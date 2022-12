„Einander solidarisch und respektvoll begegnen“: Grußwort des Freisinger OB zu Weihnachten und Neujahr

Teilen

Blickt zurück auf das Jahr 2022: OB Tobias Eschenbacher © Sophie Kirchmaier/Photo-Atelier Claudia Reiter

Freisings OB Tobias Eschenbacher blickt zurück auf die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2022. Über allen Entscheidungen steht: Gemeinsam schaffen wir‘s!

Freising - Auch in diesem Jahr veröffentlicht das Freisinger Tagblatt wieder das traditionelle Grußwort des Freisinger Oberbürgermeisters Tobias Eschenbacher anlässlich des nahenden Weihnachtsfests und des anstehenden Jahreswechsels:

„Liebe Freisingerinnen und Freisinger, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

‚Wir sind acht Milliarden‘, titelte eine Tageszeitung am 15. November 2022 über den von den Vereinten Nationen eher symbolisch festgelegten Tag, an dem Berechnungen zufolge die Weltbevölkerungszahl einen „Menschheits-Meilenstein“ erreicht hat. In Freising waren wir Mitte des ausklingenden Jahres bei der jüngsten statistischen Erhebung genau 51.089 Einwohner/-innen – 49.704 mit Haupt- bzw. einzigem Wohnsitz im Stadtgebiet, 11.764 mit einer anderen Staatsbürgerschaft. Alle gemeinsam haben wir uns im mittlerweile dritten Jahr den Herausforderungen der Corona-Pandemie gestellt. Jetzt verbinden uns das Entsetzen über den Krieg in der Ukraine und Sorgen wegen Energiekrise und Inflation.

Nicht mutlos sein

Wir dürfen nachdenklich sein, aber nicht mutlos. Wir sind 51.089 und dürfen alle gemeinsam auf ein in vielerlei Hinsicht doch gutes Jahr zurückblicken hier, in unserer Stadt. Der überaus erfolgreiche „Tag des Bieres“ 2022, unsere erste große Veranstaltung nach der pandemiebedingten Zwangspause, war mehr als die ersehnte Rückkehr zu einem lange vermissten Miteinander: Das Fest erbrachte eine Spende von 10.000 Euro zugunsten der Ukraine-Hilfe des Helferkreises Zolling – und war der Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen, die zeigten, dass Freising das Feiern und damit das Leben nicht verlernt hat: Das Jubiläum 50 Jahre Musikschule und seine grandiosen Veranstaltungen, das 3. Freisinger Sommer Wunder, die BR-Radltour mit den „Hooters“, Marienplatz-Open Air, Altstadt- und Volksfest, das Uferlos Winter Wunder (Edition Neustart Kultur!), der Literarische Herbst, der große Abend mit Freisings Partnerstädten und befreundeten Gemeinden zum Korbininansfest oder die neuen Spielzeiten in Lindenkeller und Luitpoldhalle waren und sind wie Leuchttürme, die helfen, aus den Krisen und zurück in eine Lebenswirklichkeit zu finden, die gemeinsames Erleben, Freude und Austausch wieder zu ihrem Recht kommen lassen.

Gutes Miteinander

In einem guten Miteinander haben Stadtrat und Verwaltung auch im zurückliegenden Jahr ein großes Programm geschultert, das unsere Stadt nachhaltig stärkt und damit allen zugutekommt: Gleich zu Jahresbeginn konnte die Westtangente für den Verkehr freigegeben werden, pünktlich mit Beginn des laufenden Schuljahres gingen die SteinPark-Schulen in Betrieb, mit Gesamtkosten von knapp 72 Millionen Euro das größte Hochbauprojekt der Stadtgeschichte. In Lerchenfeld wurden die Erweiterung der Grundschule St. Lantbert und der neue Kindergarten an der Moosstraße/Ecke Jagdstraße fertiggestellt. Die Vergabe der 115 barrierefrei zugänglichen Wohnungen in den beiden Gebäuden des Mehrgenerationenwohnens an der Katharina-Mair-Straße läuft, der Planungsauftrag für die Feuerwache 2 wurde erteilt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Umfassende Daseinsvorsorge

