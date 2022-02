Einzelhandel im Landkreis Freising zieht Corona-Bilanz: Von „goldenen Zahlen“ meilenweit entfernt

Von: Magdalena Höcherl

Die lange geltende 2G-Regel hat im Kreis Freising offenbar viele vom Einkaufen abgehalten. © dpa

Trotz Pandemie erzielte der deutsche Einzelhandel auch 2021 Rekordumsätze. Dagegen blicken Ladeninhaber im Kreis Freising auf ein kräftezehrendes Jahr zurück.

Landkreis – Dass dem Einzelhandel grundsätzlich Rekordumsätze bescheinigt werden, ärgert Richard Horwath vom Schmuck-Depot Newline in Freising. „Online wird dazu gezählt, dabei muss man viel stärker differenzieren. Der stationäre Handel hatte natürlich Einbußen.“ Das sei allein wegen des Lockdowns von Januar bis Mai 2021 so. „Wir hatten mit unserem Straßenverkauf übers Fenster noch Glück. Aber aufs Jahr gesehen haben wir 30 Prozent Minus gemacht.“

Verantwortlich dafür sei auch die 2G-Regel gewesen. „Man hat richtig gemerkt, dass die Leute keine Lust darauf hatten“, sagt Horwath. „Juweliere haben eigentlich von Ende November bis zum 24. Dezember steigende Umsatzzahlen. Das blieb dieses Jahr aus.“ Vor allem gefehlt hätten die Männer, die meist kurz vor Weihnachten noch ein Geschenk brauchten und so noch einmal für einen Schub sorgen würden.

Online-Hemmschwelle bei Schmuck größer

Nur schwarzmalen will der Juwelier jedoch nicht: Im letzten Quartal 2021 habe man im Vergleich zum Vorjahresquartal heftig aufgeholt. Zudem sei gerade in puncto Trauringen eine Art „Vorzieheffekt“ zu spüren gewesen. „Das hat den Gesamtumsatz angefeuert.“

Zumal hätten Juweliere einen Vorteil gegenüber anderen Einzelhändlern. „Schuhe bestellt man online schnell mal zehn Paar und schickt neun wieder zurück.“ Schmuck dagegen, vor allem Gold und andere wertige Stücke, sei hoher Wert auf kleinem Raum, den man vorab bezahlen müsse. „Da ist die Hemmschwelle größer, daher gehen die Leute lieber in den Laden vor Ort. Das ist unser Glück, dass wir als Branche noch eine Existenzberechtigung haben.“

Auch Claudia Rühmann blickt mit gemischten Gefühlen zurück. Bis Mitte des Jahres habe man nur eingeschränkt verkaufen können, Kurzarbeit sei nötig gewesen. „Natürlich waren keine Rekordumsätze drin. Auch psychisch war der Druck groß“, sagt die Inhaberin von Mode Gruber in Hallbergmoos. Jammern möchte sie trotzdem nicht. „Wir hatten keine fantastischen Umsätze, aber ohne unsere treue Stammkundschaft hätte es noch viel schlimmer sein können.“

Businesskostüm hat ausgedient

Immer deutlicher spürbar sei der Corona-bedingte Wandel in der Modewelt. „Sommerurlaube waren nicht wie gewohnt möglich, das Homeoffice hat einen großen Platz eingenommen.“ Darauf habe die Branche reagiert: „Loungewear dominiert, die Mode ist bequemer geworden. Das Businesskostümchen hat ausgedient.“

Von „goldenen Zahlen“ sei man bei Betten Jordan in Freising weit entfernt, sagt eine Mitarbeiterin des Textilgeschäfts, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Zeit im Lockdown, sprich von Januar bis Mai 2021, sei eine Katastrophe gewesen. Den Rest des Jahres habe man sich gerade so über Wasser gehalten.

Im Laden fotografiert, online gekauft

Click & Collect sei zwar angenommen worden, „aber kein Vergleich zu einem normal geöffneten Geschäft“. Fehlen würden auch die Touristen, die sich sonst mit Kleinigkeiten eindeckten. Zudem habe sich viel ins Internet verlagert. „Zahlreiche Kunden haben Sachen bei uns fotografiert und meinten, sie wollten es sich überlegen. Gekommen ist keiner mehr“, berichtet die Verkäuferin.

Und die 2G-Regel habe schließlich sehr viele Leute abgeschreckt, womöglich, weil es zu umständlich gewesen sei. „Aber auch jetzt, wo wieder jeder kommen kann, ist es schlimm. Vermutlich aufgrund der hohen Infektionszahlen geht keiner mehr raus, wenn er nicht muss.“

Stammkundschaft unterstützt

An wenig rosige Zeiten erinnert sich auch Monika Held vom Blumenladen Blumenzauber in Moosburg. „Gebrummt hat es wahrlich nicht.“ Trotzdem sei man einigermaßen gut über die Runden gekommen. „Ich glaube, kleine, inhabergeführte Betriebe haben es in diesen Zeiten leichter, weil die Stammkundschaft sie gerne unterstützt“, mutmaßt Held. Zudem habe sie vergleichsweise kurze Zeit im Lockdown ausharren müssen. „Wir durften mit den Gartencentern wieder aufmachen“, sprich ab März. Auch habe sie keine Konkurrenz von großen Blumenhändler im Internet gespürt. „Wir hatten selbst sehr viele Online-Aufträge, vor allem am Valentins- und Muttertag ist sehr viel verschickt worden.“

