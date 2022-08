Einbrechen ist out: Perfide Betrüger im Visier der Freisinger Polizei

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Zuhören ist hier die Hauptaufgabe des Ministers: (v. l.) Matthias Schäfer (PI Freising), Mithun Küffner (VPI Freising), Christian Bidinger (PI Moosburg), Staatsminister Florian Herrmann und Kripo-Leiter Thomas Weber. © Beschorner

Die Polizei jagt inzwischen verstärkt Cyber-Kriminellen statt Einbrechern hinterher. Aber nicht nur das belastet die Arbeit der Polizei enorm.

Freising – Die Tradition der Blaulichtgespräche will Florian Herrmann auch als Staatsminister nicht aufgeben. Am Donnerstag waren zum ersten von drei Treffen die Polizeikräfte des Landkreises ins Weihenstephaner Bräustüberl geladen, um über die aktuelle Lage, über Sorgen und Nöte zu berichten. Fazit: Großereignisse und Demonstrationen fordern die Beamten, Cyber- und Internetkriminalität nehmen zu.

2021 hatte es die Gespräche Herrmanns mit Vertretern der Blaulicht-Fraktion nicht gegeben: „Da war wieder irgendwas“, spielte der Minister auf die damalige Corona-Situation an. Und Corona war auch eines der Themen, die am Donnerstag angesprochen wurden: Die sozusagen klassischen Einbruchsdelikte seien zurückgegangen. „Es geht ja keiner mehr Einbrechen“, brachte es Freisings PI-Chef Matthias Schäfer auf den Punkt. Und auch die Fallzahlen bei anderen Delikten seien rückläufig.

Cyber-Kriminalität nimmt enorm zu

Trotzdem werde die Belastung für die Beamten immer größer, berichtete Schäfer. Das bestätigte auch sein Moosburger Kollege Christian Bidinger. Ein Grund: Die Cyber-Kriminalität habe stark zugenommen. Besonders die Betrugsfälle und Abzockversuche bei Senioren machten den Beamten zu schaffen, bestätigte Thomas Weber, Leiter der Kripo Erding. Den immer wieder neuen Maschen der Betrüger versuche man mit diversen Kampagnen entgegenzuwirken. Das sei aber schwer, weil das Vorgehen der Betrüger „sehr perfide“ sei, so Schäfer. Diese neue Entwicklung ändere freilich auch die erforderliche Ermittlungstaktik: Statt Streifendienst müssten die Beamten jetzt die ungleich aufwendigere Ermittlungsarbeit im Netz leisten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Doch nicht nur diese Entwicklung bedeute neue Herausforderungen für die Polizei. Hinzu kämen andere „extreme Belastungen“ wie beispielsweise der G7-Gipfel, die eigentlich geplante Sicherheitskonferenz in München, außerdem das Demonstrationsgeschehen rund um Corona, die mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen einhergingen, dazu noch die European Championships in München und andere große Veranstaltungen.

Herrmann froh über Rammstein-Absage

Insofern war Herrmann froh, dass der Veranstalter das für Silvester geplante Konzert von Rammstein auf der Münchner Theresienwiese abgesagt hat. „Ich war da sehr zwiegespalten“, bekannte Herrmann. Schließlich sei an Silvester genug los, wo die Polizeikräfte gefragt seien.

Großereignisse wie der G7-Gipfel betreffen auch die Polizei-Hubschrauberstaffel am Flughafen, wie deren neuer Leiter Franz Muschick berichtete. Es brauche angesichts des sonst üblichen Wartungsturnus für die Maschinen rund eineinhalb Jahre Vorlauf, damit man bei solchen Anlässen auch wirklich alle acht Hubscharuber „in die Luft bringen kann“.

Autobahn-Unfälle: Ursache ist meist Unaufmerksamkeit

Und auch die Hubschrauberstaffel habe in den vergangenen Jahren eine Veränderung bei den Einsätzen bemerkt: Wegen des Klimawandels seien die Einsätze bei Waldbränden und Aufklärungsflügen mehr geworden, und seitdem sich die Corona-Lage etwas entspannt habe, sei die Zahl der Rettungseinsätze in den Bergen angestiegen. Grund: Viele Menschen würden die Freiheit wieder genießen und sich – übertrieben gesagt – „in Badelatschen“ in alpines Gelände wagen.

Und dann noch die Verkehrspolizei (VPI) Freising, deren Leiter Mithun Küffner neben unangepasster Geschwindigkeit die „Ablenkung“ als Hauptursache für Unfälle nannte. Küffner setzt dabei Hoffnungen auf neue, in anderen Ländern derzeit in der Erprobung befindliche Kameras, die genau und sicher nachweisen, ob ein Pkw-Lenker das Handy am Ohr hat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.