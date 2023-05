Elterntaxis, Busse und Biker: Wo die Polizei im Kreis Freising diese Woche besonders stark kontrolliert

Im Landkreis Freising führt die Polizei diese Woche Kontrollen in großem Umfang durch. Symbolbild © Jens Wolf/dpa

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: In dieser Woche finden im Kreis Freising umfassende Polizeikontrollen statt. Alle Infos zu „Viktor“ - wie die Maßnahme offiziell heißt.

Freising – Vor „Viktor“ sollte man sich in dieser Woche in Acht nehmen. Dabei handelt es sich nämlich um Polizeikontrollen im ganz großen Umfang, die auch im Landkreis Freising durchgeführt werden: Im Rahmen des aktuellen bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms führt die Polizeiinspektion Freising in dieser Woche – also bis Sonntag, 14. Mai – im Rahmen eines groß angelegten Verkehrskonzepteinsatzes verstärkte Verkehrskontrollen durch. „Viktor“ sei dabei „ein Intensivierungskonzept, bei dem mithilfe vom Zusammenwirken aller Polizeikräfte die häufigsten Unfallursachen bekämpft werden sollen“, berichtet Polizeioberkommissar Robert Weller vom Sachgebiet Verkehr der Freisinger Inspektion.

Elterntaxis im Visier

Ziel sei es, die Anzahl der Verkehrsunfälle und deren Folgen „möglichst positiv und nachhaltig zu beeinflussen“. Die Sicherheit im Fußverkehr und beim Radfahren sei dabei als „Kernaufgabe“ definiert worden, so Weller. Im Stadtgebiet Freising werde die PI deshalb verstärkt mit Fahrradstreifen die Radverkehrsanlagen wie Schutzstreifen, Radfahrstreifen und Radwege ins Visier nehmen und Radfahrer wie auch Autofahrer auf ihr richtiges Verhalten hinweisen. Aber auch das Verhalten von „Elterntaxis“ vor den Schulen solle „betrachtet werden“. Weller: „Ziel ist es hier, das wilde Parken vor den Freisinger Schulen und Kindergärten in den Griff zu kriegen“.

Thema Busverkehr

Zudem werde man den ÖPNV in den Fokus der Polizei rücken. Weller: „Nicht nur das richtige Verhalten der Fahrgäste, sondern auch das der Busfahrer und vor allem das richtige Verhalten der Autofahrer an einer Bushaltestelle wird genauer unter die Lupe genommen.“

Achtung, Biker!

Im Fokus dieses Sicherheitsprogramms liege ebenfalls die Sicherheit auf Landstraßen. Die Freisinger Polizei will in dieser Woche daher beliebte Motorradstrecken mit Geschwindigkeitsmessungen überwachen. Weller: „Gerade jetzt zu Beginn der Motorradsaison sollen die Motorradfahrer nochmals auf eine angepasste Fahrweise hingewiesen werden. Die häufigste Unfallursache bei Motorradbeteiligung ist und bleibt überhöhte Geschwindigkeit.“ Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei werden auch Überholverbote auf Landstraßen überwacht. Ein Schwerpunkt wird hier die B13 rund um Hohenkammer sein. Nachts will die PI Freising ihre Verkehrsüberwachungstätigkeit auf Tuning- und Drogenkontrollen konstatieren.

Lkw-Kontrollen

Da zeitgleich die europaweite Schwerpunktkontrollwoche „Truck & Bus 2023“ stattfindet, wird neben der Bereitschaftspolizei auch die PI Freising Lkw und Busse kontrollieren. Gezielt werden dabei Fahrer von Kleintransportern und Paketlieferdiensten auf Einhaltung der Fahrpersonalregularien überprüft.

Die Polizei Freising hofft laut Weller, „durch diese zielgerichteten präventiven und repressiven Anstrengungen“ in der Bevölkerung „wieder ein etwas gesteigertes Gefahrenbewusstsein schaffen zu können“. ft

