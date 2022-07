Freisinger Eichenfeldsiedlung wird Stöber-Paradies für Kinder

Teilen

Insgesamt 26 Flohmarktstände waren am Wochenende in der Eichenfeldsiedlung aufgebaut worden. Die Veranstaltung war zunächst ein Testlauf. Der Verein wird entscheiden, wie es weitergeht. © lehmann

Kinderlachen, Verkaufsstände, Eiscreme und eine Hüpfburg: Der Kinderflohmarkt des Siedlervereins verwandelte die Eichenfeldsiedlung Freising in ein Kinderparadies.

Freising - Idyllisch am Waldrand hatten Kinder und Familien ihre Flohmarktstände aufgebaut – und das nicht nur um des Verkaufens willen. Denn im Hintergrund steht vor allem die soziale Komponente: In Eichenfeld soll sich künftig wieder mehr rühren, sagt die neugewählte Vorstandschaft: „Gemeinschaft“ ist das Zauberwort. Insgesamt 26 Verkaufsstände waren es letztendlich.

Kinder bessern ihr Taschengeld auf und haben eine Menge Spaß dabei

„Ich verkaufe meine Klamotten, die mir zu klein geworden sind“, erzählt der zehnjährige Paul: „Von dem Geld will ich mir an einem anderen Stand ein Spiel für die PlayStation holen.“ Die neunjährige Laura, die mit ihren Eltern am Verkaufsstand steht, will mit dem eingenommen Geld ihr Taschengeld aufbessern und sparen. Wenn die Kinder Abwechslung brauchten – der Flohmarkt dauerte von 9 bis 16 Uhr – standen der Eiswagen und die Hüpfburg bereit.

In der Eichenfeldsiedlung möchte man den Gemeinschaftssinn stärken

Organisiert wurde der bunte Nachmittag vom Siedlerverein Eichenfeld. Dieser hat kürzlich eine neue Führungsmannschaft gewählt. Erste Vorsitzende ist Julia Gollnisch. „Wir haben mit dem Flohmarkt heute einen Testlauf gestartet“, sagt die junge Vorsitzende dem FT: „Im Anschluss unterhalten wir uns darüber, ob wir den Flohmarkt regelmäßig veranstalten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der neuen Chefin des Siedlervereins ist es wichtig, „dass in der Eichenfeldsiedlung mehr gemeinsam unternommen wird“. Denn laut Julia Gollnisch ziehen immer mehr junge Familien in das Wohngebiet, die sich dadurch schneller integrieren und wohlfühlen sollen. „Wir versuchen das Bild neu zusammenzuführen und eine innige Gemeinschaft herzustellen“, betont sie.

Ein weiterer Plan für die Zukunft sei ein eigener Maibaum für die Eichenfeldsiedlung. „Wir wollen alte Traditionen mit den neuen Familien wieder aufblühen lassen.“ Hierfür war der Kinderflohmarkt ein gelungener Startschuss.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.