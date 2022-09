Nach den Flammen kommen die Bagger: Das große Aufräumen am Eggertshof bei Freising

Nach dem Großbrand am Pellmeyer-Hof

Von Magdalena Höcherl schließen

Nach dem Großbrand auf dem Eggertshof bei Pulling Ende August geht es für Familie Pellmeyer ans Aufräumen. Noch wichtiger ist ihr aber, den Helfern zu danken.

Pulling – Josef Pellmeyer muss nicht einmal aus der Haustür treten, um den Schaden zu sehen, den der Großbrand am 25. August auf seinem Eggertshof bei Pulling im Freisinger Süden angerichtet hat. Die Druckwelle hat die Fenster des Wohnhauses, in dem er mit Frau, Sohn, Schwiegertochter und den beiden Enkelinnen lebt, zum Bersten gebracht. Und wenn der Senior auf den Hof geht, offenbart sich ihm das ganze Ausmaß der Zerstörung: Dachplatten, Ziegel, Stroh, Balken, Maschinen, Technik – alles verbrannt oder verkohlt.

Deutlich über eine Million Euro Schaden

Rückblick: Am Mittag des 25. August ist die massive schwarze Rauchsäule vor dem blauen Sommerhimmel schon von Weitem zu sehen: In einem landwirtschaftlichen Gebäude auf dem über 600 Jahre alten Eggertshof bricht ein Feuer aus. Als wenig später die ersten Feuerwehrleute eintreffen, steht die ehemalige Scheune, in der Geräte und Maschinen gelagert werden, bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern bis tief in die Nacht. Der Schaden: deutlich über einer Million Euro. Die Brandursache ist laut Polizei Freising noch nicht bekannt, die Gutachten würden derzeit noch erstellt.

Arbeiten werden Wochen dauern

Jetzt, knapp drei Wochen später, beginnen allmählich die Aufräumarbeiten. „Dafür mussten wir auf die Freigabe von der Polizei und den Versicherungen warten“, sagt Pellmeyer im FT-Gespräch. Die nächsten Schritte wollen geplant sein: „Das kann man natürlich nicht alles mit den bloßen Händen wegschaffen, dazu braucht es spezielles Gerät.“ Die Entsorgung des verbrannten Materials laufe über eine fachkundige, speziell zertifizierte Firma. „Das wird Wochen dauern.“

+ Scheune in Flammen: 184 Feuerwehrkräfte waren fast zwölf Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. © Archiv: Lehmann

Obwohl von einem Teil seines Hofs fast nur noch Schutt und Asche übrig sind, ist Pellmeyer froh, dass es „nur“ das ist. „Aus persönlicher Sicht hatten wir Glück im Unglück. Das sage ich jedem, mit dem ich darüber rede.“ Gott sei Dank habe sich niemand ernstlich verletzt. „Einige Einsatzkräfte und einer unserer Mitarbeiter hatten wegen des starken Rauchs zwischenzeitlich leichte Atemprobleme. Aber ihnen geht es zum Glück wieder gut.“

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Sehr stolz auf die Mitarbeiter

Den knapp 15 Angestellten, die auf dem Pellmeyer-Hof waren, als das Feuer ausbrach, zollt der 68-Jährige, der den Hof im Juni 2018 offiziell an seinen Sohn Michael übergeben hat, ohnehin großen Respekt. „Solche Mitarbeiter zu haben, macht mich sehr stolz. Sie haben sofort und völlig selbstlos versucht, zu retten, was noch zu retten war.“

Allem voran die 24 Kühe und trächtigen Kalbinnen, die im Laufstall neben der brennenden Scheune untergebracht waren. Alle von ihnen habe man jedoch nicht in Sicherheit bringen können: „Sechs Tiere sind tragischerweise in den Flammen verbrannt“, bedauert der Landwirt. Drei weitere habe man im Nachhinein einschläfern müssen. Den übrigen, die nun in einem anderen Stall untergebracht sind, gehe es wieder gut.

Gebäude soll wieder aufgebaut werden

Pellmeyer ist vor allem froh, dass das Feuer nicht noch mehr Schaden angerichtet hat. Der Milchviehstall, das Lager oder die Werkstatt und auch die Biogasanlage seien verschont geblieben. „Dafür möchte ich den Einsatzkräften meinen Dank aussprechen. Sie haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet, die man gar nicht hoch genug honorieren kann.“ 17 Feuerwehren aus der Umgebung waren mit insgesamt 184 Kräften vor Ort, um der Flammen Herr zu werden.

Besonders hervorheben möchte Josef Pellmeyer unter anderem den Feuerwehreinsatzleiter Oliver Sturde, THW-Chef Manfred Kürzinger, Albert Söhl, Hubert Böck und Robert Sturm vom Roten Kreuz, Eva-Maria Geiß von den Johannitern sowie Polizeichef Matthias Schäfer. „Gemeinsam mit ihren Leuten haben sie dafür gesorgt, dass alles so gut wie möglich ausging.“

Die Pellmeyers versuchen nun, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das niedergebrannte Gebäude soll auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden – allein schon aus Platzgründen. Dazu schickt Josef Pellmeyer einen Wunsch in Richtung Stadt Freising: „Wir hoffen darauf, dass uns die Stadtverwaltung mit einer zügigen Baugenehmigung unterstützt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.