Drogenlager in Freising ausgehoben: Mutmaßliche Rauschgifthändlerin in Haft

Eine mutmaßliche Drogendealerin wurde in Freising festgenommen. Symbolbild

Kripo meldet Festnahme

Eine Frau aus Freising sitzt in Untersuchungshaft: Bei ihr zu Hause wurde ein Drogenlager ausgehoben, die 53-Jährige soll rege mit Drogen gedealt haben.

Freising – Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Erding führten vergangene Woche zur Festnahme einer Frau (53) aus Freising. Ihr werden mehrere Delikte nach dem Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen und sie befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, meldet jetzt das Polizeipräsidium in Ingolstadt.

Ermittlungen führen zu 53-Jähriger

Wie gemeldet wurde, geriet im Rahmen von Rauschgiftermittlungen eine 53-Jährige aus der Domstadt in den Fokus der Beamtinnen und Beamten der Kripo Erding. Im Polizeibericht heißt es: „Die Freisingerin steht im Verdacht, einen regen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Ihr wird der unerlaubte Handel mit Marihuana, Haschisch und Amphetamin in nicht geringen Mengen zur Last gelegt.“

Drogenlager ausgehoben

Vergangenen Donnerstag wurde die Wohnung der Frau durchsucht. Es wurden rund 3,6 Kilogramm Marihuana, 350 Gramm Haschisch, 100 Gramm Amphetamin, 580 XTC-Pillen, 14 Packungen THC-Liquids sowie geringe Mengen Kokain beschlagnahmt.

Bereits in Untersuchungshaft

Die 53-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Aufgrund des in der Folge erlassenen Haftbefehls wurde die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. „Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Erding dauern an“, meldet das Präsidium Oberbayern-Nord abschließend. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.