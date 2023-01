Ein Hauch von Wiener Opernball bei der Freisinger Luitpoldgala

Der klassische Tanzball ist zurück in Freising – dank der Kooperation von FSM und der Musikschule „Motion Makers“, die auf dem Ball natürlich alle Register zogen und den Gästen ein spektakuläres Programm boten. Hier schweben gerade die Ballerinas übers Parkett. © Lehmann

Premiere: bei der ersten Freisinger Luitpoldgala feierten 450 Tanzwütige ausgelassen – Freisings Debütantenpaare inklusive.

Freising – Was für eine rauschende Ballnacht: Am Samstag fand er endlich wieder statt, der große Freisinger Ball für alle Tanzwütigen. Rund 450 Gäste zog es in die Luitpoldhalle zur „Luitpoldgala“, um ausgelassen zu bester Orchester-Musik das Tanzbein zu schwingen. In dieser Form allerdings hat der Ball zuvor noch nie stattgefunden, denn heuer haben sich erstmalig zwei Veranstalter zusammengetan, um überhaupt einen Ball für die Freisinger auf die Beine stellen zu können. So wurde aus dem Luitpoldball der Freisinger Mitte (FSM) und dem Freisinger Gala-Ball der Tanzschule „Motion Makers“ ganz einfach die Luitpoldgala – und das könnte durchaus ein Erfolgsrezept sein.

Weshalb es zu dem neuen Ball-Format überhaupt gekommen war, erklärte Monika Riesch von der FSM so: „Es gab nur noch einen Termin, der frei war – und zu dem das Orchester auch konnte.“ Unglücklich war darüber auch nicht Jonathan Bartek von der ADTV-Tanzschule „Movie Makers“, denn er war vor allem erleichtert, dass die große Ballnacht nicht ins Wasser hatte fallen müssen.

Auf atemberaubende Show-Acts mussten die 450 Zuschauer auch nicht verzichten. © Lehmann

Debütantenpaare glänzten zum Auftakt

Was sich als Glücksfall herausstellte: Die Beiden, Riesch und Bartek, gaben ein grandioses Moderations-Paar ab, das galant und äußerst charmant durch den langen Abend führte. Und der hatte es in sich! Alleine die Eröffnung durch die Freisinger Debütantenpaare war fein choreographiert und punktgenau einstudiert – wie auch der deutlich komplexere Tanz zu „Barcarole“ von Jacques Offenbach. Mit den 24 Nachwuchstalenten aus der Domstadt geübt hatte übrigens Riesch als ausgebildete Tanzlehrerin selbst – rund 30 Stunden lang.

Deutliche Erleichterung bei den Debütanten war dann nach dem Eröffnungstanz zu spüren – und auch hier wurde erneut deutlich, wie sehr Riesch als gute Seele des Abends nichts aus dem Blick verlor. „Jetzt amüsiert euch, ihr habt es sehr gut gemacht“, lautete danach ihr Lob im Foyer. Dass ein wenig Auffrischung in punkto Tanzschritte wohl nicht schaden könnte, dachte sich auch der Chefarzt der Onkologie am Freisinger Klinikum, Dr. Christoph von Schilling. Er hat nämlich sicherheitshalber beim Ballvorbereitungskurs der Tanzschule im Dezember 2022 teilgenommen – was er dann auch gleich auf der Tanzfläche äußerst gekonnt unter Beweis stellte.

Keine Nachhilfe brauchte hingegen Odilo Zapf – jedenfalls nicht beim Walzer und beim Disco-Fox. „Da bin ich sattelfest“, erklärte Zapf, der dann auch häufig mit seiner Lebensgefährtin Annette Lobewein auf der Tanzfläche zu sehen war.

Eine punktgenaue Choreographie legten die Debütantenpaare aufs Parkett, einstudiert von Monika Riesch – mit Moderationspartner Jonathan Bartek. © Lehmann

Rothenburger rissen jeden vom Stuhl

Kein Wunder: Der Sound des renommierten Sinfonieorchesters Rothenburg unter der Leitung von Dan Covaci riss sprichwörtlich jeden vom Stuhl, eine wunderbare Mischung zwischen Klassiker und modernen Stücken, wunderbar tempiert und mit genügend Dynamik, um selbst Tanzmuffel überzeugen zu können.

Als Highlights formidabel einstreut wurden von den Organisatoren unterschiedliche Show-Acts, und zwar die HipHop-Formation „Misbehave“, das Ballett der Musikschule Freising, der Showtanzgruppe „Dance United“ aus Wartenberg und den „Ballroom Impressions“ von Stephanie Götz und David Koglin.

„Wir wollen heute aber auch an die Tafel denken“, betonte Riesch am Rande des Ballgetümmels und erklärte, dass ein Euro pro Ticket dem Verein zugutekommen wird – wie auch eine Sammlung während der Veranstaltung.

Es war eine Ballnacht, bei der alles passte – einfach traumhaft.

Richard Lorenz

