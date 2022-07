Freisings Organisten-Nachwuchs spielt schon in der ersten Liga

Teilen

Bewährten sich beim Konzert im Dom: Christopher Steinbügl, Moritz Bergmann, Simon Müller , Laura Schlappa und Patrick Pöppel (v. l.). © Michalek

Unter dem Titel „Orgel und Hochschule“ enterte der Künstler-Nachwuchs die Freisinger Orgel-Empore und bewies: Man spielt schon in der ersten Liga.

Freising - Nach dem fulminanten Start des Freisinger Orgelsommers in der vergangenen Woche mit Edgar Krapp, folgte am Samstag schon der nächste Höhepunkt im Freisinger Dom. Unter dem bezugreichen Titel „Orgel und Hochschule“ enterte nämlich der Künstler-Nachwuchs die Orgel-Empore und bewies innerhalb einer Stunde: die heranwachsende Organisten-Generation spielt jetzt schon in der ersten Liga – auch weil sie viel Herzenswärme in ihre Arbeiten legen.

Vor allem dem Freisinger Organist Simon Müller, der aktuell den Bachelor Kirchenmusik an der Musikhochschule München abschließt, sei es laut Dommusikdirektor Matthias Egger zu verdanken, dass es überhaupt zu diesem Konzert gekommen sei. „Das ist ein Glücksfall“, sagte Egger, denn Müller habe eben jene Kontakte zu Studierenden der Musikhochschule, die es dann für ein ganz besonderes Konzert nach Freising verschlagen hatte.

Prägnant, imposant und gewaltig zugleich

Und auch die Idee zum Konzert-Konzept sei durchaus eine etwas ungewöhnliche gewesen: deutsche und französische Komponisten in den Dialog stellen, um die unterschiedlichen Nuancierungen von Klassikern bis zu modernen Stücken galant auszuleuchten. Natürlich war dafür als Opener eigentlich nichts besser geeignet als ein Werk von Bach, hier mit „Fantasia super: Komm, Heiliger Geist“ – prägnant, imposant und gewaltig zugleich, aber mit diesen feinen Lichtfugen, die Moritz Bergmann am Instrument freischälte. Eine Reise nach Paris folgte mit dem moderneren Werk „Choral varie sur le théme du Veni creator“ von Maurice Duruflé – ein Stück für die Kathedrale Notre Dame, mit magischem Können von Christopher Steinbügel auf den Domberg gezaubert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Patrick Pöppel überzeugte vollends mit Bachs „O Lamm Gottes unschuldig“, dunkel und fragil gleichermaßen, während Müller dann mit einem Stück aufwartete, das mit Sicherheit das interessanteste und vermutlich das kantigste im positiven Sinn gleichermaßen war. Henri Pousseurs „Deuxieme vue sur les jardins interdits“ ist ohne Zweifel kein Wohlfühlstück zum Nebenbei-Genuss, sondern ein musikalisches Herzkammer-Experiment der Moderne, ein Werk, das alles umreißt und nur skizziert – und dennoch nicht berührender hätte sein können, mit allen dramatischen Facetten, die dem Organisten spürbar einiges abverlangten.

Die Bandbreite des Könnens beeindruckte sehr

Flutendes Licht hingegen schenkte Laura Schlappa den Zuhörern mit „Carmen Paraphrase“ von Georges Bizet und Edwin H. Lemare – denn sie riss den stürmischen Himmel auf mit „Los Toreadores“ aus der Oper „Carmen“, das sich erstaunlicherweise ganz wunderbar in diesen Gesamtdialog zwischen Frankreich und Deutschland einfügte, ja sogar bereicherte.

Was dieses Orgel-Konzert von fünf Nachwuchs-Organisten auf jeden Fall bewies: die Bandbreite, die aus diesem wunderbaren Instrument geholt werden kann, ist faszinierend weitgefächert. Dass auch solche eher sperrigen Stücke wie das von Pousseurs im Dom erklingen können, ist ein Glück – ein Glück, welches vor allem Dommusikdirektor Matthias Egger durch einen weiten musikalischen Horizont möglich macht.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.