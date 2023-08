Grund und Boden nachhaltig bewirtschaften: Ein wichtiges Freisinger Thema wird preisgekrönt

Bei der Preisverleihung im Salettl: (v. l.) Bürgermeisterin Eva Bönig, Preisträger Josef Algasinger und HSWT-Präsident Eric Veulliet. © Lehmann

Den „Preis der Stadt“ gabs jetzt für den HSWT-Absolventen Josef Algasinger. Er nahm nachhaltige Flächenbewirtschaftung ohne viel Chemie unter die Lupe

Freising – Wie kann nachhaltige Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen zukünftig ausschauen, wenn chemische Pflanzenschutzmittel nur noch deutlich reduziert eingesetzt werden? Mit dieser Frage setzte sich der HSWT-Absolvent Josef Algasinger aus Erding rund ein halbes Jahr auseinander. Weil dieses Thema länger schon die Stadt Freising beschäftigt und Algasinger mit seiner Masterarbeit laut Bürgermeisterin Eva Bönig Möglichkeiten und Wege aufgezeigt habe, um die Ziele zu erreichen, wurde Algasinger mit dem „Preis der Stadt Freising“ ausgezeichnet.

Das Lob für Algasinger war groß, die Feierlichkeit im Salettl am Campus eine kleine. Der Grund: Der akademische Tag der HSWT, sozusagen der jährliche „akademische Feiertag“ der Hochschule, wurde heuer nicht in Freising, sondern im Juni erstmals im mittelfränkischen Campus Triesdorf begangen – ganz ohne Freisinger Preisverleihung. Wie wichtig allerdings der Preis der Domstadt für die HSWT ist, erklärte Präsident Dr. Eric Veulliet so: „Die Stadt Freising und Weihenstephan haben eine gemeinsame Geschichte. Ja, Freising und die HSWT haben eine gemeinsame DNA.“

„Was uns deshalb außerordentlich freut, ist die Gelegenheit, den „Preis der Stadt Freising“ in Freising überreichen zu können“, betonte Bönig – vor allem, weil sich Algasinger in seiner Master-Arbeit mit einem Freisinger Thema auseinandergesetzt hat. So erklärte Bönig den Zusammenhang von Arbeit und Preis: „Seine Masterarbeit beschäftigt sich mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen der Stadt Freising – und das vor dem Hintergrund eines Stadtratsbeschlusses zur Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes.“

Die Fragestellungen

Die Fragestellungen, so Algasinger auf FT-Nachfrage, waren unter anderem, wie Landwirte auch ohne Einsatz von chemischen Mitteln und der damit zusammenhängenden geringeren Ernte, überleben können. Diesbezüglich sei vor allem die Kommunikation zwischen allen Akteuren fundamental wichtig, wie auch Bönig den Ansatz erklärte. Nur so würden sich nämlich praktikable Lösungen zwischen den Vertretern der Stadt und den Landwirten erarbeiten lassen.

„Die Bedeutung einer nachhaltigen Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen kann nicht genug betont werden“, so Bönig weiter. Die Stadt Freising habe als Landeigentümer eine Verantwortung gegenüber den jeweiligen Pächtern, die nachhaltig bewirtschaften sollen. Was Bönig auch wichtig war: „Mit ihrer Arbeit zeigen sie Möglichkeiten und Wege auf, diese Ziele zu erreichen, ohne dabei das immer schon gute Verhältnis zwischen Stadt und Pächtern zu belasten.“

Die nächste Aufgabe

Höchst erfolgreich geht es für Algasinger auch nach der Preisverleihung weiter: Der Absolvent wird nämlich demnächst schon im höheren Dienst der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung tätig sein. Der kleinen Preisverleihung im Freisinger Salettl vorausgegangen war am 15. Juni ein großer Festakt am Campus Triesdorf. Dabei würdige die HSWT nicht nur die herausragenden Leistungen der besten Absolventen, sondern verlieht erstmalig auch Nachhaltigkeitspreise für Forschungsprojekte und auch Sonderpreise für das Engagement von HSWT-Mitarbeitern. Datiert ist der Freisinger Preis mit 500 Euro.

„Für mich ist es eine große Ehre, den Preis der Stadt Freising entgegennehmen zu dürfen. Das Studium an der HSWT war für mich persönlich eine sehr prägende Zeit. Sehr gut gefallen hat mir die überschaubare Semestergröße, die individuelle Diskussionen in den Vorlesungen ermöglicht. Den größten Vorteil sehe ich jedoch in der praxisnahen Gestaltung der Lehre. Dazu gehören neben Praktika und dem Praxissemester interessante Exkursionen sowie spannende Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen“, freute sich der geehrte Absolvent Josef Algasinger.

Richard Lorenz