020 auf fast elf Millionen Euro in 2021. Das Anlagevermögen der Stadtentwässerung beläuft sich auf über 78 Millionen Euro, gegenüber Kreditinstituten hat man Verbindlichkeiten in Höhe von 10,7 Millionen und bei der Stadt steht man mit 9,6 Millionen in der Kreide.

Und 2022? Kämmerin Heike Frohnapfel konnte berichten, dass man sich in allen Bereichen im Rahmen des Wirtschaftsplans bewege, es im ersten Halbjahr keine außergewöhnlichen Abweichungen zum Erfolgsplan gebe. Prognostiziert wurde für heuer ein Gewinn von 542 000 Euro. Die Stadträte nahmen die Zahlen zustimmend zur Kenntnis.

