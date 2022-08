Sieben Brunnen im Einsatz: So läuft in Freising die Wassergewinnung

Von: Manuel Eser

Teilen

Die Quelle: Neben dem Flachbrunnen auf dem Foto wird das Freisinger Trinkwasser aus sechs weiteren Brunnen in Vötting gewonnen. Wassermeister Florian Neumeier, Wasseringenieur Matthias Weidner und Monteur Peter Sedlmeier (v. r.) kümmern sich um eine reibungslose Versorgung. Im Hintergrund: das Wasserwerk. © Lehmann

Sieben Brunnen versorgen die Freisinger mit Trinkwasser. Experten berichten, wie die Gewinnung funktioniert, und was für künftige Generationen wichtig ist.

Freising – Willkommen an einem Ort, den Normalsterbliche eigentlich gar nicht betreten dürfen. Mit diesen Worten wird das FT von einer Delegation der Freisinger Stadtwerke in Zone 1 des Trinkwasserschutzgebiets in Empfang genommen. Hier, hinter einem Gitterzaun, befindet sich in Vötting auf einem Areal von 1,5 Hektar der Quell des Lebens für die Stadt Freising. Sieben Brunnen fördern pro Tag 9000 Kubikmeter Wasser zutage, das am anderen Ende der Leitungen durch die Hähne von 50 000 Einwohnern, kleinen und großen Betrieben fließt.

„Es macht Spaß, Teil der Wasserfamilie zu sein“, sagt Florian Neumeier, der seit 2016 als Wassermeister bei den Stadtwerken fungiert. „Es ist aber auch ein großer Auftrag, für eine reibungslose Wasserversorgung in erstklassiger Qualität zu sorgen.“ Auch Wasseringenieur Matthias Weidner ist von seiner Aufgabe fasziniert. „Es ist das vielleicht größte Zukunftsthema. Ich will Verantwortung übernehmen, dass Wasser auch für die nächste Generation gesichert ist. Das ist eine immense Herausforderung und planerische Verantwortung.“

Schon seit Längerem warnen die Vereinten Nationen vor Trinkwasserknappheit, das Ausmaß an Verschwendung sei bedrohlich. Länder, die von besonders hoher Hitze betroffen sind, funken SOS, was die Versorgung angeht. Doch man muss gar nicht bis nach Afrika blicken. Dürre in Italien, Brandenburg, Niedersachsen und NRW, Wasserdefizite in Franken. Das FT hat diese Alarmmeldungen zum Anlass genommen, um nachzufragen: Wie ist es eigentlich in Freising um eine sichere Wasserversorgung bestellt – jetzt und in Zukunft?

Ganz tief schlummert die „eiserne Reserve“

Die gute Nachricht: „In Freising sind wir in der glücklichen Situation, dass wir nicht unter Wasserknappheit leiden“, betont Neumeier. „Nichtsdestotrotz gehen wir sorgsam mit der Ressource um.“ So investieren die Stadtwerke jedes Jahr Millionenbeträge, um die Rohrnetze instand zu halten und die Infrastruktur zu modernisieren. „Wir führen immer wieder Rohrnetzuntersuchungen durch auf der Suche nach Lecks, um Verluste so gering wie möglich zu halten“, erklärt Neumeier. „Zudem sorgt eine moderne Steuerungs- und Regelungstechnik dafür, möglichst wenig Strom zu verbrauchen.“ Alles läuft inzwischen computergesteuert. Allerdings kann im Notfall auch auf manuelle Bedienung geschaltet werden.

