„Einfach schön!“ Das doppelte Altstadtfest in Freising kommt gut an - trotz der Hitze

Freisings gute Stube ist gut gefüllt: Nachdem die Hitze am Abend nachgelassen hatte, drängten sich zahlreiche Besucher auf den Marienplatz – zum Ratschen, Feiern und Genießen. © Lehmann

Die Hitze verzögerte den Start, doch spätestens am Abend war das Freisinger Altstadtfest ein Besuchermagnet. Diesmal gab es eigentlich sogar zwei Feste.

Freising – „Es ist einfach schön!“ Kurz und prägnant fasste sich Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher gegenüber dem FT während einer kurzen Flanierpause beim Freisinger Altstadtfest am Samstag. Das Besondere heuer: Während in der Unteren Hauptstraße das klassische Altstadtfest derart viele Besucher anlockte, dass kaum noch ein Durchkommen möglich war, glänzte die Obere Hauptstraße mit einem ganz besonderen Flair, das durchaus an einen Sommerabend im Pariser Künstlerviertel Montmartre erinnerte. Dabei hatte es zur Eröffnung sogar kurzfristig so ausgesehen, als würden zahlreiche Bierbänke unbesetzt bleiben.

Baustelle vor dem Rathaus sorgt kurz für Verwirrung

Petrus hatte es dieses Jahr mit den Freisingern nämlich mehr als gut gemeint und einen Hochsommertag kredenzt, der Besucher eher abschreckte als zu einem Bier zur offiziellen Eröffnung um 16 Uhr zu animieren. Das änderte sich allerdings gegen 19 Uhr: Von hinten und vorne drängten nämlich plötzlich Durstige und Hungrige in die Stadt, ganz zur Freude der zahlreichen Wirte und Vereine. Dass es den Leuten aber dennoch immer noch zu heiß war, machte Günter Niedermeier von der Sportvereinigung Freising an der Getränkewahl seiner Kundschaft fest: „Der Favorit ist aktuell ganz klar noch das Radler.“

Zu einem kühlen Radler zu kommen war dann für viele gar nicht so einfach wie vermutlich gedacht, denn die Baustelle vor dem Rathaus sorgte kurzzeitig für Verwirrung. Anscheinend war diese nämlich zum Konzertabend am Freitag kurzfristig als Nadelöhr-Lösung durchgängig gewesen – allerdings nur für Anlieger, wie das Security-Personal vom Sicherheitsdienst DBS dem FT erklärte.

Erfrischend: Auf den Stufen an der geöffneten Moosach genossen die Besucher die lauschige Atmosphäre – gerne noch mit einem kühlen Getränk. © Lehmann

Am Samstag wurde der Fußgänger-Verkehr hingegen gänzlich umgeleitet – und zwar über die Ziegelgasse und an der St.-Georg-Kirche vorbei, wo sich jedoch schnell ein zweites Nadelöhr aufgrund der dortigen Renovierungen gebildet hatte. So teilte sich das Altstadtfest mit dieser Absperrung ohne fließenden Übergang: in das klassische Altstadtfest mit Steckerlfisch und Blasmusik und einem alternativen Altstadtfest mit Aperol an der offenen Moosach und modernen Beats aus den Gassen.

Hier wird’s eng: Wer von der Unteren in die Obere Hauptstraße wollte, musste durchs „Nadelöhr“ an der St.-Georg-Kirche. © Lehmann

Äußerst zufrieden zeigte sich dennoch der Aktive-City-Chef Max Kirchmaier, als er gegen 21 Uhr noch einmal über die Obere Hauptstraße flanierte. Sein Plan war aufgegangen: nämlich die Obere Hauptstraße mit der Aktiven City und den dortigen Wirten zu beleben und dabei das Flair der geöffneten Moosach zu nutzen. Und gerade das war das Charmante, nämlich das traditionelle Altstadtfest mit einer alternativen Version zu ergänzen, die vor allem jüngere Menschen anzog.

Kletterturm des Alpenvereins ein Höhepunkt - im wahrsten Sinne

Ein weiterer Höhepunkt, im wahrsten Sinne des Wortes: der Kletterturm des Alpenvereins in der Unteren Hauptstraße. „Wir sind schon seit 25 Jahren dabei“, erzählte Vereinsvorsitzender Christian Rester. „Damals hatten wir noch eine Kletterwand in Höhe vom Kriegerdenkmal, die ist aber längst kaputt.“

Noch länger dabei, nämlich seit dem ersten Altstadtfest, ist der Schachverein Freising, der auch heuer wieder die Möglichkeit bot, am Rathaus jemanden Schachmatt zu setzen.

Überraschend wenige Gäste wurden hingegen von der Hitze Schachmatt gesetzt, wie Markus Schmid vom BRK am Abend bilanzierte. Kein Wunder, die Eisdielen wurden förmlich überrannt.

Richard Lorenz

