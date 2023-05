Ein Spaziergang in die Zukunft Freisings

Von: Andrea Beschorner

Angekommen: Ziel des vierstündigen IBA-Walks war für Stadtbaumeisterin Barbara Schelle, OB Tobias Eschenbacher, Landrat Helmut Petz, Alik Rätzke vom Bauamt des Landkreises und Jonas Bellingrodt vom Amt für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Freising (v. l.) sowie die zahlreichen weiteren Teilnehmer das Diözesanmuseum über den Dächern Freisings. © Lehmann

Die Internationale Bauausstellung München setzt in Freising schon jetzt ein hohes Maß an Kreativität und Innovation frei. Das zeigte sich jetzt beim IBA-Walk.

Freising – Es war ein Tag voller Visionen, vollgepackt mit Bildern und Wünschen, wie der Landkreis und die Stadt Freising in einigen Jahren aussehen kann, es war ein Blick durchs Schlüsselloch in die Zukunft Freisings – und es war eine Zusammenfassung unzähliger innovativer Ideen. Zudem war es ein Treffen, bei dem die Arbeit der vergangenen Monate präsentiert, aber auch städtebauplanerische Missstände ganz offen gezeigt wurden. Und all das hatte einen guten Grund: Die Landeshauptstadt bereitet sich seit 2022 zusammen mit zahlreichen weiteren Akteuren auf die Internationale Bauausstellung (IBA) unter dem Motto „Räume der Mobilität“ in der Metropolregion München vor.

Die IBA verfolgt das Ziel, das Thema Mobilität durch exzellente und innovative Projekte aufzubereiten und beispielgebend im Präsentationsjahr 2032 sowie nachhaltig für die Zukunft darzustellen. Die Zehnjahresfrist bis zur finalen Präsentation dieser zukunftsweisenden Projekte ist also bereits angelaufen.

Die Kommunen, die ihren Hut in den Ring werfen, in der Hoffnung, mit ins IBA-Boot geholt zu werden, sind bereits fleißig in der Vorbereitung. So auch der Landkreis und die Stadt Freising. Um die Projektideen der einzelnen potenziellen Teilnehmer-Kommunen schon vor der offiziellen Gründung der IBA GmbH Ende des Jahres vorzustellen, wurde das Veranstaltungsformat IBA-Walk eingerichtet. Und der fand am Mittwoch in Freising statt – mit dem Landkreis und der Stadt Freising als gemeinsame Gastgeber.

Mobilitätswende: Die S- zur U-Bahn bringen

Für die Region Freising stehen gleich zwei mögliche IBA-Projekte auf der Agenda, die am Mittwoch im Zentrum der Aufmerksamkeit standen: Dem Landkreis, der sich als Gesellschafter an der Internationalen Bauausstellung in der Region München beteiligt, geht es dabei um die Mobilitätswende. Die 50 Teilnehmenden am IBA-Walk machten sich nach der Begrüßung in der Hochschule Weihenstephan zunächst auf zu einer Rundfahrt nach Garching. Themenschwerpunkt dabei: die mögliche Verlängerung der U-Bahnlinie U6 in den Landkreis Freising. Wie Landrat Helmut Petz erklärte, müsse, wenn die Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel bewogen werden sollen, ein attraktives Gegenangebot zum Auto geschaffen werden – und zwar zwischen der U6 Garching und der S1 mit Anbindungen an den Wissenschaftsstandort Freising und an den Flughafen München. MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch wiederholte bei der Rundfahrt seine Idee, „die S-Bahn zur U-Bahn zu bringen“ anstatt andersherum. Helmut Petz unterstrich den starken politischen Willen, das zu realisieren, und er ergänzte: „Die Zeichen für diesen Brückenschlag stehen nicht mehr schlecht.“

Zukunftsquartier Bahnhofsareal

Alte Pfade verlässt man im Rahmen der IBA-Planungen. Innovation und Exzellenz werden großgeschrieben. Und so könnte das aussehen. © Illustration: Britta Krondorf

Die Stadt Freising indes möchte einem prägenden Gebiet Freisings ein neues Gesicht geben: dem Bahnhofsareal, das mit dem Rückenwind durch die IBA bis 2032 zum Zukunftsquartier umgestaltet werden soll. Der eigentliche Spaziergang startete nachmittags auf der Lerchenfelder Seite der Korbiniansbrücke. OB Tobias Eschenbacher und Stadtbaumeisterin Barbara Schelle übergaben nach einleitenden Worten die Headsets an Jonas Bellingrodt vom Amt für Stadtplanung und Sonja Rube vom Planungsbüro USP-Projekte, das schon mit der Innenstadtkonzeption betraut war.

