Roman Seehon und Band setzen ein musikalisches Denkmal für eine Freisinger Meisterpraline

Die „Jazz & Chocolate“-Band: Roman Seehon (Mitte) mit den Musikerinnen und Musikern bei der Premiere in Freising. © Lehmann

Ein ungewöhnliches Konzert: Der Freisinger Musiker Roman Seehon hat die Pralinen des Freisinger Chocolatiers Andreas Muschler „vertont“.

Freising – Es wurde geknuspert, gekostet und geschlemmt – und bevor sich’s die über 200 Gäste im Oberhaus des Lindenkellers versahen, waren ihre Pralinenschachteln auch schon wieder leer und die letzten Töne auf der Bühne verklungen. Doch was war überhaupt los? Die Erklärung der außergewöhnlichen Naschverkostung: Der Freisinger Musiker Roman Seehon hat im weitesten Sinne ein Konzeptalbum eingespielt, das am Sonntag seine rauschende Premiere in der Domstadt feierte.

Das Besondere und gleichermaßen Ungewöhnliche: Seehon hat die Meisterpralinen des Freisinger Chocolatier Andreas Muschler vertont und jedem Stück damit eine musikalische Geschmacksnuance geschenkt. Kein Wunder also, dass das kulinarische Konzert nicht nur ein Novum war, sondern ein Erlebnis für alle Sinne – ein Abend voller Glück, Schokoladenträumen und Sehnsucht nach fernen Ländern.

Zweierlei Genuss

Dabei muss angemerkt werden: So etwas hat es in Freising noch nie gegeben, obwohl es im Grunde naheliegend ist, das Kulinarische mit dem Musikalischen zu verbinden. Ein Glücksfall ist sicherlich, dass Seehon gelernter Konditor ist und schon immer ein Faible für das Süße und im Speziellen für Pralinen hatte.

Das Jubiläum

Und weil das Konzert eben ungewöhnlich und innovativ daherkam, war es auch bestens als Eröffnung für das 3klang-Jubiläumsprogramm geeignet. „Das ist schon ziemlich verrückt“, betonte 3klang-Leiter Gottfried Herrmann. „Eigentlich wollten wir damals nur eine Alternative zum bestehenden Musikangebot schaffen, aber inzwischen sind wir zur größten freien Musikschule Bayerns geworden.“ Seither sind 25 Jahre vergangen. Das möchte 3klang nun mit einem facettenreichen und umfangreichen Jahresprogramm feiern.

Der Aufschlag des Geburtstagsjahres war dann ein gewaltiger mit „Jazz & Chocolate“ – einem Konzert, das nicht unüblicher hätte sein können, und gleichzeitig auch nicht berührender. Denn so ein Bild sieht man nicht alle Tage: über 200 Gäste, die alle eine Pralinenschachtel auf dem Schoß haben und je nach Song mit spitzen Lippen eine kulinarische und gleichzeitig musikalische Fernreise wagen. Dabei ist der Überbegriff des Genres „Jazz“ nicht so streng zu sehen, denn Seehon spielt zwar per se mit der blauen Note, allerdings treibt es ihn vielmehr zur Weltmusik und diesem Sound, der inzwischen getrost als Seehon-Klang beschrieben werden kann.

Songs für die Ewigkeit

Was er am Sonntag auf die Bühne brachte: Songs für die Ewigkeit und alle Genres streifend, immer auf der Suche nach den besten Tönen für Muschlers Meisterpralinen, die so ein einzigartiges Denkmal gesetzt bekamen. Es ist Musik, die berührt, die das Herz öffnet und die Seele gleich mit, Musik, die im Grunde nur Seehon kann – immer mit dem Schwerpunkt auf die Perkussion, wuchtig, dynamisch, leise und laut zugleich. Ob nun mit orientalischen Melodien, hauchfeinen und doch wuchtigen Balladen oder der musikalischen Skizzierung von feinstem Kakao, mit „Jazz & Chocolate“ gelang eine Weltreise, von der die Gäste nach über zwei Stunden beseelt zurückkamen.

Was nicht unerwähnt bleiben darf: Die Pralinenbox ist mit einem Booklet ausgestattet, das Bilder, Liner-Notes und einen QR-Code beinhaltet, über den der Naschliebhaber ganz bequem von zu Hause aus die Lieder nachhören kann.

Unterstützt wurde Seehon von Vroni Schnattinger, Ida Koch, Lukas Ferdinand Voith und Max Diversi. Als Gäste waren Julia Schröter, Sabina Lehrmann und Wolfhard Metz dabei. Moderiert wurde das Konzert von Tanja Froidl. RICHARD LORENZ

Enormer Andrang: Über 200 Gäste kamen ins Oberhaus des Lindenkellers, um sich auf musikalische wie kulinarische Weltreise zu begeben. © Lehmann