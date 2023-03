Ende der Durststrecke: Es läuft wieder rund bei den Freisinger Radl-Händlern

Von: Helmut Hobmaier

Beliebt: Auch bei Verkaufsleiter Maximilian Tafertshofer in der Freisinger Multicycle-Filiale ist das E-Bike inzwischen zum Kernprodukt geworden. © Privat

Volle Lager, kürzere Lieferzeiten: Wer heuer noch ein E-Bike haben will, wird auch eins bekommen. Sagen die, die es wissen müssen: die Händler.

Freising - „Enorme Lieferengpässe und ein nie gesehener Ansturm von Kunden: Im Fahrradhandel passte in den vergangenen Jahren nichts zusammen. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Die Lieferzeiten für die – weiterhin sehr begehrten – Bikes haben sich verkürzt. Die Lager der Händler sind voll.

Ja, es schaut wieder sehr gut aus mit dem Material“, meldet der Freisinger Händler Anton Hübsch. Auch sein Lager sei voll – und das habe einen Grund: In diesem Winter seien nicht nur die Fahrräder produziert worden, die man im vergangenen Jahr bestellt habe, sondern auch die vom Vorjahr. Für viele Kunden hatte damit eine lange Wartezeit ihr Ende: „Inzwischen haben fast alle ihr Radl bekommen“, berichtet Hübsch, „wir konnten unsere Kundenliste sauber abarbeiten.“ Trotzdem seien die Lager weiterhin gut gefüllt, viele Räder seien verfügbar.

Der Trend zum E-Bike sei dabei ungebrochen, mit einem Schwerpunkt auf Reise- und Tourenrädern. Die Preisspanne für ein „vernünftiges“ E-Bike liege bei 3000 bis 4500 Euro – in diesem Segment bedienten sich die meisten seiner Kunden. „Nach oben gibt es aber keine Grenze“, weiß Hübsch. E-Bikes und „normale“ Fahrräder hielten sich beim Verkauf gerade noch die Waage.

Die Lieferkette ist eine komplexe Geschichte

„Das dürfte aber schon heuer kippen“, ergänzt Rouven Eifert, Inhaber des früheren Radl-Ruhland in Freising. „Dann werden wir wohl mehr E-Bikes verkaufen als andere.“ Aber auch bei ihm machen, wie bei Anton Hübsch, die klassischen Fahrräder noch die Hälfte der Käufe aus.

Auch Eifert sieht deutliche Zeichen der Entspannung auf dem Radl-Markt, ist aber noch vorsichtig. „Wenn einzelne Fabriken in Asien wieder produzieren“, bedeute das nicht automatisch, dass die gesamte Lieferkette wieder wie geschmiert laufe. Immerhin müssten die Fahrrad-Teile (und Ersatzteile) von weither mit dem Schiff transportiert, dann die Ladung der Frachter gelöscht, auf Lkw umgeladen und dann zu den Händlern transportiert werden – was aber zuweilen an verfügbaren Fahrern oder Brummis scheitere. „Eine komplexe Geschichte. Aber es scheint, dass sich alles langsam entspannt.“ Auch er kann wieder mit Fahrrädern aller Art dienen. Wenn Kunden freilich etwas ganz Spezielles suchen, sollten sie laut Eifert nicht mehr zu lange mit der Bestellung warten.

Ein neuer Trend: Lastenräder

Ein neuer Trend seien Lastenräder, die zunehmend nachgefragt würden. Hier müsse man schon mindestens 4000 Euro, im hochwertigeren Bereich aber auch bis 9000 Euro und mehr ausgeben. „Da ist es wie überall im Leben: Ich kann mir das Basismodell oder die Luxusversion kaufen.“

Das Unternehmen Multicycle eröffnet in diesen Tagen gerade seine 40. Filiale in Deutschland und Österreich – und ist auch in Freising mit einem Geschäft vertreten. Marketingleiter Michael Birkhan hat also den überregionalen Überblick – und er bestätigt den Freisinger Trend: „Die Lieferzeiten haben sich deutlich verkürzt, viele Modelle sind wieder verfügbar. Wir haben einen Haufen Räder auf Lager.“ Leichte Engpässe gebe es lediglich noch im Tourenrad-Bereich. Bekommt also jeder, der sich jetzt ein Rad kaufen möchte, heuer noch sein Wunsch-Bike? Birkhan ist optimistisch: „Ich würde schon sagen, dass heuer noch jeder, der will, auf seinem neuen Rad fahren kann.“ Die Wartezeit betrage zehn Minuten, wenn der Kunde sein Wahl-Radl direkt im Laden entdeckt, zwei Wochen, wenn es in einer der Multicycle-Filialen vorrätig ist, und „mehrere Wochen, wenn es neu produziert werden muss“.

Der Siegeszug der E-Bikes hält weiter an

Der Siegeszug des Elektro-Radls, das bestätigt auch Maximilian Tafertshofer, Verkaufsleiter in der Freisinger Multicycle-Filiale. hält unvermindert an: „Das ist inzwischen unser Kernprodukt.“ Aber man verkaufe auch weiterhin viele klassische Räder – nicht zuletzt für Kinder.

Ausreichend Ware und noch mehr Kunden – brechen für die Fahrradhändler goldene Zeiten an? Die Branche im Landkreis meldet zumindest eines: Es läuft endlich wieder rund beim Radeln.

