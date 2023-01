Kaum Einsätze im Bereich der Polizei Freising

Jahreswechsel: Eine „fast ruhige Nacht für die Feuerwehren“ und kaum Einsätze für die Polizei

Von: Andrea Hermann

Eine rund 30 Meter lange Hecke mussten die Feuerwehren Hallbergmoos und Goldach am Neujahrstag kurz nach Mitternacht löschen. © FW

„Relativ ruhig“ verlief der Jahreswechsel laut Kreisbrandrat Manfred Danner für die Feuerwehren im Landkreis Freising. Und auch die Polizei verzeichnet kaum Einsätze.

Landkreis - Eine „fast ruhige Nacht für die Feuerwehren“ verzeichnet Kreisbrandrat Manfred Danner für den Jahreswechsel. Zwischen Silvester, 20 Uhr, und Neujahr, 6 Uhr, gab es neun Einsätze.

Kurz vor dem Jahreswechsel, um 23.19 Uhr, rückten die Kameraden aus Tünzhausen und Allershausen aus: Ein 18-Jähriger, der auf einem Feldweg von Schnotting nach Tünzhausen unterwegs war, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden der Fahrer sowie seine Begleiter (17 und 15 Jahre) „nicht unerheblich verletzt“, wie die Polizei Freising mitteilt. Der Alkoholtest des Fahranfängers ergab 0,9 Promille. Der Führerschein ist somit vorerst weg. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Sachschaden: rund 5000 Euro.

Kurz nach Mitternacht waren die Feuerwehren Goldach und Hallbergmoos gefordert: Sie mussten eine rund 30 Meter lange Hecke löschen, die in Flammen stand. „Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden“, teilt Danner mit.

Eine brennende Hecke (Samstag, 20.07 Uhr) und ein brennender Müllcontainer (Sonntag, 0.17 Uhr) sorgten in Neufahrn für kleinere Einsätze, in Moosburg stand ein Mülleimer in Flammen (Sonntag, 1.20 Uhr) und in Freising ein Altkleidercontainer (2.55 Uhr). Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder rückten die Feuerwehren Au und Reichertshausen am Sonntag gegen 4.07 Uhr aus. Die Firstresponder der FFW Goldach waren am Samstag um 21.08 Uhr gefragt, die Kollegen aus Kirchdorf um 22.52 Uhr.

Polizei Neufahrn verzeichnet einen „friedlichen Jahreswechsel“

Einen „friedlichen Jahreswechsel“ verzeichnet die Polizei Neufahrn: „Es kam im Dienstgebiet zu keinen größeren Problemen.“ Auch wenn es „einige zu erwartende Polizeieinsätze wegen überlauten Feierns“ gab, zog die Neufahrner Polizei unterm Strich ein positives Fazit und „wünscht auf diesem Weg alles Gute für 2023“.



Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Anwohner der Fritz-Walter-Straße in Neufahrn eine brennende Restmülltonne in einem Tonnenhäuschen. Dieses wurde von der Feuerwehr Neufahrn gelöscht. Den Schaden beziffert die Polizei Neufahrn mit rund 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (0 81 65) 9 51 00.



An Silvester krachte es kurz vor 19 Uhr an einer Tankstelle: Ein 32-jähriger Mann fuhr gegen einen geparkten Pkw (Schaden: zirka 2000 Euro) und flüchtete anschließend zu Fuß. Nach 45 Minuten kam er zur Unfallstelle zurück. Die alarmierte Polizei führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: über 1,3 Promille. Zudem besitzt der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, teilt die Polizei Neufahrn mit.

Kaum Einsätze im Bereich der Polizei Freising

Kaum Einsätze rund um den Jahreswechsel meldet die Polizei Freising. Nach Mitternacht wurde in Lerchenfeld ein brennender Altkleidercontainer gemeldet, teilt die PI mit. Der Brand konnte von der Feuerwehr Freising zügig gelöscht werden, der Container brannte aber komplett aus. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein Feuerwerkskörper.

