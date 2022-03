Kripo fahndet und sucht Zeugen

Von Wolfgang Schnetz schließen

Sie machten rund 50 000 Euro Beute: Wie die Polizei meldet, brachen am Dienstag Unbekannte in ein Juweliergeschäft an der Unteren Hauptstraße in Freising ein.

Freising – Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei „gelang es den zwei unbekannten Tätern gegen 3.45 Uhr“ die Geschäftsräume des Juweliers aufzubrechen und Schmuck im Wert von rund 50 000 Euro zu stehlen.

Erste Erkenntnisse

„Womöglich wurde der Tatort bereits in der Nacht zuvor, also am Montag, zwischen 4 und 5 Uhr ausgespäht“, schreibt die Pressestelle.“ Die Kriminalpolizei Erding bittet daher darum, verdächtige Wahrnehmungen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch in das Juweliergeschäft stehen könnten, unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden. Und: „Ein Radler, der zur Tatzeit auf der Unteren Hauptstraße unterwegs gewesen war, so die Ermittler weiter, soll umgehend Kontakt zur Kriminalpolizei aufnehmen“. ft