Im Brunnen: Eine elektronische Pumpe saugt das Wasser an, wie Matthias Weidner (l.) und Florian Neumeier erklären und demonstrieren. © Lehmann

Sieben Brunnen garantieren die Wasserversorgung in Freising. Die drei Flachbrunnen fördern oberflächennahes Wasser zwischen 3,70 und 17 Meter Tiefe. Vier Tiefbrunnen zapfen das Wasservorkommen an, das sich zwischen 65 und 85 Metern befindet und bereits deutlich länger im Boden lagert. Zwischen 4000 und 7000 Jahre ist dieses tertiäre Wasser alt, erklärt Weidner. „Das ist unsere eiserne Reserve.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Wasser, das bei den Verbrauchern aus den Wasserhähnen kommt, besteht – übers Jahr gerechnet – nur aus etwa einem Drittel Tiefenwasser, zwei Drittel stammen aus dem Flachbrunnen. „Unser Ziel ist es, möglichst viel oberflächennahes Wasser zu nutzen, um das andere Wasser zu sparen“, erklärt Neumeier. Eine im Brunnen installierte elektrische Pumpe saugt das Wasser an und befördert es mit dem nötigen Druck ins Wasserwerk.

Die Schutzzone 1 istder sensibelste Ort

Gebiete, in denen Trinkwasser gefördert wird, werden besonders geschützt. Alles, was die Qualität gefährden könnte, ist verboten beziehungsweise durch Auflagen klar geregelt. Schutzzone 1 enthält die Brunnen und ist als besonders sensibler Bereich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Schutzzone II dürfen weder Gülle, Jauche noch Festmist ausgebracht werden, während in Zone 3 bedarfs- und standortgerechte Düngung möglich ist.

West-Tangente: Die große Straße im Wasserschutzgebiet

Sie war ein großes Politikum: die Anfang 2022 für den Verkehr freigegebene Freisinger Westtangente. Schließlich führt die große Straße durch den nordwestlichen Rand des Wasserschutzgebiets, die sogenannte äußere Zone IIIA. Zwar liegt die Straße im Abstrombereich, also mit Blick auf die Stromrichtung des Grundwassers hinter den Brunnen, was diese vor Einträgen schützt. „Dennoch wurden Vorkehrungen getroffen, um Straßenschmutz und Streusalz vom Grundwasser fernzuhalten“, teilt Nina Reitz, Sprecherin der Stadtwerke, mit. „Das Oberflächenwasser wird gesammelt und ausgeleitet, damit nichts innerhalb des Trinkwasserschutzgebiets versickert.“

Das hier fließende Grundwasser muss gegen ständige und zeitweilige Stoffeinträge aus dem Straßenverkehr geschützt werden – und natürlich auch vor wassergefährdenden Stoffen, die bei Unfällen austreten könnten. Bei einem Unfall ist das Wasserwirtschaftsamt zuständig und informiert die Stadtwerke über eventuell zu ergreifende Maßnahmen.

Um das Grundwasser zu schützen, wurden beim Bau die Vorgaben der RiStwag angewendet: die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten. Für sie ist der Freistaat zuständig.

In allen Schutzzonen ist zum Beispiel die Errichtung von Sportanlagen, Kleingärten und Friedhöfen verboten. Baugebiete dürfen nicht ausgewiesen werden. Mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung darf die Bodenoberfläche nicht aufgegraben werden. „Das Freisinger Trinkwasserschutzgebiet besteht – so ist es allgemein üblich – aus drei Schutzzonen, in denen unterschiedliche Einschränkungen gelten“, erklärt Neumeier. „Schließlich ist Trinkwasser unser wichtigstes Lebensmittel. Es soll rein und gesund sein.“

Geschützter Raum: Um das Trinkwasser so rein wie möglich zu halten, ist der Bereich um das Wasserwerk von drei Schutzzonen umgeben. Der innerste Ring, die Zone I, ist als sensibelster Bereich für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. © Freisinger Stadtwerke

Doch nicht nur die Sorge um ein einwandfreies Wasser treibt die Stadtwerke um. „Auch zukünftigen Generationen sollen Wasservorräte in gleicher Menge und Güte und dabei günstig zur Verfügung stehen“, betont Werkleiter Andreas Voigt. Umso wichtiger sei es, die Wasserversorgung als Daseinsvorsorge in kommunaler Hand zu halten. „Die Wasserversorgung darf nicht auf kurzfristige Gewinne schielen“, stellt Voigt klar. Seine feste Überzeugung: „Wir müssen den Umgang mit Wasserressourcen in größeren Zeithorizonten denken. Nur die öffentliche Hand kann eine langfristig ausgerichtete und damit nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserschutzgebiete sicherstellen.“