Die beiden führten die Teilnehmenden zunächst an die Isar, weiter von Lerchenfeld über die Korbiniansbrücke, den Isardamm und den Park- & Ride-Platz zum nördlichen Teil des Bahnhofs. Sie zeichneten so den ungefähren Umgriff des Zukunftsquartiers nach: Das neu zu ordnende Quartier umfasst eine etwa 25 Hektar große Fläche zwischen der Freisinger Innenstadt und der Isar. Dabei stellten Bellingrodt und Rube im Detail vor, was seit Oktober 2022 in unzähligen Stunden in Workshops und in Sondersitzungen des Innenstadtbeirats an Entwicklungszielen definiert wurde. Und die Gäste konnten sich selbst ein Bild von dem machen, was Bellingrodt als „städteplanerische Missstände“ bezeichnete – die massive Platzvergeudung durch den Park- and Ride-Platz etwa. Was ebenfalls deutlich wurde: Trotz der einzigartigen Lage mit der Nähe zur Innenstadt und zu den Isarauen herrscht rund um den Bahnhof ein ziemlich trostloser Gesamteindruck. Nicht neu für Ortskundige, doch die auswärtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren, als sie an der Isar standen, erstaunt darüber, wie nah man eigentlich der Innenstadt sei. Und der Blick vom Bahnhof aus lässt zudem nicht vermuten, dass jenseits des Park- and Ride-Platzes, nur einen Steinwurf entfernt, die Isar fließt.

Bewerbungsbroschüre mit allen Visionen

All das gilt es – optimalerweise im Rahmen der IBA – zu beheben: „Wir wollen und werden hier etwas Einzigartiges schaffen“, sagte Rube. Ein innovatives Stadtquartier mit hoher Nutzungsmischung, Near-home-Office, Kultur, Spiel und Sport, einer starken Einbindung des Landschaftsraumes Isar und kurzen Wegen (Stichwort: Zehn-Minuten-Stadt) schwebt den Akteuren vor.

Die Ergebnisse sämtlicher Vorarbeiten hat Projektleiter Jonas Bellingrodt in einer Broschüre zusammengefasst, die die Teilnehmenden druckfrisch ausgehändigt bekamen und die, sobald die IBA-Gesellschaft gegründet wurde, als Bewerbungsbroschüre dienen wird.

Zwischen Freisings Wahrzeichen, dem Dom zur Linken, und der puren Idylle der Isarauen rechts, machten sich die Teilnehmer beim IBA-Walk auf, Freisings Areal rund um den Bahnhof zu erkunden. © Beschorner

Das Zukunftsquartier soll sämtliche Alltagsziele beherbergen, sodass Verkehr vermieden und alles zu Fuß und mit dem Rad erreichbar sein wird. Es soll als Innovationsmotor für die Region dienen. Und Vieles wird neu gedacht. „Irgendwann wird ein Parkhaus obsolet sein, deshalb soll es so geplant werden, dass es später vielleicht zum Tanzsaal transformiert werden kann.“

Spannende Visionen. Der IBA-Walk hat Lust auf mehr gemacht. Oder wie es OB Tobias Eschenbacher abschließend zusammenfasste: „Die IBA ist eine große Chance für uns.“

Gut zu wissen: IBA, ein international wirksames Schaufenster für Architektur und Baukultur

Internationale Bauausstellungen (IBA) existieren seit mehr als 100 Jahren. Der Landkreis und die Stadt Freising erklären in einer gemeinsamen Mitteilung: „Die IBA Metropolregion München wird ein international wirksames Schaufenster für Architektur, Ingenieurbaukunst und Baukultur aus Bayern bieten. Sie wird nicht nur die erste IBA sein, die das herausfordernde Thema Mobilität bewusst in den Mittelpunkt rückt, sondern auch die erste IBA im Freistaat Bayern.“

Das Besondere hier: Die IBA Metropolregion München wurde rein kommunal initiiert und vornehmlich von Kommunen getragen. Damit bildet sie den gemeinsamen Gestaltungswillen und die Innovationskraft der Städte, Landkreise und Gemeinden in der Metropolregion ab. Die IBA wird mit Partnern aus der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, der Hochschulen, der Forschung und der Entwicklung bei der Trägerschaft und Finanzierung von Projekten zusammenarbeiten. „Projekte werden eng mit Programmen des Freistaats und des Bundes verzahnt und werden – für eine schnellere und wirksamere Umsetzung– auf allen Ebenen prioritär bearbeitet“, heißt es.

Zum Ende der Laufzeit 2032 sollen spürbare Fortschritte und Erfolge in einer neuen regionalen Mobilitätskultur präsentiert werden. Die Experten erwarten, dass eine IBA erhebliche Investitionen für die gesamte Region auch im privaten Sektor auslöst. „Wir werden ein Ort sein, der drängende Zukunftsfragen exemplarisch bearbeitet und die Arbeitsergebnisse global zur Schau stellt und zur Nachahmung anbietet.“