Weinzierls Rat mehrfach gefragt: Eine wertvolle Stütze für Menschen mit Behinderung

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Konrad Weinzierls Bericht wurde anerkennend und mit Beifall zur Kenntnis genommen. © Archv Bungartz

Viele Marksteine für Menschen mit Behinderungen wurden im Landkreis gesetzt. Das berichtete Kreis-Behindertenbeauftragter Konrad Weinzierl in seinem Jahresbericht.

Landkreis – Bisher nahmen die Freisinger Kreisgremien den Bericht des Behindertenbeauftragten Konrad Weinzierl (CSU) lediglich zur Kenntnis. Heuer war das im Sozialausschuss anders: Da nahmen die Kreisräte den Bericht von Weinzierl „anerkennend“ zur Kenntnis. Denn Weinzierls Einsatz und Terminflut nötigte den Kreisräten Respekt und Beifall ab.

Die Aufzählung Weinzierls begann mit seinem Besuch in Allershausen, wo beim Bau der Kindertagesstätte im Eggenberger Feld sein Rat bei der Anordnung der Toiletten und der Größe des Aufzugs gefragt war. Weiter ging es in Hallbergmoos, wo am Bahnhof mit Gemeinde- und DB-Vertretern die Barrierefreiheit besprochen und wo Weinzierls Kenntnisse bei der Nutzungsänderung des Wohnheims Birkeneck für eine offene Ganztagsschule gefragt waren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

B 12: Umbau von Busbuchten

In Hohenkammer ging es um den behindertengerechten Umbau der Busbuchten an der B 12 im Rahmen des Umbaus der Ortsmitte von Hohenkammer. Nächste Station: Nandlstadt. Dort wurde Konrad Weinzierl zu Rate gezogen, als es um den barrierefreien Zugang und die Toiletten in der Containeranlage ging, die für fünf Jahre als Ausweichquartier für die Kita Korbinian dient.

In Neufahrn beriet der Behindertenbeauftragte die Planungen für den Neubau der Eineinhalbfach-Turnhalle am Jahnweg (vor allem bei der Gestaltung der Wegeführung) und die Errichtung der neuen Containeranlage für die Grundschule 1. In Au begleitete Weinzierl den anvisierten Neubau der Fußgängersignalanlage an der B 301 in der Ortsdurchfahrt von Reichertshausen, in Mauern ging es um die Freianlagengestaltung rund ums Alte Rathause und die Verbreiterung des Gehwegs entlang der Friedhofsmauer in der Ortsdurchfahrt.

Vier Projekte in Moosburg

Bei gleich vier Vorhaben war Weinzierls Beteiligung in Moosburg wichtig. Da ging es um die Rollstuhlgerechtigkeit für die Wohnung im Obergeschoß bei der neuen Kinderkrippe, um die baulichen Mindestanforderungen für den Weiterbetrieb des Juliane-Maier-Hauses, um die Erweiterung der Anton-Vitzthum-Grundschule um eine offene Ganztagesbetreuung und um Prüfung der Möglichkeiten für einen barrierefreien Zugang bei der Aussiedlung der Zulassungsstelle in die ehemalige Sparkassenfiliale in der Neustadt.

Und zum Schluss: Rudelzhausen. Dort begleitete Weinzierl den Ausbau der Kreisstraße FS 38 zwischen dem Ortsschild Richtung Rudelzhausen und der Ludwig-Gießer-Straße.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.