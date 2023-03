Ein großer Wurf für Freisings Schullandschaft: Ein Anbau am Anbau

Offizielle Einweihung: Der Erweiterungsbau der Grundschule St. Lantbert kam bei den Gästen sehr gut an. © Lehmann

Eine sehr kleine Baulücke hat die Stadt dazu genutzt, die Grundschule St. Lantbert zu erweitern. Und das scheint gut gelungen.

Freising – Große lichtdurchflutete und moderne Klassenzimmer, die vom Naturbaustoff Holz dominiert werden, eine einladende Mensa und ziemlich glückliche Kinder: Mit dem innovativen Anbau an der Grundschule St. Lantbert ist der Stadt Freising ohne Zweifel ein ziemlich großer Wurf gelungen. Am Mittwoch wurden die Räume nun offiziell eingeweiht, aus Sicht von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher ein „wunderschöner Tag für alle“.

Um Punkt 10 Uhr war schon einiges los: Die Klassen 1b, 1c und 4c standen nämlich in den Startlöchern, um der Feier mit ihren Liedern einen würdigen Rahmen zu verleihen. Zuvor allerdings wollte Eschenbacher noch einige Worte loswerden: „Es ist euer Gebäude – und ihr habt wirklich ein tolles Haus bekommen!“

Die Bäume sollten erhalten bleiben

Dabei sei die Auftragsstellung, die Grundschule nochmals zu erweitern, aufgrund der engen Platzsituation keine ganz einfache gewesen, wie sich Eschenbacher erinnerte. „Die Bäume sollten ja erhalten bleiben und gleichzeitig durfte der Verkehrsübungsplatz unter dem Anbau nicht leiden.“ Die Stimmung der Stadt: Ziemlich gut, auch weil trotz diverser Krisen die Kosten „nur“ um zehn Prozent höher ausgefallen waren, als ursprünglich geplant. Die Stimmung bei den Kindern: „Bestens!“

Zufrieden zeigte sich auch Architekt Sebastian Hrycyk, für den es wichtig war, dass sich die Kinder hier wohl fühlen – gerade jene, die dort viel Zeit aufgrund der offenen Ganztagsschule verbringen. Das Komplexe: „Wir mussten halt in eine sehr kleinen Baulücke reinschlüpfen und den Anbau am Anbau anbauen.“ Was Hrycyk besonders gefällt: „Man riecht und erlebt hier das Holz und das direkte Umfeld der Bäume.“

Viele Spiel- und Entspannungsmöglichkeiten

„Es ist einfach eine ganz tolle und angenehme Lernatmosphäre hier“, betonte auch die Leiterin der Grundschule Juliane Dorfmüller oder anders gesagt: „Es fühlen sich hier alle sehr wohl.“

Bereits nach den Weihnachtsferien hatte die Mensa in Betrieb gehen können, nach den Faschingsferien sei der offene Ganztag in die neuen Räume eingezogen. Was Dorfmüller besonders gefällt: „Um das Gebäude herum gibt es super Spiel- und Entspannungsmöglichkeiten für die Schüler.“ Großes Lob gab es auch von den beiden Lehrkräften Verena Weyerer und Eva Krempl: „Wir fühlen uns hier pudelwohl.“

Der Naturstoff Holz prägt den Erweiterungsbau – nicht das Einzige, was Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher an dem Projekt Freude bereitete. © Lehmann

Auch die Kinder kamen zu Wort, nämlich Buben und Mädchen aus den Klassen 1b und 1c. Was gut ankommt: „Die großen Fenster sind toll und die Muster auf der Wand außen!“ Was vielen Kindern imponierte, sind die neuen Smart-Tafeln mit integriertem Bildschirm: „Die neue Tafel ist so groß, das ist jetzt so wie im Kino.“ Aber es gab auch Kritik: „Es gibt nur eine Mädchen-Toilette!“ und: „Der Boden wird schnell dreckig.“

Beim Gang durch die neuen Klassenzimmer fiel das Problem auch gleich ins Auge, denn die Fußböden aus Eschenholz sind unbehandelt. Heißt im Klartext: Die ersten Farbflecken sind schon prominent zu sehen. Abschließend wurde der Anbau von Pfarrer Guido Anneser und Pfarrerin Christa Stegschuster gesegnet.

Von Richard Lorenz

