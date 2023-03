Ein ganz besonderer Kochkurs in Freising: Das „Retter-Dinner“ wurde ein Festessen

Ein Überraschungsmenü aus „geretteten“ Lebensmitteln zauberten die Kursteilnehmer gemeinsam mit Fanny Wirth und Max Trautner (beide rechts im Bild) von „Übrig e.V.“ auf den VHS-Küchentisch. © Lehmann

Bei einem VHS-Kurs in Freising wurde gemeinsam gekocht –und Lebensmittel vor der Tonne bewahrt. Und geschmeckt hat es auch.

Freising – Gerichte aus „geretteten“ Lebensmitteln gab es am Freitagabend in der Schul- und Lehrküche der VHS Freising. Gemeinsam Kochen und gleichzeitig Lebensmittel vor der Tonne bewahren? Das funktioniert tatsächlich: In Zusammenarbeit mit dem Freisinger Verein „Café Übrig“ zauberten die Kursteilnehmer ein Überraschungsmenü auf den Tisch: Am Ende gab’s ein Festesssen mit Curry und Dessert – und Aufklärung zu mehr Nachhaltigkeit im Haushalt. Die Teilnehmer erfuhren aber auch, dass man beim Kochen mit „geretteten“ Lebensmitteln schon genau hinschauen – und womöglich großzügig wegschneiden muss.

Über die „Initiative foodsharing“ seien die Lebensmittel für den Kochkurs organisiert worden, erklärten Fanny Wirth und Max Trautner von „Übrig e.V.“ Lebensmittel, die wegen ihres überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatums aus den Regalen geräumt worden waren. Dazu Obst und Gemüse, das wegen Druckstellen oder anderer Mängel nicht mehr für den Verkauf getaugt habe. Kontakte zu den Inhabern von Freisinger Lebensmittelgeschäften und Bäckereien habe man bereits vor Jahren geknüpft.

Die Teilnehmer holten sich nette Anregungen für die Resteverwertung

Und mit deren Einwilligung und Unterstützung hole man die Lebensmittel ab und verteile sie weiter, im Café oder bei Kochkursen. Man sei froh in der VHS Gast sein zu dürfen, betonte Wirth. „Wir hätten sonst gar nicht den Platz, einen Kochkurs anzubieten.“ Zehn Kursteilnehmer erzählten zunächst von ihren Beweggründen, warum sie an der Veranstaltung teilnähmen. „Resteverwertung“ finde bei ihr schon lange statt, erklärte Christine. „Gemüse in der Pfanne anbraten und ein Spiegelei darüber schlagen.“ Aber die Kreativität fehle ihr manchmal. Und deshalb suche sie Anregung.

Erst einmal wurden Obst und Gemüse geprüft, ob sie noch verwertbar seien. Druckstellen an den Paprikaschoten großzügig wegschneiden, riet Fanny. Dann probieren, ob das Gemüse noch gut rieche und schmecke: „Auf die Sinne verlassen.“ Beim Verzehr von Gemüse und Obst mit hohem Wasseranteil, wie etwa bei Tomaten, müsse großzügig weg geschnitten werden. Im Wasser verteilten sich Sporen sehr schnell. Vor dem Einkaufen erst einmal nachschauen, was noch alles im Kühlschrank sei, auch diesen Rat gaben die jungen Leute. Oder überlegen, ob es wirklich die „XXL-Packung“ sein müsse, bloß weil diese billiger sei?

Am Ende gab es ein feines Gemüse-Curry

Ein Gemüse-Curry würde sich doch eignen für das „Retter-Dinner“ meinten die Teilnehmer, ein Eintopf aus der asiatischen Küche. Sogar Chili-Schoten fanden Regina und Johannes, die für den Kochkurs extra aus dem Landkreis Erding gekommen waren. Für das Dessert schälten Petra und Irene Bananen, die sie auf einem Backblech in den Ofen schoben.

Erfreut über das Engagement der Lebensmittelretter zeigte sich Irene Betz, die Leiterin der Schulküche der VHS. Im Rahmen des Jubiläums-Jahres „75 Jahre VHS Freising“ habe man den Kurs kostenlos angeboten. Der Abend wurde mit einem gemeinsamen Festessen beendet. Fazit: Das nachhaltige Kocherlebnis war eigentlich viel mehr als nur ein Essen.

Maria Martin