E-Autos: Vordenker entwickeln Lade-Infrastruktur für ganze Reihenhaussiedlung

Von: Manuel Eser

Teilen

Sie haben es geschafft: (v. l.) Katharina Frenzer-Welle, Dirk Hoops und Nikolaus Peller haben am Eisvogelweg in Freising mit großem Engagement ein selbst entwickeltes Konzept realisiert, dass es so in Deutschland noch nicht gibt: eine E-Ladeinfrastruktur für Carports und Garagen einer ganzen Reihenhaus-Siedlung. © Lehmann

Aufladestationen für E-Autos scheitern in Siedlungen meist an Kosten und Technik. In Freising haben Vordenker jetzt alle Hindernisse überwunden.

Freising - Ihr Projekt könnte Vorbildfunktion für ganz Deutschland haben: Wohnungseigentümer in Freising haben eine voll funktionstüchtige Lade-Infrastruktur für eine ganze Reihenhaus-Siedlung konzipiert. Auf dem Weg zu den Wallboxen für die E-Fahrzeuge haben die Vordenker alle Hindernisse überwunden – kreativ und lösungsorientiert.

Die Erfolgsgeschichte vom Eisvogelweg beginnt mit einer Niederlage. Bereits 2017 wollte ein Wohnungseigentümer der in Lerchenfeld gelegenen Reihenhaussiedlung Lademöglichkeiten für E-Mobilität schaffen – und wurde in die Schranken verwiesen. „Sein Antrag wurde in der Eigentümerversammlung abgelehnt – mit Verweis auf die hohen Kosten und die technische Komplexität“, berichtet Nikolaus Peller, der der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ebenfalls angehört. „Wer selbst kein E-Fahrzeug hat, dem kann man es verständlicherweise nicht schmackhaft machen, sich für eine entsprechende Infrastruktur einzusetzen.“

Fünf Vordenker betreten Neuland

Jahrelang ruhte das Thema und nahm erst wieder Fahrt auf mit dem neuen WeMog. Hinter der dynamischen Kurzform steckt das im sperrigen Beamtendeutsch betitelte Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, das Ende 2020 in Kraft trat. „Damit besteht erstmals ein gesetzlicher Anspruch auf die Errichtung einer Lademöglichkeit, den Miteigentümer und Mieter gegenüber der WEG geltend machen können“, erklärt Peller. „Von da ab ging es nicht mehr um das ,ob‘, sondern allein um das ,wie‘.“

Für das „Wie“ wurde eine Projektgruppe beauftragt. Fünf rührige Wohnungseigentümer opferten ihre Freizeit, um ein tragfähiges Konzept für Wallboxen in der Carport- und Duplexparker-Anlage der Siedlung zu finden. Die fünf Mitglieder investierten viel Gedankenarbeit in das Projekt, das schließlich auch dem Umweltschutz zugute kommt. „Wir hätten uns gewünscht, dass es bereits ein erfolgreiches Modell gegeben hätte, an dem wir uns hätten orientieren können“, sagt Katharina Frenzer-Welle von der Projektgruppe. „So aber mussten wir Neuland betreten und uns das Know-how selbst erarbeiten.“

Entscheidung fällt per Abstimmung

Die Projektgruppe führt unzählige Gespräche – mit Politikern, Elektro-Fachfirmen und Stromanbietern, regional und überregional, telefonisch, per E-Mail und vor Ort. Es geht um Finanzierungsmodelle, Fördertöpfe und technische Machbarkeiten.

Der Aufwand, den die fünf betreiben, ist groß, aber er lohnt sich. Ihr Konzept überzeugt die WEG. Bei der Abstimmung, an der 32 Eigentümer teilnehmen, gibt es nur eine Nein-Stimme und eine Enthaltung. Die überwältigende Mehrheit beauftragt die WEG mit der Realisierung des Wallboxen-Systems.

„Je mehr mitmachen, umso günstiger wird es für alle Beteiligten.“

Katharina Frenzer-Welle nennt zwei Gründe für das bahnbrechende Votum der WEG: „Erstens müssen nur die mitzahlen, die die Ladestation auch tatsächlich nutzen. Und zweitens ist die Infrastruktur ausbaufähig.“ Jeder Wohnungseigentümer kann sich zu einem späteren Zeitpunkt an seinem Carport oder in seiner Garage eine Wallbox installieren lassen und wird dann anteilig an den Kosten der Grundinfrastruktur beteiligt. „Je mehr mitmachen, umso günstiger wird es für alle Beteiligten“, betont Peller (siehe Kasten).

