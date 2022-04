„Ein wenig Freude spüren“: Prachtvolle Stimmung beim Freisinger „Tag des Bieres“

Von: Andreas Beschorner

Eine kühle Maß Bier bei strahlendem Sonnenschein genossen die Studentinnen (v. l.) Kathi, Jasmin und Meli. © Lehmann

Am Tag des Bieres genießen die Freisinge nach mehrjähriger Corona-Zwangspause einen zünftigen Nachmittag.

Freising – Drei vorsichtige, fast schon zarte „Schläge“ genügten, dann konnte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher am Donnerstag ein „O’zapft is’“ verkünden und damit offiziell die erste größere Veranstaltung nach mehr als zwei Jahren Corona-Beschränkungen eröffnen: den Tag des Bieres auf dem Freisinger Marienplatz – jenes Fest anlässlich der Verlautbarung des Reinheitsgebots am 23. April 1516, das in der Bierstadt Freising einen besonderen Stellenwert genießt. Nicht nur für das Stadtoberhaupt „die im wahrsten Sinn des Wortes reinste Freude“.

Herold verliest Reinheitsgebot

Als hätte es keine zweijährige Pause gegeben, ritt der Herold (noch immer und wie seit 2001 stets Alexander Nadler) auf dem Marienplatz ein – dieses Mal auf einem mächtigen Rappen –, entrollte das Pergament und verlas das Bayerische Reinheitsgebot. Neben ihm stand der plüschige Freisinger Bär, Vertretungen der Freisinger Studentenvereinigung in vollem Ornat und mit Fahne hatten Aufstellung genommen, auf der Bühne hatte sich die Stadtkapelle Freising formiert, die später von den Holledauer Hopfareißa abgelöst wurde. Ein schönes Bild also, das sich viele Freisingerinnen und Freisinger nicht entgehen lassen wollten – ebenso wenig wie die Ansprache des Oberbürgermeisters.

Gerade auch weil es die erste größere städtische Veranstaltung nach der Corona-Krise sei, wolle man doch „Vorsicht walten lassen“, versicherte und appellierte Eschenbacher. Freilich habe man sich gefragt, ob es angesichts des Kriegs und des „bitteren Unrechts“ in der Ukraine angemessen sei, zu feiern. Aber man habe sich dazu entschlossen, an jenem Tag „ein wenig Freude zu spüren“ – auch und gerade in dem Bewusstsein, dass dies eben nicht selbstverständlich sei.

Dass der Tag des Bieres gerade in der Bier- und Universitätsstadt Freising, die laut OB ja „als Wiege der Braukunst“ gelte, die Zeit des Darbens und der Einschränkungen zumindest zu einem Teil beende, war auch für Festreferent Anton Frankl eine besondere Freude: Sein Grußwort auf dem Marienplatz sei seine erste öffentliche Amtshandlung als Festreferent: „Ich war ja zwei Jahre arbeitslos“, sagte Frankl.

Nach drei Schlägen: „O’zapft is“

Auf den „Tag des Bieres“ stießen an: (v. l.) OB Tobias Eschenbacher, Arno Jacobi (Braumeister Hofbrauhaus Freising), Professor Josef Schrädler, Jürgen Charrois (Geschäftsführer Hofbrauhaus Freising), Roland Debudey (Verkaufsleiter Hofbrauhaus), Festreferent Anton Frankl und Xaver Amler (Brauerei Isarkindl). © Lehmann

Dann noch jene drei Schläge des OB, das „O’zapft is’“ und schon öffneten sich die Zapfhähne, floss der Hopfensaft der Staatsbrauerei Weihenstephan, des Hofbrauhauses Freising und des Isarkindls in die Krüge. Und auch zwei Jahre Pause konnten nichts daran ändern, dass der Erlös aus dem Bierverkauf – die Halbe kühles Blondes gab’s für drei Euro – zur Hälfte einem guten Zweck gespendet wird: Die örtliche Ukraine-Hilfe kann sich über den Geldsegen freuen.

Für die gute Grundlage im Magen sorgte die Arbeitsgemeinschaft Freisinger Wirte. Und für das passende Wetter hatte wohl Petrus höchstpersönlich gesorgt.

