Drogengeschäfte gegen 400 000 Euro Steuerschuld: 25-Jähriger fangt zu dealen an

Regen Handel mit Marihuana betrieb ein 25-jähriger aus dem Landkreis – bis er von der Kripo erwischt wurde. Jetutsand er vor Gericht. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Der Vater lässt seinen drogenabhängigen Sohn (25) auf einem Schuldenberg sitzen. Der Filius musste jetzt vor den Kadi - und in Therapie.

Landkreis – Regen Handel mit Marihuana betrieb ein 25-jähriger aus dem Landkreis – bis er von der Kripo erwischt wurde. Bis im August 2021 nach einem von der Kripo überwachten Drogendeal in Nandlstadt die Handschellen klickten, versorgte der junge Mann diverse Abnehmer im Landkreis Freising mit Marihuana – teilweise im Kilobereich. Vor dem Amtsgericht Landshut zeigte sich der 25-Jährige am Montag geständig; im Vordergrund stehe für ihn eine Therapie, um seine Sucht in den Griff zu bekommen. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Belastungszeugen

Richter Christian Lederhofer ließ die Einwände nicht gelten: „Der Angeklagte wird von etlichen weiteren Zeugen belastet.“ Eine weitere Diskussion erübrigte sich, da Eckstein sich mit einer Einstellung der strittigen Punkte einverstanden erklärte: Sie würden bei der zu erwartenden Gesamtstrafe nicht weiter ins Gewicht fallen. Die „etlichen weiteren Zeugen“ aus Moosburg, Nandlstadt, Mainburg und Unterschleißheim konnten entlassen werden, da der Angeklagte die Vorwürfe über seinen Verteidiger einräumen ließ, nachdem das Gericht ihm einen Strafrahmen zwischen zweieinhalb und drei Jahren in Aussicht gestellt hatte. An Details könne sich sein Mandant nicht mehr erinnern, so Achatz. „Aber die Geschäfte fanden statt.“

Das Motiv

Als Motiv für seine Drogenverkäufe nannte der Angeklagte Steuerschulden in Höhe von 400 000 Euro. Diese würden aus einer Selbständigkeit mit seinem Vater stammen. Als das Geschäft den Bach hinuntergegangen sei, habe der Vater ihn mit den Schulden sitzen lassen. Zudem habe er Kokain geschnupft und Medikamente wie Lyrica eingenommen, deren Konsum habe ja auch finanziert werden müssen. Der Sachverständige Dr. Franz Xaver Obermaier bestätigte eine Abhängigkeit. Auch wenn der Angeklagte eigenen Angaben zufolge derzeit nichts konsumiere und regelmäßig die Drogenberatung aufsuche: „Eine Therapie ist dringend angeraten.“ Während der 25-Jährige sich nun in eine solche begibt, wird sich sein Vater wegen der Steuergeschichte bald ebenfalls vor Gericht verantworten müssen. Der Angeklagte zeigte sich diesbezüglich am Montag aber skeptisch: „Mal schauen, ob er überhaupt kommt.“ kö

