Ein „wichtiges und prägendes Gebäude“ seit 70 Jahren

Zum Geburtstag gratulierten (v. l.) Dekan Christian Weigel, Andreas Fußeder, Monika Schwind, Ömar Korkzmaz und Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana (vorne). © Martin

Die evangelische Pfarrgemeinde Freising feiert das Jubiläum der Christi-Himmelfahrtskirche mit Gottesdienst und Gemeindefest.

Freising – Die Christi-Himmelfahrtskirche an der Saarstraße ist 70 Jahre alt geworden. Das feierte die evangelische Pfarrgemeinde mit einem Familiengottesdienst und einem großen Gemeindefest.

Der Rückblick

Es war etwas ganz Besonderes, als die evangelisch-lutherische Gemeinde am Christi-Himmelfahrtstag 1952 ihr neues Gotteshaus beziehen durfte. Endlich konnten die Gottesdienste wieder in würdigem Rahmen abgehalten werden. Der Vorgängerbau, der an gleicher Stelle 1864 errichtet worden war, fiel nämlich dem Bombenangriff der Alliierten auf den Freisinger Bahnhof kurz vor Kriegsende zum Opfer. Ein Gedenkstein vor dem Bau erinnert an diesen Tag.

Dass die Ökumene schon damals funktioniert habe, weiß Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana. Ort des Glaubens und der Begegnung sei für die Protestanten in der Übergangszeit nämlich die Friedhofskirche St. Maria in der Pfarrei St. Georg geworden. Allerdings habe der Platz dort nicht ausgereicht. In der Nachkriegszeit hätten bereits rund 3000 evangelische Gläubige in der Domstadt gelebt. Heute sind es rund 6000.

„Nie unterkriegen lassen“

„Die evangelischen Freisinger haben sich nie unterkriegen lassen“, ließ Bettina Castell wissen. Die Vertrauensfrau im Kirchenvorstand konnte zwar persönlich nicht anwesend sein, ließ ihr Grußwort aber von Brigitta Sutor verlesen. Die Gemeinde habe sich nie gegen den Wandel der Zeit gestellt. Damit erinnerte die Vorstandsfrau an die Innenrenovierung des Kirchenbaus im Jahr 2014 nach dem verheerenden Hochwasser im Juni 2013. Die komplette Saarstraße war überflutet und damit auch Pfarramt, Gemeindehaus und der Boden der Christi-Himmelfahrtskirche irreparabel beschädigt worden. Mit der neuen Innengestaltung durch den Münchner Architekten Werner Mally habe sich ein komplett neues Kircheninneres ergeben. „Das wird nicht die letzte Veränderung sein“, so Castell. Die Zukunft müsse man als Chance begreifen. Maria Martin

Einen „Tusch“ zum 70. Geburtstag gab es beim großen Gemeindefest von der Bläsergruppe der evangelisch-lutherischen Gemeinde Freising. © Martin

„Wichtiges und prägendes Gebäude“

Ein „wichtiges und prägendes Gebäude“ für Freising sei die Christi-Himmelfahrtskirche, sagte Pastoralreferent Andreas Fußeder, der in Vertretung der katholischen Kirche an der Feier teilnahm. Sie gebe auch Zeugnis, dass man 77 Jahre im Frieden habe leben dürfen. „Uns verbindet mehr, als uns trennt“, meinte Ömar Korkmaz, Vorsitzender der Islamischen Gemeinde Freising. Frieden, Nächstenliebe und Freundschaft vereine die Religionen.

Mehr als nur ein Bau

Als Vertreterin der Stadt Freising meinte Stadträtin Monika Schwind, die Christi-Himmelfahrts-Kirche sei „mehr als das Gebäude aus Steinen“. Die Gemeinde bringe sich ganz aktiv in das gesellschaftliche Leben der Domstadt ein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es ein buntes Programm für Jung und Alt, bis das Fest am späten Nachmittag mit einer gemeinsamen Andacht endete.