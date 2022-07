„Arbeiten intensiv am Notfallplan“: HAWE will Standort Freising bis Ende 2023 komplett von Erdgas entkoppeln

Von: Manuel Eser

Teilen

Die Produktion im Freisinger HAWE-Werk läuft dank effektiven Monitorings schon jetzt sehr energieeffizient. Doch dabei will es das Unternehmen nicht belassen. © HAWE

Angesichts einer mögliche Gasmangellage werden viele Unternehmen nervös. Im Freisinger HAWE-Werk bereitet man die Entkopplung vom Erdgas vor.

Freising – Im Fall einer Gasmangellage würde es Unternehmen als Erstes treffen. So sieht es der Notfallplan der Regierung vor. „Entsprechend nervös ist die Stimmung in den Geschäftsleitungen“, berichtete dem FT der Geschäftsführer der Freisinger Stadtwerke, der im regelmäßigen Austausch mit der Wirtschaft ist. HAWE, Hersteller von Hydraulikkomponenten für den Anlagenbau, der auch in Freising ein Werk betreibt, benötigt für die Produktion viel Energie.

Dennoch plant das Unternehmen, sich schon im kommenden Jahr komplett von Erdgas zu entkoppeln. Wie das funktionieren soll, verrät Andreas Gilnhammer, Leiter Sustainability & Real Estate bei HAWE, im Interview mit dem Freisinger Tagblatt.

Herr Gilnhammer, wie bereitet sich HAWE auf die drohende Gasmangellage vor?

Wir arbeiten derzeit mit einem Team intensiv an unserem Notfallplan Gas für alle deutschen Standorte, natürlich auch für unser Werk in Freising. Konkret heißt das, für alle Standorte die Gasverbraucher zu identifizieren und Alternativmöglichkeiten auszuloten und diese konkret in den nächsten Monaten auch umzusetzen.

Haben Sie überhaupt die Möglichkeit, Energie einzusparen?

Ja, haben wir durchaus. Das hängt immer von der Situation am jeweiligen Standort ab. Für Freising zum Beispiel haben wir bereits Anfang März die Heiztemperaturen abgesenkt, ebenso wird über den Sommer die Solltemperatur für die Raumklimatisierung erhöht. Dadurch können wir einen gewissen – wenn auch kleinen – Teil bereits jetzt einsparen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie viel Gas sparen Sie derzeit in etwa ein?

Konkret können wir das nicht beziffern. Durch die genannten Maßnahmen über alle Standorte und durch unser permanentes Energiemonitoring – HAWE ist an allen Produktionsstandorten zertifiziert – fahren wir ohnehin bereits auf einem sehr energieeffizienten Level.

Haben Sie dennoch – im Fall des Falles – die Möglichkeit zu substituieren?

Ja, die haben wir. In Freising betreiben wir beispielsweise eine Anlage zum thermischen Entgraten. Diese Anlage benötigt derzeit Erdgas, wird nun aber in Kürze auf Methangas umgestellt. Methangas ist lagerbar, sodass wir hier etwas unabhängiger vom Erdgas werden. Die größte und auch zukunftsweisende Maßnahme für den Standort Freising bereiten wir aktuell vor und werden sie 2023 umsetzen. Die Umstellung der Heizung von heute Erdgas auf Wärmepumpe und somit Nutzung regenerativer Energiequellen. Somit können wir den Erdgasbedarf am Standort Freising bis Ende 2023 komplett substituieren. Momentan wird hier gemeinsam mit einem Planer das Konzept ausgearbeitet.

Welche Konsequenzen für das Unternehmen haben die jetzt schon hohen Gaspreise?

Wie im privaten Umfeld so auch im geschäftlichen – die Preise steigen. Unsere langfristig geschlossenen Verträge geben uns aber noch eine planbare Basis. Wir bemühen uns, uns mit den genannten Maßnahmen und dem konsequenten Aufdecken von weiteren Einsparpotenzialen von einer möglichen Erdgasmangellage zu entkoppeln. Allerdings wird auch die Nachfrage nach Ersatzprodukten steigen und so auch deren Bezugskosten, genauso wie die allgemeinen Energiekosten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.