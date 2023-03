Freising im Zentrum der Kunst: Elisabeth Seitzl kreiert „stark, tief, zart, fein und frei“

Für viele „Aha“-Momente sorgte die Malerin Elisabeth Seitzl bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in den Räumen der Vhs Freising. © Lehmann

Die Freisinger Malerin Elisabeth Seitzl stellt in den Räumen der Vhs Freising aus. Ihre Aquarelle und meditativen Arbeiten begeistern.

Freising – Einblick in ihr umfangreiches Schaffen gibt die Freisinger Malerin Elisabeth Seitzl derzeit in den Räumen der Vhs Freising an der Kammergasse. Noch bis zum 8. April sind dort ihre Aquarelle mit Ansichten aus der Domstadt, Stillleben und andere meditativen Arbeiten zu sehen. Bei der Eröffnung am Dienstag gab es viele „Aha“-Momente.

Zarte Lasuren neben kräftigen Partien

Man fühlt sich, wie im „Hier und Jetzt“, wenn man vor ihren Stadtansichten steht. Nicht idyllisch oder idealisierend sind sie, wie das in Tourismus-Prospekten gezeigt wird. „Stark, tief, zart, fein und frei“, wirkten Seitzls Aquarelle, betonte Vhs-Fachbereichsleiterin Myriam Wagner-Heisig in ihrer Laudatio. Genau so, wie man seine Stadt sehen möchte. Zarte Lasuren stehen neben kräftigen Partien.

Die Domstadt im Farbenspiegel

Im verträumt gelb-roten Morgenlicht präsentiert sich das frühere Magistratsgebäude am Schieder-Eck, dahinter ragt hoch über dem Stadtensemble das Diözesanmuseum mit seiner verschwenderischen Fassade. Als wenn sich der Turm der St. Georgs-Kirche als Protagonist vor den anderen Gebäuden der Innenstadt verneigt, sieht es es aus, wenn Seitzl diesen von verschiedenen Standpunkten aus in bläulich rotem Abendlicht einfängt – flankiert vom Türmchen des Asamgebäudes und von einigen Fernsehantennen. Auch das zeichne Elisabeth Seitzl aus, meinte 3. Bürgermeisterin Eva Bönig. Sie bilde die historische Stadt ab, verschließe sich aber auch nicht vor dem Wandel. Ein rot-weißes Verkehrsschild, das vor einem Gefahrenbereich warnt, wird da schon einmal in den Vordergrund des Bildes gesetzt. Genauso das knallige Blau einer Tankstelle vor den Toren der Stadt.

Wie Seitzl die Aquarellfarbe auf das Blatt setzt, wie diese sich darauf selbstständig macht und am Ende doch in ein Ganzes eingefangen wird, das ist bei jedem Bild spannend. Mit fast kindlichem Ausdruck bebildert sie Haikus, traditionelle japanische Gedichtformen. „In ihren Augen tragen die Fische den Mond durchs Wasser des Teichs“, so der Text eines der Gedichte. Erinnerungen an das „lustige Flunderspiel“, einem Denkspiel aus den 1960er Jahren werden da wach, wenn die Künstlerin die Fische mit großen Kulleraugen darstellt. Apropos Erinnerungen: ihren eigenen aus der Kindheit huldigt Seitzl in Schaukästen im dritten Stock des Vhs-Gebäudes.

Treibgut, das eigene Geschichten erzählt

Wie Funde vom Dachboden wirken die Zigarrenkisten, deren Innenraum sie mit verschiedenen Materialien bestückt. Beim Ausräumen des Elternhauses sei das alles wieder aufgetaucht, meint die Malerin. Geometrische Formen aus Holz, die wohl irgendeinmal Teil eines Baukasten waren oder andere Spielzeugfiguren. „Treibgut, das absichtlich oder unabsichtlich über Bord gegangen sei und das jetzt seine eigene Geschichte erzähle“, sagte Wagner-Heisig. Maria Martin

Gut zu wissen

Die Ausstellung von Elisabeth Seitzl ist noch bis zum 8. April zu den Öffnungszeiten der Vhs Freising, Kammergasse 2, zu besichtigen.