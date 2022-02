Druck aus der Freisinger Region wächst: „Dritte Bahn ersatzlos aus dem Entwicklungsprogramm streichen“

Von: Andreas Beschorner

Eine dritte Start- und Landebahn für den Flughafen soll aus dem Landesentwicklungsprogramm gestrichen werden, fordern Grüne, Bund Naturschutz und Aufgemuckt. © KNEFFEL/DPA

Kreistags-Grüne, Bund Naturschutz und Aufgemuckt: Sie alle wollen, dass die geplante 3. Startbahn aus dem Landesentwicklungsplan gestrichen wird - endgültig.

Freising/Flughafen – Derzeit läuft die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP). Genau das ist der Anlass für die Grünen, den Bund Naturschutz und die Startbahngegner, den Kampf gegen die dritte Startbahn im Moos wieder aufs Tapet zu bringen. Unisono wird die Streichung der dritten Bahn aus dem LEP gefordert.

Der Antrag

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat dazu nun folgenden Antrag an Landrat Helmut Petz und den Kreistag gestellt: „Der Landkreis Freising äußert sich schriftlich im Rahmen der Beteiligung zur Teilfortschreibung des Landentwicklungsprogramms. In dieser Stellungnahme werden folgende Punkte berücksichtigt:

1. Der Landkreis Freising fordert unter Punkt 4.5.1. Verkehrsflughafen München: Das Ziel der Errichtung einer dritten Start- und Landebahn mit den erforderlichen Funktionsflächen ist ersatzlos zu streichen. 2. Das Vorranggebiet Flughafen München für die weitere Entwicklung des Flughafens ist aufzuheben. Hilfsweise wird beantragt, wenigstens sämtliche Flächen für den Bau einer dritten Start- und Landebahn aus dem Vorranggebiet Flughafen herauszunehmen.“

Die Begründung

Begründet wird der Antrag damit, dass es „das gemeinsame Ziel“ als Landkreis Freising sein müsse, das endgültige Aus für die Startbahn konsequent verfolgen, schreibt MdL Johannes Becher. In der aktuellen Teilfortschreibung des LEP gehe es der Staatsregierung um die Themenfelder „Für nachhaltige Anpassung an den Klimawandel und gesunde Umwelt“ und „Für nachhaltige Mobilität“. Im Sinne dieser Ziele sei es, so die Argumentation des Grünen-Antrags, den Flugverkehr auf das notwendige Maß zu begrenzen und folglich auch eine dritte Startbahn „endgültig ad acta zu legen“. Im Zuge dessen sei dann auch das im LEP unter Anhang 6 definierte Vorranggebiet zur weiteren Entwicklung des Flughafens aufzuheben beziehungsweise auf einen Stand ohne dritte Start- und Landebahn anzupassen.

Die Stellungnahme

Grundsätzlich, so schreiben die Grünen, sei der Flughafen „aus unserer Sicht Stand heute vollständig ausgebaut“. Das derzeit sehr groß dimensionierte Vorranggebiet zu einer noch weiteren Entwicklung werde nicht mehr benötigt.

„Nicht annähernd erfüllt“

Bereits 2007, zum Start des Planfeststellungsverfahrens, sei „ein realer Bedarf für den Bau der dritten Bahn faktisch nicht vorhanden“ gewesen, heißt es in dem Grünen-Papier: Die damaligen Flugverkehrsprognosen hätten sich bis heute „nicht annähernd“ erfüllt. Der Airport sei in den vergangenen Jahrzehnten mit dem bestehenden Zwei-Bahnen-System in der Lage gewesen, die nationale und internationale Erreichbarkeit Südbayerns sicherzustellen. Der Bau einer dritten Bahn stehe allen Anstrengungen zum Schutz von Klima und Umwelt diametral entgegen.

Belastungsgrenze erreicht

Derzeit liege die 3. Startbahn zwar politisch „auf Eis“, wenngleich die FMG die Notwendigkeit erneut betont habe und das Projekt damit vorantreibe. Die Belastungsgrenze sei, so die Grünen, mit dem Status quo erreicht. Fazit: „Ein weiterer Ausbau ist der Region nicht zuzumuten. Die dritte Stadt- und Landebahn ist aus dem LEP ersatzlos zu streichen.“

Brief nach Brüssel

Auch der Bund Naturschutz und die Bürgerinitiative Attaching im Aktionsbündnis Aufgemuckt machen mobil in Sachen LEP: In einer Pressekonferenz am Freitag will man an Bevölkerung und Kommunen appellieren, Einwendungen gegen das Festhalten an der 3. Bahn als Ziel im LEP zu formulieren. Zudem will man darlegen, wieso der neue Lärmaktionsplan für den Flughafen „eine Farce“ sei – und warum man sich in diesem Zusammenhang an die EU-Kommission in Brüssel gewandt habe.

