„Hohes Maß an Identifikation“: Preisträger für Pläne des neuen Beruflichen Schulzentrums Freising gekürt

So sieht der Gewinner-Entwurf aus: Das Modell der Gewinner (hier die Ansicht von Osten her) zeigt zwei flache Gebäudekomplexe, die entlang der Wippenhauser Straße errichtet werden sollen.

Campus Wippenhauser Straße

Den Wettbewerb für den Berufsschulneubau in Freising haben Schulz und Schulz Architekten (Leipzig) mit Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten (München) gewonnen.

Freising - „Der Siegerentwurf garantiert ein hohes Maß an Identifikation der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der Nachbarschaft mit der neuen Berufsschule“, sagte Landrat Helmut Petz. „Der Vorschlag ist architektonisch spannend und bietet den Schulen am Campus Wippenhauser Straße große Verbesserungen für schulische Nutzungen, Verkehr und Aufenthaltsqualität für die nächsten Jahrzehnte.“

Die Herausforderung

In dem vom Landkreis ausgelobten Realisierungswettbewerb ging es darum, für den Neubau einer Berufsschule mit Dreifach-Sporthalle ein überzeugendes Planungskonzept für Gebäude und Freianlagen zu finden. Ein städtebaulicher Ideenteil sollte Vorschläge für die Erweiterungsflächen der Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) und Wirtschaftsschule erbringen.

Im zweiten Teil des Wettbewerbs für die Neugestaltung des Schulzentrums an der Wippenhauser Straße in Freising waren zehn Büros als Teilnehmer zugelassen, die sich bereits im März dieses Jahres beim europaweiten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb mit Entwurfsvorschlägen qualifiziert hatten. Insgesamt sieben Fach- und sechs Sachpreisrichter waren neben Fachberatern unter anderem für Verkehr, Nachhaltigkeit und Schulbau an der Entscheidung beteiligt.

Die Preisträger

■ 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig mit Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten GmbH, München

■ 2. Preis: „Schürmann dettinger architekten partgmbb“, München mit Keller Damm Kollegen GmbH Landschaftsarchitekten, München

■ 3. Preis : PECK.DAAM Architekten, München mit terra.nova Landschaftsarchitektur, München.

Alle teilnehmenden Büros erhalten ein Bearbeitungshonorar für die umfänglichen Leistungen (zusammen zehn Modelle und rund 70 Quadratmeter Planungsunterlagen). Das Landratsamt Freising plant eine öffentliche Ausstellung aller Arbeiten.

In Kürze werden alle Beiträge sowie die Begründung der Jury schon mal im Internet unter www.schulcampus-freising.de veröffentlicht.

So geht’s weiter

Mit den drei Preisträgern findet nach der Sommerpause ein Verhandlungsverfahren zur Beauftragung der Architekten- und Landschaftsarchitektenleistung statt. Maßgebliches Entscheidungskriterium ist die Platzierung im Wettbewerb. Nachdem der Auftrag erteilt wurde, wird mit der Bauverwaltung des Landkreises und der Schulleitung ein Entwurf bis zur Genehmigungsfähigkeit erstellt, die Stadt betreibt parallel dazu ein Bauleitplanverfahren. Einen städtebaulichen Vertrag darüber hat der Landkreis mit der Stadt bereits im Januar 2019 geschlossen. ft

