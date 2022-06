Drogensucht: Sohn bricht bei der eigenen Mutter in Freising ein

Für eineinhalb Jahre muss der 31-Jährige ins Gefängnis. Eine Bewährungsstrafe kam nicht mehr in Frage. (Symbolbild) © Juan Diego Montenegro / dpa

Immer wieder brach ein drogensüchtiger 31-Jähriger bei seiner Mutter ein. Dafür, und für weitere Exzesse, bekam er jetzt die Quittung.

Freising - Das Urteil war längst verkündet und die Gründe waren dargelegt – da meinte Richter Christian Lederhofer: „Eine Familientherapie wäre wohl auch angezeigt.“ Das sagte er zu einer Freisingerin (56), die an der Verhandlung am Montag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts als Nebenklägerin teilgenommen hatte – und es war an den Angeklagten, ihren Sohn, gerichtet. Der Staatsanwalt hatte dem 31-jährigen Landshuter eine Latte an Straftaten zur Last gelegt – alle waren sie zum Nachteil seiner Mutter begangen worden, die er während der Verhandlung nur als „Frau K.“ bezeichnete.

Der Angeklagte: „Ich war kurz vorm Verrecken“

Gleichwohl führte der 31-Jährige die Taten auf seine Drogensucht zurück. „Ich war kurz vorm Verrecken“, antwortete er vom Richter auf seine Verfassung im Tatzeitraum angesprochen. Das Schöffengericht verurteilte den Landshuter schlussendlich wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Der Antrag vom Verteidiger auf Strafrückstellung zugunsten einer Therapie wurde bewilligt. Zudem wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 830 Euro angeordnet.

„Unkontrolliert und querbeet“ hat der 31-Jährige zwischen Dezember 2020 und Oktober 2021 Drogen konsumiert, allen voran Heroin, wie er selbst zugab. Seit seinem 19. Lebensjahr hat ihn die Sucht gnadenlos im Griff.

Immer wieder brach der 31-Jährige bei seiner Mutter ein

Was die Anklagepunkte betreffe, so der 31-Jährige, wisse er größtenteils nicht mehr, was ihm zur Last gelegt werde. Der Verteidiger hatte den Sachverhalt in seinem Namen bereits nach Verlesen der Anklageschrift vollumfänglich eingeräumt. Sein Mandant bedauere seine „Exzesse“ sehr.

Bei der Mutter wollte er sich aber nicht entschuldigen. In deren Haus in Freising war der 31-Jährige mehrmals eingedrungen. Einmal hatte er ein Kellerfenster gewaltsam aufgehebelt und der Mutter den Autoschlüssel für den BMW, einen Laptop und eine Kette gestohlen. Ein anderes Mal hatte er die Glasscheibe der Eingangstür zerschlagen.

Die Mutter hat der Angeklagte sogar mit dem Tod bedroht

Anschließend hielt er sich in Abwesenheit der Mutter mehrere Tage in der Wohnung auf. Als die 56-Jährige ihm in einem weiteren Fall die Tür nicht geöffnet hat, hatte er diese eingetreten, seine Mutter an der Schulter gepackt und gegen die Wand gedrückt. Dabei hatte er sie massiv beschimpft und ihr mit dem Tod gedroht.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren gefordert, die Verteidigung eineinhalb Jahre. Eine Aussetzung zur Bewährung kam bei 13 Vorstrafen nicht mehr infrage.

kö