Die Fortschritte der wichtigen Neugestaltung der Innenstadt, aber auch die Neuanlage von Radwegen an der Isarstraße im Zuge der Brückenkappensanierung auf der Hochtrasse zeigen, dass unser Bemühen um eine umfassende Daseinsvorsorge auch Maßnahmen zur Stärkung und Verbesserung der täglich erlebbaren Infrastruktur meint: Die neue Aufenthaltsqualität auf den barrierearm gestalteten Freiflächen, die Neupflanzung von 17 klimaangepassten Bäumen in der Oberen Altstadt und natürlich die jetzt abschnittsweise geöffnete Moosach unterstreichen eindrucksvoll, dass sich alle Anstrengungen und insbesondere die Geduld der Anlieger/-innen während der fordernden Baumaßnahmen wirklich auszahlen: Die Innenstadt etabliert sich als zukunftsfähiges Einkaufs-, Wirtschafts- und Erlebniszentrum und gilt zu Recht als attraktiver Wohn- und Lebensraum.

Ausgezeichnet passen dazu alle Anstrengungen zur Verbesserung der Fahrradinfra-struktur – von baulichen und verkehrslenkenden Maßnahmen, wie mit dem Aktionsbündnis „Radentscheid Freising“ vereinbart sind, bis zur Einführung eines E-Lastenrad-Mietsystems jetzt im Sommer 2022. Das Freisinger Mobilitätskonzept setzt auf Nachhaltigkeit – Fuß- und Radverkehr sind die klimaschonendsten Möglichkeiten der Fortbewegung. Welche Schätze damit vor der eigenen Haustür zu erreichen sind, zeigte der Freisinger Umwelttag 2022, der auf sehr anschauliche Weise den wichtigen „Klima und Naturschutz im Freisinger Moos“ thematisiert hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit der Eröffnung zweier Bewegungsparcours im April samt einer Neuauflage der beliebten Sommerreihe „Sport im Park“, in der Organisation maßgeblich unterstützt durch die vhs, bieten sich auch ohne Ausflug gute Möglichkeiten, sich und der eigenen Fitness etwas Gutes zu tun und kostenfrei Sport zu treiben.

Der Haushalt

Mit einem Gesamtvolumen im Haushalt von knapp 255 Millionen Euro für 2023 haben Stadtrat und Verwaltung die Herausforderung angenommen, auch im neuen Jahr bestmögliche Zukunftssicherung unter den wirtschaftlich veränderten Voraussetzungen zu betreiben für unsere Stadt und damit für Sie, die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben und arbeiten, aber auch die Unternehmen und Einrichtungen, die diesen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ausmachen. Die Haushaltslage ist ohne Frage schwierig – unsere enormen Investitionen gerade im Bereich Schulen und Kindertagesstätten, für eine zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur und eine starke Innenstadt waren und sind aber gut angelegtes Geld, denn wir haben damit bleibende Werte geschaffen.

Wir hier in Freising sind nur ein kleiner Teil der insgesamt acht Milliarden Menschen überall auf der Welt, von denen wir im November gehört haben. Wir, die rund 51.000, die wir diese Stadt ausmachen, haben gezeigt und vorgelebt, dass wir den Krisen nur dann etwas entgegensetzen können, wenn wir einander solidarisch und respektvoll begegnen – bereit, füreinander da zu sein und im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen, gerade auch denen, die ihre Heimat verloren haben und auf der Flucht sind.

Der Dank

Im Namen der Stadt, aber auch persönlich bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen aus Stadtrat und Verwaltung für eine wirklich gute, konstruktive Zusammenarbeit gerade in diesen wirklich fordernden Zeiten. In diesen Dank schließe ich Sie, liebe Freisingerinnen und Freisinger, sowie die Institutionen, Vereine und Organisationen ausdrücklich mit ein, die auf ihre Weise maßgeblich dazu beitragen, unsere Stadt auf Kurs zu halten: Gemeinsam werden wir die schwierige Situation meistern! Ich wünsche Ihnen allen von Herzen frohe Feiertage und ein gesundes, friedliches und glückliches neues Jahr!“

Tobias Eschenbacher

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.