Ein 1:1 gegen den HSV als „Schlüsselerlebnis“ - seitdem lässt der TSV 1860 Manfred Hartinger nicht mehr los

Auch die Fanfreundschaft mit Kaiserslautern hat Manfred Hartinger (l.) mit auf den Weg gebracht. Das Foto stammt von 1995. © privat

Einmal Löwe – immer Löwe! Die Leidenschaft für 1860 ist bei dem Freisinger Manfred Hartinger auch heute noch allgegenwärtig. Da spielt die Liga keine Rolle.

Freising - Das Faible für den TSV 1860 begann für Hartinger 1963. Sein Onkel Heinz hatte ihn und seinen Spezl Toni Freundorfer das erste Mal mit ins Stadion genommen. „Bundesliga gegen Köln“, erinnert sich Hartinger, als wäre es gestern gewesen. Sechzig verlor zwar 1:3, aber die Stimmung im mit 45 000 Zuschauern voll besetzten Stadion, die Begeisterung der Anhänger, der Mythos „1860“ mit Kulttorwart Petar „Radi“ Radenkovic, all das hat Hartinger nicht mehr losgelassen. Das Löwenfieber hatte ihn gepackt. Die Spiele zogen Hartinger seitdem magisch an.

An Highlights mangelte es den „Sechzgern“ seinerzeit nicht. Man zog nach einem 3:1-Erfolg mit Hin- und Rückspiel ins Finale des Europapokals der Pokalsieger ein. Verlor gegen West Ham United vor 100 000 Zuschauern in Wembley mit 0:2, aber der „Löwen-Mane“ wie ihn bald alle nannten, war „live“ vorm TV dabei. „Das war schon gigantisch“, denkt er noch heute gerne daran zurück.

Er war für die Taferl des Gegners zuständig

Als „Schlüsselerlebnis“ bezeichnet Hartinger das Spiel gegen den HSV in der Bundesliga-Saison 65/66. Es endete 1:1 – aber der eine Punkt reichte zur Meisterschaft. Ein bis heute unvergessliches Erlebnis für Hartinger. Genau so wie sein Engagement als „Taferlbua“. Er hatte an einem Preisausschreiben teilgenommen und durfte folglich im Stadion den Spielstand kundtun. Mittels einer lange Stange mit Haken dran, hievte er eine ganze Saison lang die Ziffern zur Ergebnistafel hoch. „Ich war für die Auswärtsmannschaft zuständig“, erinnert sich der spätere Fanclub-Präsident, der schon lange Ehrenmitglied bei 1860 München und seit Kurzem auch Ehrenpräsident seines Fanclubs ist. Bei den jüngsten Neuwahlen hat er sich ganz bewusst aus der Verantwortung zurückgezogen (wir haben berichtet).

An „Sechzger-Devotionalien“ mangelt es Hartinger, dem Ehrenpräsidenten des Lerchenfelder 1860-Fanclubs, nicht. © Fischer

Dass er viel erreicht hat und den Fanclub „1860 Freising-Lerchenfeld“ weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt gemacht hat, daran besteht kein Zweifel. Hartinger hat sie alle nach Freising geholt, die Größen des Fußballclubs 1860 München. Allen voran ist hier wohl Karl-Heinz Wildmoser zu nennen, der bestimmt fünfmal da war während seiner Amtszeit. Oder später auch Präsident Dieter Schneider, der ihm sogar zu seinem 60. Geburtstag seine Aufwartung machte. Aber auch Spieler wie Alexander Kutschera, der bei der SG Eichenfeld in Freising angefangen hat, später in Frankfurt und Berlin gekickt hat und schließlich bei den Sechzgern gelandet war, bereicherten die Versammlungen und Feste des Fanclubs.

Anfangs waren es nur 14 Mitglieder, jetzt sind es rund 150

Von ungefähr kam das alles freilich nicht, wie Hartinger verrät. „Da musst Du schon Kontakte knüpfen, da musst Du schon am Ball bleiben, dich blicken lassen beim Training“, sagt er. Das jahrzehntelange Engagement des heute 69-Jährigen hat Früchte getragen. Seit der Gründung am 5. Februar 1993 ging es mit dem Fanclub kontinuierlich bergauf. Mit 14 Mitgliedern hat man angefangen. Nach zwei Jahren waren es sinnigerweise schon „sechzig“. Inzwischen sind es immer so an die 150 Mitglieder. Fans, die in Freud und Leid zueinanderstehen, die mit Bussen vom angestammten Vereinslokal, dem „Grünen Hof“ in Lerchenfeld, zu den Spielen fahren, für die es genau wie für Hartinger nur einen Verein gibt.

Der FC Bayern ist Manfred Hartinger ziemlich „wurscht“

Mit dem Lokalrivalen vom FC Bayern hatte und hat einer wie Hartinger selbstverständlich nichts am Hut. „Ehrlich gesagt, die sind mir wurscht“, sagt der Edelfan lapidar.

Sein Apartment ist prall gefüllt mit „Sechzger-Fan-Devotionalien“. Dazu zählt auch ein offizielles Glas des DFB aus der Saison 1963/1964, auf dem alle Embleme der damaligen Bundesliga-Vereine verewigt sind. „Das Schönste daran ist, dass der FC Bayern gar nicht drauf ist“, freut sich der glühende Löwenfan. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Alexander Fischer