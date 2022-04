Nach Karsamstag: Einbrecher knacken Metzgerei-Filiale in der Freisinger Altstadt

Von: Wolfgang Schnetz

Metzgereifiliale in Freising und Erding waren über die Osterfeiertage das Ziel von Einbrechern. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Eine Metzgereifiliale in Freising war über die Osterfeiertage das Ziel von Einbrechern, so die Polizei. Doch nicht nur hier, auch in Erding bedienten sich die Einbrecher.

Freising - Zwischen Karsamstag und Ostermontag waren die Täter in den Laden an der Oberen Hauptstraße in Freising sowie in die Filiale am Kleinen Platz in Erding eingebrochen.

Tresore geknackt

Unter Anwendung brachialer Gewalt brachen die Täter ein, knackten die Tresore und entkamen unerkannt mit den hohen Tageseinnahmen des Karsamstag, hieß es auf Nachfrage.

Die Ermittlungen laufen

Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter Tel (0 81 22) 96 80 zu melden.

