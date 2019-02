Eine Anlaufstelle für alle Bürger: Freisinger Asamgebäude soll Treffpunkt werden

Wenn – so der Plan – Ende 2021 die Generalsanierung des Asamgebäudes abgeschlossen ist, soll in Räumen im Erdgeschoß ein generationenübergreifender Treffpunkt eingerichtet werden.

Freising– Wenn – so der Plan – Ende 2021 die Generalsanierung des Asamgebäudes abgeschlossen ist, soll in Räumen im Erdgeschoß ein generationenübergreifender Treffpunkt eingerichtet werden. Die Idee, die bereits im September im Finanzausschuss beraten worden war, hat nun von den Stadträten grünes Licht bekommen.

Der Treffpunkt, der an Stelle einer eigentlich vorgesehenen wirtschaftlichen Nutzung der Räume nun realisiert wird, hat sogar schon einen Arbeitstitel: „DASAMA“. Es soll, so der Plan, attraktiv und zentrumsnah sein. Der Treffpunkt soll Bürger aller Altersschichten anziehen, die angrenzende Gastronomie im Asamgebäude beleben, am Abend den diversen Agenda-Gruppen zur Verfügung stehen und Raum für viele Veranstaltungen bieten – beispielsweise Smartphone-Kurse für Senioren.

„DASAMA“ soll alle Generationen ansprechen

Andere Räume, so hat eine Prüfung durch die Verwaltung ergeben, seien weder in der Innenstadt noch außerhalb verfügbar. Eine Ansiedlung in den Räumen der Heiliggeistspital-Stiftung wurde nicht weiterverfolgt, weil es sich um eine Einrichtung rein für Senioren handele. Und der Treffpunkt „DASAMA“ solle ja eben nicht nur eine, sondern alle Generationen ansprechen.

Die noch im September gestellte Frage, ob man nicht bis zur Eröffnung im Asamkomplex eine Übergangslösung finden könne, beantwortete Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher jetzt so: „Wir reden ja nicht mehr von irgendwann.“ Bis zum Abschluss der Sanierung im Asamgebäude müsse man sich mit Einzelveranstaltungen behelfen. Für Benno Zierer (FW) war das „ein wegweisender und wichtiger Beschluss“, weil der Treffpunkt nun zentral liege und für alle Bürger gedacht sei.

Lesen Sie auch: „Volle Kraft voraus“ bei Innenstadt-Umbau: Diese Projekte packt Freising 2019 an