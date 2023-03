Ein Leben für den Tierschutz im Landkreis Freising: Joseph Popp ausgezeichnet

Aus den Händen des Regierungspräsidenten Konrad Schober (v. l.) erhielt Joseph Popp für sein großes ehrenamtliches Engagement die Ehrennadel mit Urkunde, worüber sich Landrat Helmut Petz und Mauerns Bürgermeister Georg Krojer besonders freuten. © Regierung von Oberbayern

Hohe Auszeichnung: Für seinen Einsatz für den Tierschutz wurde jetzt Joseph Popp ausgezeichnet. Ohne ihn gäbe es vermutlich das Tierheim nicht.

Landkreis - Hohe Auszeichnung: Regierungspräsident Konrad Schober hat Joseph Popp aus Mauern für dessen langjährige ehrenamtliche Arbeit das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgehändigt. „Der Mauerner wurde für seinen großen Einsatz für Tiere und den Tierschutz ausgezeichnet“, wie die Pressestelle des Landratsamts meldet.

Der Geehrte hat sich in seinem Leben bereits vielen Ehrenämtern gewidmet: „Popp engagierte sich bei den Pfadfindern, im Hovawart-Gebrauchshundeverein Schweitenkirchen und bei diversen Fischereivereinen“, so Pressesprecher Robert Stangl. Das Engagement für den Tierschutz steche jedoch besonders heraus: „Sie setzen sich seit vielen Jahren in vorbildlicher Weise und mit vollem Einsatz für Tiere, den Tierschutz und das Tierheim ein“, fügte Konrad Schober in seiner Laudatio an.

Joseph Popp ist der Vater des Tierheims

Stangl bilanziert: Seit 2007 ist Joseph Popp Mitglied des Tierschutzvereins Freising, seit 2008 sogar 1. Vorsitzender. Sein Engagement ist geprägt vom Einsatz für das Freisinger Tierheim, dessen Planung und Finanzierung er maßgeblich initiiert und vorangetrieben hat. Mit viel Überzeugungskraft konnte er 15 Kommunen des Landkreises für den Zweck gewinnen.

2018 konnte das Tierheim eröffnet werden. „Dass dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte, ist allein Ihrem außerordentlichen Engagement und Ihrem unermüdlichen Einsatz zu verdanken“, lobte Konrad Schober. Joseph Popp ist heute stellvertretender Leiter des Tierheims und kümmert sich zudem um die Pressearbeit sowie alle Rechtsangelegenheiten des Tierschutzvereins.

Freisings Landrat Helmut Petz ließ sich – genauso wie Mauerns Bürgermeister Georg Krojer – die Ehrung in München nicht entgehen. „Joseph Popp ist in den vergangenen Jahren in Angelegenheiten des Tierheims mehrfach bei uns im Landratsamt vorstellig geworden“, sagte Petz. Der Eindruck sei jedes Mal der gleiche gewesen: „Menschlich sehr angenehm und in der Sache hochengagiert und kompetent.“

