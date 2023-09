Ein Selbstversorger auf Abwegen: Freisinger verkauft Cannabis aus Eigenproduktion und wandert in den Knast

Elf Cannabispflanzen und mehr als ein Kilo Marihuana hat die Polizei bei einem 28-Jährigen aus Freising gefunden. Der wurde jetzt verurteilt. (Symbolbild). © IMAGO/Petr Svancara

Ein 28-Jähriger Freisinger muss für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis. Er hat 1373 Gramm Marihuana verkauft und Cannabis angebaut.

Freising – Er wollte wissen, was er raucht. Und so nutzte ein 28-jähriger Landschaftsgärtner sein Wissen, um sich sein Cannabis selbst anzubauen. Seiner Einlassung am Freitag vor dem Landgericht zufolge war der Freisinger allerdings überrascht, wie gut die Ernte ausgefallen war. Weil er nicht gewusst habe, wohin mit dem ganzen Marihuana, habe er beschlossen, einen Teil zu verkaufen.

So ganz wollte die erste Strafkammer dies nicht glauben: „Wir vermuten stark, dass das nicht die erste Runde war, die Sie hochgezogen haben“, sagte Vorsitzender Richter Sebastian Bröckner in der Urteilsbegründung. Weil Vorgeschäfte aber nicht nachweisbar waren und der 28-Jährige ansonsten das „Idealbild eines Angeklagten“ gab, hatte die Kammer eine moderate Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten wegen unerlaubten Handeltreibens mit und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verhängt.

Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Der 28-Jährige, der vier Monate in Untersuchungshaft saß, muss nur dann seine Gefängnisstrafe antreten, wenn er eine ihm auferlegte ambulante Therapie nicht durchsteht. Die von Staatsanwalt Matthias Zweck vertretene Anklage hatte ursprünglich ein Handeltreiben mit Waffen umfasst.

Als die Polizei in der Nacht auf den 1. Mai im WG-Zimmer des Angeklagten in Freising neben 1373,87 Gramm Marihuana und 4000 Euro auch zwei Aufzuchtboxen mit elf Cannabispflanzen sicherstellte, lagen ein Cutter- und ein Einhandmesser darauf. Zudem fanden die Beamten in einer Schreibtischschublade eine PTB-Waffe. Die dazugehörige Munition lag auf dem Schreibtisch.

Der 28-Jährige selbst hatte am Abend ein Volksfest besucht und wurde von den Beamten „sichtlich alkoholisiert“ auf dem Sofa platziert, wie eine Polizistin vor Gericht berichtete. Plötzlich aber sei er aufgesprungen, habe sich ein paar von den mit Marihuana gefüllten Beutel geschnappt und sie vom Balkon heruntergeworfen. Ein Teil der Beutel verfing sich in einem Baum; die Feuerwehr musste anrücken.

Der strafrechtlich bis dato nicht in Erscheinung getretene Angeklagte entschuldigte sich für die „selten blöde Aktion“. Die Anklage hatte er zu Prozessbeginn von Mörtl vollumfänglich einräumen lassen. Er sei schockiert darüber, was er „alles aufs Spiel gesetzt hat für die Drogen“.

„In die Sucht hineingerutscht“ sei er wegen Bandscheibenproblemen und Sorgen um die Mutter, die schwer erkrankt sei. Die Messer habe er bei Arbeiten an seiner Aufzucht benutzt. Und die Waffe, so der Angeklagte, habe er einmal gekauft, um Feuerwerkskörper abzufeuern. Polizisten bestätigten, dass es etliche Zeit in Anspruch genommen hätte, um die Waffe für eine mutmaßliche Drogensicherung schussbereit zu machen. Die Kammer war den Einlassungen des 28-Jährigen gefolgt bis auf die Angabe, bei den 4000 Euro habe es sich um Erspartes gehandelt. Man gehe davon aus, sagte Bröckner in der Urteilsbegründung, dass das Geld aus einem Vorgeschäft stammt.

Der Angeklagte sei mit den neuen Pflanzen schon wieder „mitten in der Produktion“ gewesen. Die Handyauswertung habe keine Hinweise auf Verkaufsgeschäfte ergeben. Aber die Kammer könne sich etwa vorstellen, dass der Angeklagte jemanden kenne, „der sagt, wenn du was anbaust, nehme ich es dir ab“. Wie von Zweck beantragt, wurden die 4000 Euro als Wertersatz einbezogen. Zweck hatte unter anderem aufgrund der „erheblichen Rohmenge“ eine Freiheitsstrafe von drei Jahren beantragt, wobei er vom Vorwurf des bewaffneten Handeltreibens abgerückt war. „Man kann schon spekulieren, ob drei Jahre angemessen sind bei der bevorstehenden Teillegalisierung“, hatte Mörtl – der eine Bewährungsstrafe für ausreichend erachtet hatte – den Antrag Zwecks in seinem Plädoyer kommentiert. Richter Bröckner wies in der Urteilsbegründung darauf hin, dass der Bezug zu Mörtls Mandanten doch ein wenig hinke: Der Anbau von elf Pflanzen werde auch weiterhin bestraft, ganz zu schweigen von den fast eineinhalb Kilo Gras: laut Gesetzesentwurf mit einer Freiheitsstrafe zwischen drei und fünf Jahren.

Der Angeklagte sei keiner, der mit zehn Jahren bestraft werden müsse, so Bröckner. Aber eine Bewährungsstrafe wäre der Tat nicht angemessen gewesen. kö