Baumgeschenk zum Gaissmaier-Firmenjubiläum: „Stadtbaum der Zukunft“ schmückt nun Freisings Zentrum

Teilen

Millimeterarbeit: Minutiös durchgeplant und trotz großen Geräts behutsam ausgeführt waren Anlieferung und Pflanzung des neuen, großen Amberbaums. © Stadt Freising

Die Firma Gaissmaier Garten-Landschaft lässt sich zu ihrem 75. Jubiläum etwas Besonderes einfallen. Sie beschenkt die Stadt Freising mit einem neuen Stadtbaum.

Freising – Das gibt’s auch nicht alle Tage: Der „Jubilar“ wird 75 – und überrascht die Bürgerinnen und Bürger „seiner“ Stadt Freising mit einem Baumpräsent. „Seit wenigen Tagen begrüßt ein stolzer Amberbaum (Liquidambar styraciflua) mit einer Kronenbreite von bereits knapp vier Metern und einer Höhe von über acht Metern die Besucherinnen und Besucher der neugestalteten Innenstadt im Bereich Obere Domberggasse/Bahnhofstraße“, meldet die Stadt Freising.

Firma Gaissmaier beschenkt Freising zu ihrem 75. Jubiläum mit dem „Stadtbaum der Zukunft“

Anlässlich ihres 75-jährigen Firmenjubiläums „wollte die Firma Gaissmaier GartenLandschaft GmbH & Co. KG den Freisingerinnen und Freisingern ein bleibendes Geschenk bereiten und schlug vor, für die Innenstadt einen Großbaum zu spenden“, schreibt Pressesprecherin Christl Steinhart: „Gemeinsam mit den beauftragten Fachplanern ST raum a. und der Stadtgärtnerei haben sich OB Tobias Eschenbacher und Stadtbaumeisterin Barbara Schelle für einen weiteren Amberbaum entschieden“.

Im Bereich der Bahnhofstraße/Am Wörth waren im Herbst bereits mehrere Amberbäume gepflanzt worden. Der angelieferte Amberbaum mit einem Stammumfang von 60 bis 70 Zentimetern „dürfte an die 40 Jahre alt sein“, heißt es im Bericht der Stadt: „Sein Laub ähnelt dem Ahornblatt und verheißt eine traumhafte, langanhaltende Herbstfärbung, die nicht umsonst an den berühmten Indian Summer erinnert.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der amerikanische Amberbaum gelte als „Stadtbaum der Zukunft“, zähle also zu den Gehölzen, „die auch im urbanen Umfeld gut mit dem Klimawandel zurechtkommen. Bäume in dieser Größe zählen als Pflanzenrarität und gelten als besondere Unikate“, freuen sich Stadtbaumeisterin Schelle und Michael Schulze, im Amt für Stadtplanung und Umwelt zuständig für die Koordination des Innenstadtumbaus.

Geschafft: Zum 75-jährigen Firmenjubiläum stiftete die Firma Gaissmaier GartenLandschaft der Stadt einen Baum. Josef (l.) und Matthias Gaissmaier (r.) besuchten ihren Amberbaum mit OB Tobias Eschenbacher. © Stadt Freising

OB Eschenbacher spricht Dank „für diese sowohl große wie großzügige Geste“ aus

Oberbürgermeister Eschenbacher besichtigte den prächtigen „Neubürger“ gemeinsam mit seinem Team sowie Matthias und Josef Gaissmaier, deren Unternehmen das drei Tonnen schwere Geschenk fachkundig antransportiert und gepflanzt hatte. „Ganz herzlichen Dank für diese sowohl große wie großzügige Geste“, sagte der OB mit Blick auf das stolze Kronenvolumen des neuen Stadtbaums.

Die Stadtverwaltung Freising hatte vor wenigen Wochen 17 junge, klimaangepasste Bäume in der Oberen Altstadt pflanzen lassen und wisse laut Pressesprecherin „um den Wert der Neupflanzung: „Danke, dass Sie Ihr Jubiläum mit einem so großen Geschenk an die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger begangen haben.“

Mehr zum Thema „Grün in der Innenstadt“ gibt es online auf den Seiten der Stadt unter https://innenstadt.freising.de/konzeption/gruen-in-der-innenstadt#c22773.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.