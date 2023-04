Hildebrandt, Havenstein & Co. als Beifahrer: Ein Freisinger kutschierte einst die „Lach- und Schieß“-Gründer

Mit dem Bichlmeier-Kleinbus durch Deutschland und Europa

Von Andreas Beschorner schließen

Helmut Knieper (88) chauffierte Hildebrandt, Havenstein und Co. mit dem Bichlmeier-Bus durch die Lande. Dabei entstanden freundschaftliche Bande.

Freising – Die Zukunft der Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht in den Sternen. Das betrübt nicht nur die Freunde gehobener Kabarettkunst und das aktuelle Ensemble mit Christl Sittenauer aus Freising, sondern auch Helmut Knieper. Der heute 88-Jährige aus Freising hat eine ganz besondere Verbindung zu dem Kabarett aus München: Er war 1958 mit der „Lach- und Schieß“ als Busfahrer auf großer Tour durch Deutschland und Europa.

Es war ein Mercedes-Bus, ein Zwölf-Sitzer, so erzählt Knieper, in dem und mit dem er das Gründungsensemble der republikweit bekannten Lach- und Schießgesellschaft durch die Lande kutschierte. Der unvergessene und unvergleichliche Dieter Hildebrandt war dabei, Klaus Havenstein, Hans Jürgen Diedrich, Jürgen Scheller und Ursula Herking, dazu auch der Mitbegründer Sammy Drechsel.

+ Letzte Begegnung: In München bekam Helmut Knieper 2012 ein Autogramm von Dieter Hildebrandt, der ein Jahr später starb. © Privat

Familiäre Atmosphäre

Große Namen allesamt, die der 88-Jährige da vor 65 Jahren von Ort zu Ort fuhr. Berlin, Würzburg, Hamburg, ja sogar Frankreich, zählt Knieper nur einige Stationen auf. Und an eines erinnert sich der Freisinger noch genau: „Nur eine einzige Vorstellung ist ausgefallen: die in Lübeck.“ Zu dem „Job“ gekommen ist Knieper, weil er damals als Busfahrer bei der Firma Bichlmeier beschäftigt war und vom Chef gefragt wurde, ob er die Aufgabe für drei Monate übernehmen wolle. Knieper hat nicht lange überlegt und wurde so fester Bestandteil dessen, was er heute als „eine große Familie“ bezeichnet, in der es nie irgendeinen Streit oder ein böses Wort gegeben habe.

Miteinander zum Essen gegangen

Der Klavierspieler, den das Ensemble damals mit auf Tour genommen hatte, der freilich sei schon „ein bisschen extrem“ und etwas Besonderes gewesen, erinnert sich Knieper. Manchmal habe man einen Beleuchter gebraucht, da habe er ausgeholfen, erzählt er. Und nach den Vorstellungen? Da sei man ganz oft zusammen essen gegangen, von Starallüren bei den Ensemble-Mitgliedern keine Spur – „eine große Familie“ eben.

Busfahrer war Helmut Knieper freilich nicht immer, später war er dann bei der Post beschäftigt. Doch die Verbindung zur Lach- und Schießgesellschaft ließ Knieper nie abreißen. Sein Wunsch, Dieter Hildebrandt wieder einmal zu treffen, ging 2012 – ein Jahr vor Hildebrandts Tod – in Erfüllung.

In München fand das Wiedersehen statt – ein Erlebnis, das Knieper nicht mehr vergessen wird. Schließlich habe sich auch Hildebrandt noch sehr gut an ihn erinnern können. Man habe Erinnerungen an die gemeinsame Zeit ausgetauscht – 54 Jahre nach der Tour durch Deutschland.

