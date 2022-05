„Einfach nicht stressen lassen“

Überglücklich über ihre super Abiturnoten sind am Camerloher: (v. l.) Isabel Berg (1,0), Amelie Daude (1,0) Eva Schuster (1,0), Franka Toma (1,0), Mariella Weichinger (1,1) und Sehmuel Wagner (1,1). © Lehmann

Die Besten nehmen‘s locker: Der Abi-Stress hielt sich bei den Besten am Camerloher-Gymnasium in Grenzen. Sechsmal gab es heuer Traumnoten.

Freising – Der Abitur-Jahrgang 2022 hatte es laut Schulleiterin Andrea Bliese alles andere als leicht. Schließlich musste sich die Absolvia 2022 ganze drei Jahre lang mit Corona herumschlagen.

Guter Schnitt

Dafür konnte sich das Ergebnis der Abi-Prüfung durchaus sehen lassen. Den Gesamtschnitt von aktuell 2,1 misst Bliese gerade unter den gegebenen Umständen große Bedeutung bei. „Ein guter Schnitt, ich glaube besser waren wir noch nicht“, erklärte die Camerloher-Direktorin direkt nach der mit Spannung erwarteten Notenbekanntgabe. Zumindest nicht in den zehn Jahren, in denen sie Schulleiterin ist. „Das macht mich schon stolz“, sagte Bliese. Auch und gerade deshalb, weil es weder für Lehrer noch für die Schülerinnen und Schüler eine leichte Zeit der Vorbereitung gewesen sei.

Die Besten

Bei den Besten war Corona nicht mehr wirklich Thema. Wie auch, wenn man ein Traumabitur mit 1,0 oder 1,1 in der Tasche hat. Isabel Berg fand, „dass es deshalb nicht schwerer war“. Zwar sei „die Elfte“§ in großen Teilen online abgelaufen“, was am Ende aber nicht geschadet habe, urteilte die 18-Jährige, die „wenn es geht Physik“ studieren und nach Budapest ziehen will. Sehmuel Wagner (18) fand, dass Corona ihm sogar zugute gekommen sei, weil er sich mündlich besser als schriftlich fühle. Er habe sich vorgenommen, viel zu lernen, habe am Ende aber fast gar nichts gemacht. „Man muss sich nicht stressen“, lautete das Fazit zum Zustandekommen seines 1,1-Notendurchschnitts. Jetzt strebe er ein „duales Studium in Richtung Informatik“ an.

Ganz anders sah es Mariella Weichinger (17). „Mündlich hat mir mehr Angst gemacht“, erinnert sie sich an ihre Abi-Prüfung. Schriftlich sei sie dagegen „superentspannt“ gewesen. Zu 1,0 habe es bei ihr nicht ganz gereicht, was sie nicht daran hindere, Medizintechnik in Regensburg zu studieren.

Ein freiwilliges, ökologisches Jahr legt Franka Toma (18) ein. Ihr Weg führt nach Hamburg. Zur „Global Marshall Plan Foundation“. „Ein Jahr und dann mal schauen“, kündigte die 1,0-Absolventin an. „Viel Mühe gegeben und gehofft dass es irgendwie klappt,“ hat sich Eva Schuster. Darüber, dass ein 1,0 herausgesprungen ist, sei sie sehr zufrieden, sagte die Siebzehnjährige. Sie hat sich für ein freiwilliges soziales Jahr am Klinikum in Freising und für eine anschließendes Medizin-Studium entschieden.

Amelie Daude (17) hat mit einer Durchschnittsnote von 1,3 gerechnet. Dass es die Traumnote 1,0 geworden ist, sei aufgrund einer Vorbereitungszeit in der sie „auf einer Hochzeit, in Paris und Paddeln“ gewesen sei, umso erfreulicher. Jetzt gehe sie erstmal als „Aupair“ nach Lyon. Zu einer Familie mit vier Kindern. „Danach auf eine Bibelschule, weil es mein Lebensfundament ist“, so Daude. Ihr Studienwunsch „Stand jetzt“ ist Wirtschaftsinformatik. Alexander Fischer