Sauber installiert: Vom zentralen Kabelkanal im Müllhäuschen wird der Strom über Schienen zu den einzelnen Wallboxen weitergeleitet. Der Projektgruppe war es wichtig, möglichst wenige bauliche Eingriffe am Gemeinschaftseigentum vorzunehmen. © Eser

Ein weiterer Clou: Für den benötigten Strom kann die WEG auf einen bereits bestehenden Anschluss zurückgreifen, der bis dato die Laternen und die elektrischen Garagentore mit Energie versorgt. „Indem wir die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt haben, konnten wir den Stromverbrauch um 80 Prozent drosseln“, erklärt Dirk Hoops, der Technik-Fachmann im Projektteam. Kapazitäten, die nun über einen separaten Zähler für die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stehen. Der Strom fließt vom Anschlusskasten über einen an der Garagen-Außenwand angebrachten Kabelkanal über Stromschienen zu den einzelnen Ladepunkten.

Die Hemmschwellensinken bereits

Um die Infrastruktur zu betreuen, zu pflegen und zu verwalten, wurde eigens ein Verein gegründet: der Wallboxen im Eisvogelweg e.V, deren Mitglieder Anwohner mit Wallbox sind, tritt auch als juristische Person gegenüber dem Stromanbieter, der Installations- und Wartungsfirma sowie Dritten auf.

Seit rund einem halben Jahr sind die ersten acht Wallboxen in Betrieb. Mit Erfolg. „Ich schließe mein Fahrzeug abends an den Strom an und kann morgens mit voller Batterie losfahren“, berichtet Katharina Frenzer-Welle. Eine persönliche Chipkarte zeichnet den individuellen Stromverbrauch auf und sorgt dank eines Codes auch dafür, dass kein Unbefugter auf die Wallboxen zugreifen kann.

„Das wäre so, wie wenn der Handybesitzer sein Mobiltelefon immer auswärts aufladen müsste.“

Und siehe da: Der Erfolg zeigt Wirkung. „Im Frühjahr haben bereits zwei weitere Wohnungseigentümer eine Wallbox installieren lassen. „Wenn die Menschen merken, dass es funktioniert, sinkt die Hemmschwelle“, sagt Frenzer-Welle. „Und natürlich ist der Anreiz, sich ein E-Fahrzeug zu kaufen größer, wenn die nötige Infrastruktur schon vorhanden ist.“ Denn immer externe E-Tankstelle ansteuern zu müssen, sei auf Dauer zermürbend. „Das wäre so, wie wenn der Handybesitzer sein Mobiltelefon immer auswärts aufladen müsste.“

Derzeit werden deutlich unter zehn Prozent der möglichen Kapazität genützt, sagt Hoops. „Auf absehbare Zeit wird der Anschluss also ausreichen. Sollte später eine Ertüchtigung nötig sein, werden sich die entsprechenden Kosten auch auf deutlich mehr Schultern verteilen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit ihrem Pilotprojekt sind die Vordenker vom Eisvogelweg nun selbst zum Vorbild für andere geworden. „Wir glauben, dass unser Konzept für weitere Eigentümer-Vereinigungen interessant sein könnte und stehen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.“ Die Nachbarsiedlung hat ihr Interesse bereits hinterlegt.

Gut zu wissen:

Insgesamt rund 10 000 Euro haben die ersten acht Pioniere der Reihenhaussiedlung am Eisvogelweg in die Realisierung der Infrastruktur für die E-Fahrzeug-Ladestationen investiert. Die Kosten pro Wallbox, die jede Person selbst trägt, beliefen sich auf etwa 2000 Euro. Die rund 10 000 Euro für die zentrale Infrastruktur wurden auf die acht Nutzer verteilt. Diese anteilige Zukunftsinvestition von 1300 Euro pro Person reduziert sich umso stärker, je mehr Überzeugte sich ebenfalls an das System anschließen.

Die Kfw fördert private Ladepunkte

Die Kfw fördert die Errichtung privater Ladepunkte mit bis zu 900 Euro. Für Anfragen und Informationen zum Konzept stehen die Vorstände des Vereins „Wallboxen im Eisvogelweg e.V.“ gerne per E-Mail zur Verfügung: vorstand-wb@eisvogelweg.de.