„Zehntelsekunde“: Freising feiert interkulturelle Vielfalt mit buntem Programm

Binnen eines Augenblicks ordnen wir unser Gegenüber ein. Dieses „Schubladendenken“ wollen die Wochen der Vielfalt in Freising hinterfragen.

Filme, Bühnenkunst, Ausstellungen und mehr

Mit einem bunten Programm feiert und fördert die die Stadt Freising interkulturelle Vielfalt. Die Organisatoren erklären, worum es ihnen geht.

Freising – Das Programmheft umfasst mehr als 40 Seiten – gefüllt mit spannenden Gelegenheiten zum Austausch, mit Workshops, Filmvorführungen, Fachvorträgen, Ausstellungen, Bühnenkunst und mehr: „Zehntelsekunde“ lautet der Titel der Wochen der Vielfalt von 5. bis 22. Mai. In verschiedenen Veranstaltungsformaten geht es darum, die eigenen Standpunkte zu hinterfragen und einen Blick für die großen Chancen zu gewinnen, die sich dank interkultureller Vielfalt bieten, teilt die Stadt nun mit. Das Programm liegt an vielen Orten in der Stadt aus, ist dabei unter anderem auch in der Stadtbibliothek sowie der Touristinformation Freising erhältlich und online auf den Seiten der Stadt Freising einzusehen unter freising.de/leben-wohnen/zehntelsekunde.

Wieso dieser Titel?

Die Idee kam vom „FEIN! Buero“, das die Stadt in der grafischen Ausarbeitung des Programmhefts unterstützt hat. „Wir waren auf der Suche nach einem Schlagwort, das aufhorchen lässt“, sagt Freisings Integrationsbeauftragte Sina Hörl. Der tiefe Sinn hinter dem vermeintlichen Augenblick habe die weiteren städtischen Mitveranstaltenden Johanna Sticksel, Leiterin des Treffpunkts Ehrenamt, Ingo Bartha, Leiter des Referats für Kultur und Tourismus, Kulturamtsleiter Markus Bader sowie die weiteren Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Einrichtungen und Initiativen überzeugt.

Ein Mensch steckt eine ihm unbekannte Person im Schnitt binnen einer Zehntelsekunde in eine vermeintlich „passende Schublade“. „Das tun wir alle“, sagt Hörl. „Wichtig ist nur, dass wir uns dieser Muster bewusst werden und überlegen, welche Konsequenzen das hat. Nur so kann schließlich eine echte Begegnung stattfinden, eine Begegnung in der ich hinter die Zehntelsekunde schaue und den Menschen sehe, nicht die Kategorie, die ich mir für diesen Menschen zurechtgelegt habe.“

Vor Corona gab es in Freising jährlich die „Interkulturelle Woche“, initiiert von der Interkulturellen Stelle, mit Schwerpunkt auf den Themen Migration und Interkulturalität. Das Kulturamt hat mit dem Festival „Mitanand – inklusive Kultur in Freising“ ebenfalls ein mehrtägiges Programm mit Partnerorganisationen gestaltet. Mit den Aktionswochen „Zehntelsekunde“ wird ein neues, gemeinsames Konzept ausprobiert, um das Thema Vielfalt vielleicht noch intensiver darstellen und feiern zu können.

Wer ist mit dabei?

Wichtig war es den Veranstaltenden, viele unterschiedliche Kooperationspartner als Experten an Bord zu haben, die ihren Beitrag zur „Zehntelsekunde“ leisten. Dazu zählen etwa verschiedene Agenda21-Gruppen (darunter „Menschen mit Behinderung“, „Seniorinnen und Senioren“, Jugendstadtrat, das Faire Forum, der Migrationsrat und der „Tisch Füreinander“), Stadtjugendpflege, Stadtbibliothek und städtische Musikschule, Lebenshilfe, Domberg-Akademie, Müttercafé, Kreisbildungswerk, Kulturimpuls e.V., Kunst-/Kulturprojekt Bonda Khosha, Queer-Stammtisch im Furtnerbräu oder der Ökumenische Tisch.

Warum das Ganze?

„Wichtig sind die Wochen, weil Vielfalt uns alle betrifft und wir dennoch mehr Öffentlichkeit für dieses Thema brauchen“, sagt Sina Hörl. Häufig würden Menschen, aufgrund von einzelnen Merkmalen diskriminiert und ausgeschlossen. „Mit der ,Zehntelsekunde’ wird dieses Thema fokussiert und direkt adressiert.“ Entscheidend sei, zu zeigen, dass jeder Mensch in sich schon vielfältig ist. Diese persönliche Vielfalt und damit umgekehrt Ausgrenzung und Diskriminierung bis hin zum Rassismus zu thematisieren, ist Idee und Ziel der Aktionswochen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir sollten uns solidarisch mit den Menschen zeigen, die tagtäglich mit Diskriminierungen konfrontiert werden, sie und ihre Anliegen ernst nehmen und ihnen aufmerksam zuhören – täglich, nicht nur angestoßen durch die Aktionstage“, unterstreichen die Veranstalter. Denn: „Betrachten wir die aktuelle Lage in der Ukraine, wird auch hier deutlich, dass die fortwährende Achtung von Vielfalt, Akzeptanz und gegenseitigem Respekt elementar ist für den Erhalt des Friedens.“ Daher hoffen die Veranstalter auf viele Impulse – und noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer. (ft)

Das Programm zum Start am 5. Mai:

Die Wochen der Vielfalt starten am Donnerstag, 5. Mai: Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Eva Bönig auf dem Marienplatz die Veranstaltungsreihe namens „Zehntelsekunde“ gemeinsam mit der Gruppe „Menschen mit Behinderung“ des Agenda21- und Sozialbeirats sowie vielen Vertreterinnen und Vertretern der Organisationen und Verbände, die an den Aktionen bis 22. Mai mitwirken. Interessierte sind von Anfang an herzlich willkommen.



Danach besuchen die Eröffnungsgäste gemeinsam die Ausstellung von Phil Hubbe, die der Treffpunkt Ehrenamt und die Agenda-Gruppe „Menschen mit Behinderung“ auf Baustellenbannern an der Oberen Hauptstraße zeigen: Hubbe lebt seit über 30 Jahren mit Multipler Sklerose. „Als Cartoonist nimmt er das Thema Behinderung und die Missverständnisse zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung pointiert auf die Schippe“, heißt es in der Ankündigung. Ziel seiner Ausstellung „Behinderte Cartoons“ ist es, die Freisinger Stadtgesellschaft, aber auch ihre Gäste mit Humor für die Themen Barrierefreiheit und Inklusion zu sensibilisieren.

Hubbe wird an der Eröffnung teilnehmen und im Stadtcafé von 19 bis 20 Uhr eine Autogrammstunde anbieten. Im Stadtgarten am Lindenkeller präsentieren der Verein Kulturimpuls e.V. und das Kunst-/Kulturprojekt Bonda Kosha am Eröffnungstag von 16 bis gegen 22 Uhr musikalischer Klänge aus aller Welt. Das Eröffnungsdatum ist übrigens bewusst gewählt: Der 5. Mai ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.