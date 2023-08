DRK-Präsidentin Hasselfeldt in Lernwerkstatt: „Lage in Kitas viel dramatischer, als es den Anschein hat“

Der erste Tag ihrer bayerischen Sommerreise führte die DRK-Delegation mit Präsidentin Gerda Hasselfeld an der Spitze nach Freising, Mit dabei waren Fachkräfte aus Kitas, Horten und Krippen. © Mathias Balk/BRK

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt besuchte die Freisinger BRK-Lernwerkstatt. Dabei wird erneut deutlich. Der Fachkräftemangel stellt ein großes Problem dar.

Freising – Ein funktionierendes Gesundheits- und Sozialsystem ist angesichts wachsender Bedarfe fundamental wichtig, aber nicht selbstverständlich. So hat etwa die Corona-Pandemie die Strukturen und die Mitarbeitenden an ihre Grenzen gebracht. Vor diesem Hintergrund besuchte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt bundesweit verschiedene Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und sprach vor Ort mit Beschäftigten. Sie wurde begleitet von BRK-Präsidentin Angelika Schorer und BRK-Landesgeschäftsführerin Dr. Elke Frank.

Der erste Tag des bayerischen Teils der Sommerreise führte die Delegation nach Freising, Landshut, Straubing und schließlich Regensburg. Mit dabei waren Fachkräfte aus Kitas, Horten und Krippen.

BRK-Delegation mit Gerda Hasselfeldt besucht Lernwerkstatt Freising

Der Vorsitzende des Kreisverbands Freising, Anton Neumair, begrüßte die Delegation gemeinsam mit Kreisgeschäftsführer Albert Söhl und Bezirksgeschäftsführer Dr. Martin Rieger in der Lernwerkstatt des Bayerischen Roten Kreuzes in Freising. Hier können sich Kinder nach Erledigung ihrer Hausaufgaben kreativ verwirklichen und an pädagogischen Angeboten teilnehmen – aber auch pädagogische Kräfte können sich hier weiterentwickeln und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Im Rahmen einer Gesprächsrunde mit Personal aus der Kindertages- und der Schulkindbetreuung wurden Sorgen bekräftigt: In Kindertagesstätten stellt der Fachkräftemangel ein wachsendes Problem dar, dem aus Sicht der Teilnehmenden, der Präsidentinnen und der Landesgeschäftsführerin mit Lösungen begegnet werden muss.

Fachkräftemangel ein großes Problem in den Kitas

„Die Lage in den Kitas ist viel dramatischer, als es in der Öffentlichkeit den Anschein hat. Dass die Beschäftigten mit dem Mangel an Personal so allein gelassen werden, ist so nicht tragbar. Wenn es so weitergeht, werden viele Familien künftig keine Plätze mehr finden. Wie das mit den aktuellen Debatten zur Vereinbarkeit und Gleichberechtigung zusammenpassen soll, ist mir schleierhaft“, so DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt in Freising.

Mit der vorgesehenen Einführung eines Ganztagesanspruches ab 2026 soll jedes Schulkind einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung erhalten, was einen signifikanten Ausbau der Angebote erforderlich macht und die beschriebene Dramatik weiter zuspitzen lässt: „Die Pauschalen für die Ganztagsbetreuung wurden seit Jahren nicht erhöht, müssen aber dringend angepasst werden. Diese weit auseinanderklaffende Finanzierungslücke muss geschlossen werden, zum Wohle der Kinder, der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte“, betonte BRK-Präsidentin Angelika Schorer.

Nach einem rund zweistündigen Besuch zogen die Präsidentinnen weiter nach Landshut, um sich dort über die offene Behindertenarbeit des Bayerischen Roten Kreuzes zu informieren. ft

