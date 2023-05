Ein Hoch auf 60 Jahre Partnerschaft: Ein Freising-Besuch ist wie der Nikolaustag

Von: Manuel Eser

Auch nach 60 Jahren Städte-Ehe geht es noch sehr herzlich zu: Freisings OB Tobias Eschenbacher (r.) überreichte dem Obervellacher Bürgermeister Arnold Klammer eine Urkunde zur 60-jährigen Städtepartnerschaft. Foto: Lehmann © Lehmann

Nicht jede Ehe hält so lang: Freising und Obervellach feierten kürzlich im Hofbrauhauskeller bei einer Matinee Diamantene Hochzeit.

Freising - Und auch nach 60 Jahren Städtepartnerschaft schwärmen beide Seiten noch voneinander. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher betonte die „Herzlichkeit“ der Kärntner. Und das Obervellacher Oberhaupt Arnold Klammer gab die Komplimente postwendend zurück: „Ein Freising-Besuch ist wie der Nikolaustag.“ Arnold Klammer, der im Jahr 2021 zum Obervellacher Rathauschef gewählt worden war, kam erstmals als Bürgermeister offiziell nach Freising. Zu Besuch war er hier aber schon in seiner Kindheit als elf oder zwölfjähriger Musikbursche. Meistens zur Volksfestzeit, erzählte er dem FT. Das Volksfest sei überhaupt das Größte für ihn gewesen. „So einen großen Rummel haben wir in Obervellach ja nicht gehabt. Und wenn dann jemand von der Stadt mit einem Riesensack voller Fahrchips kam, war das für uns Kinder natürlich ein Highlight-Erlebnis.“

Beeindruckende Herzlichkeit

Eschenbacher war erstmals als frisch gewählter Stadtrat in Obervellach – schon eine Weile her also. „Inzwischen war ich so oft dort, dass ich es nicht mehr zählen kann.“ Was aber immer gleich sei: „Die Herzlichkeit, mit der wir jedes Mal willkommen geheißen werden, beeindruckt mich sehr. Es fühlt sich nie wie ein offizieller Termin an, sondern wie ein Besuch unter lieben Verwandten.“

Der Lieblingsort des Oberbürgermeisters in Obervellach, der ältesten der sechs Partnerstädte, ist neben dem lebendigen Marktplatz der Himmelbauer. Wer durch die Klamm nach oben steige, werde auf der Alm mit einem herrlichen Panorama belohnt. „Der Blick über das Mölltal ist gigantisch.“

Sehnsuchtsort am Lehrberg

Auf Freisings Lehrberg hätte es Klammer schon gezogen. Die Kürze des Besuchs ließ aber einen Besuch des Diözesanmuseums nicht zu. „Allein von dem, was ich darüber gehört habe, komme ich schon ins Schwärmen“, meint der Bürgermeister und lacht. Demnächst sei er ohnehin in Salzburg. „Dann fahre ich weiter nach Freising und schaue mir das Museum in Ruhe an.“